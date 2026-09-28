Неразказаната история: Българските доброволци в Босненската война на страната на сърбите

Войната в Босна и Херцеговина (1992–1995 г.) остава един от най-кървавите конфликти в Европа след Втората световна война, отнел живота на над 100 000 души. Докато светът следеше обсадата на Сараево и сблъсъците между бошняци, сърби и хървати, в сенките на конфликта се зароди едно малко известно движение – това на чуждестранните доброволци. Сред тях, далеч от официалните хроники, своето място намират и десетки българи, избрали да воюват на страната на босненските сърби.

Политическият контекст в България: Официален неутралитет и задкулисен хаос

За да се разбере как български бойци стигат до окопите в Босна, трябва да се погледне към бурната политическа реалност в България през 90-те години. Официално София води политика на строг неутралитет и първа признава независимостта на Босна и Херцеговина. На заден план обаче държавата е разкъсвана от икономическа криза, ембарго и разпад на сигурността.

По това време границата със Сърбия е „гореща точка“ заради мащабната контрабанда на горива (т.нар. Югоембарго), контролирана от зараждащите се български силови групировки (ВИС-1, СИК) в сътрудничество със сръбските спецслужби. Този постоянен трафик на хора и стоки създава перфектните логистични канали. Държавната сигурност у нас е в процес на разформироване, което позволява на десетки обучени кадри да напуснат страната безконтролно.

В редиците на страшилищата: Българите в „Тигрите на Аркан“ и „Белите вълци“

Българските доброволци рядко действат самостоятелно. Най-често те се вливат в елитни и страховити паравоенни структури, където бойната подготовка е била на първо място:

Сръбска доброволческа гвардия („Тигрите на Аркан“): Ръководена от Желко Ражнатович – Аркан, съпруг на певицата Цеца Величкович, тази групировка е известна с желязна дисциплина и брутална ефикасност. Според неофициални свидетелства на ветерани, в щаба на Аркан в Ердут са обучени и няколко българи. Те са приемани с доверие заради близкото езиково родство и липсата на езикова бариера при радиовръзките.

„Белите вълци“ (Бели вукови): Тази специална част на Армията на Република Сръбска, базирана в Пале и командвана от Сърджан Кнежевич, привлича много чужденци. Българите там участват в тежки планински сражения около Сараево, където понасят сериозни физически и психически щети.

Хронология на българското участие: От разпада до окопите

Българското присъствие в Босна започва да се усеща най-осезаемо в периода 1993–1994 г., когато конфликтът достига своята най-ожесточена фаза.

Набиране на бойци: За разлика от организираните руски или гръцки доброволчески отряди, българските бойци преминават границата поединично или на малки групи, често с помощта на тайни канали на организираната престъпност и лични контакти в Сърбия.

За разлика от организираните руски или гръцки доброволчески отряди, българските бойци преминават границата поединично или на малки групи, често с помощта на тайни канали на организираната престъпност и лични контакти в Сърбия. Разпределение: Повечето от тях се вливат директно в редиците на армията на Република Сръбска (VRS) или действат в състава на гореспоменатите смесени паравоенни формирования в Източна Босна и района на Сараево.

Мотивите: Защо българи отидоха да леят кръв в Босна?

Противно на идеологическите клишета, мотивите на българските участници са били смесени и силно преплетени с реалността на 90-те години у нас:

Религиозна и славянска солидарност: За част от мъжете водеща е била идеята за защита на православието и православното население. Както отбелязват източници от специализирани исторически форуми, символиката на „трите пръста“ и общият славянски корен са били силен психологически фактор.

Финансов стимул: Икономическата криза в България през 90-те години тласка много бивши военни, наемници и мъже от подземния свят да търсят препитание като платени бойци.

Боен адреналин: Професионални войници от разформировани бивши специални части на БА намерят на бойното поле място, където да приложат уменията си.

Условия на фронта и военна ефикасност

Условията в окопите на Босна са били брутални. Българските доброволци са се сблъсквали с тежка партизанска война в планински райони, постоянен недостиг на провизии и срив на хуманитарната обстановка.

Въпреки това, в сръбските ветерански разкази българите са запомнени като изключително хладнокръвни и ефикасни бойци. В неформални разговори ветерани от военната полиция на Босна споделят: „Когато българите минеха през някое направление, за нас оперативната работа там приключваше – те бяха перфектни професионалисти в прочистването на терена".

Цифри, пострадали и съдбата на оцелелите

Поради липсата на официален регистър (тъй като държавата тогава преследваше наемничеството по Наказателния кодекс), точните цифри остават в сферата на догадките:

Приблизителен брой: Смята се, че между 50 и 150 българи са преминали през фронтовете в Босна на страната на сърбите. (За сравнение, по време на по-късния конфликт в Косово през 1999 г., радио „Свободна Европа“ съобщава за около 430 записали се български доброволци).

Смята се, че между 50 и 150 българи са преминали през фронтовете в Босна на страната на сърбите. (За сравнение, по време на по-късния конфликт в Косово през 1999 г., радио „Свободна Европа“ съобщава за около 430 записали се български доброволци). Жертви и ранени: Официални данни за загинали българи в Босна няма, но според неофициални източници няколко нашенци остават завинаги в необозначени гробове в Източна Босна. Оцелелите се завръщат в България в пълна анонимност, за да избегнат наказателно преследване.

Тази страница от съвременната ни история остава затворена в тайните архиви на прехода – разказ за мъже, водени от личен кодекс, пари или криворазбран идеализъм в един от най-мрачните периоди на Балканите.