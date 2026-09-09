Лейди Гага се е омъжила тайно за Майкъл Полански?

Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански може вече да са сключили брак далеч от публичното внимание, твърдят източници, близки до двойката.

Според информация на Daily Mail приятели на 40-годишната поп звезда смятат, че певицата и предприемачът са се оженили тайно и в момента прекарват време насаме. Причината за спекулациите е, че Лейди Гага не е била виждана публично от повече от месец.

Източник твърди още, че близките ѝ подозират, че изпълнителката на „Bad Romance“ и Майкъл Полански може да са на меден месец и да планират създаването на семейство.

Лейди Гага, чието рождено име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, неведнъж е говорила открито за желанието си да стане майка. По думите на близък до певицата източник тя винаги е искала голямо семейство и се надява бъдещите ѝ деца да имат братя и сестри.

Последната публична поява на Лейди Гага е била през август, когато тя се снима с почитател в Северна Калифорния. Преди това носителката на награди „Грами“ присъства на събитие в Лос Анджелис през май.

Въпреки че стои далеч от светските събития, американската певица остава активна в социалните мрежи, където през последните седмици рекламира козметичната си марка Haus Labs. На 25 август тя публикува и полароидна снимка без допълнителен коментар.

Лейди Гага и Майкъл Полански са заедно от 2019 г. Певицата потвърди годежа им по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., след като според американските медии двамата са пазили новината в тайна в продължение на няколко месеца.

През март Лейди Гага заяви по време на участие в iHeartRadio, че двамата ще се оженят „скоро“. По-рано тя призна и че с Майкъл Полански неведнъж са обсъждали идеята просто да сключат брак по време на кратка почивка от натоварения ѝ график.

„Не искаме огромна сватба, но искаме да ѝ се насладим“, казва Майкъл Полански в интервю за Rolling Stone. По думите му двамата до голяма степен вече се чувстват като семейство.

Лейди Гага също е споделяла, че двамата са обмисляли съвсем непретенциозна церемония в гражданското, последвана от вечеря у дома.

Поп звездата не крие и желанието си за деца. В предишно интервю Лейди Гага заяви, че майчинството е едно от нещата, които иска най-силно, и определи Майкъл Полански като човек, който според нея ще бъде прекрасен баща.

Към момента няма официално потвърждение, че Лейди Гага и Майкъл Полански вече са сключили брак.