Национален тест на BG-ALERT ще се проведе между 11 и 11:30 часа

Национален тест на системата BG-ALERT ще бъде проведен между 11:00 и 11:30 часа. В рамките на проверката ще бъдат активирани известията и сирените на системата за ранно предупреждение и оповестяване.
Целта е да се провери техническата готовност и функционирането на BG-ALERT на национално ниво. Проверката не е свързана с реална опасност.
От МВР уточняват:„По време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.“
Тестовото задействане на системата ще приключи в рамките на обявения интервал, след което BG-ALERT и сирените ще се върнат към нормалния си режим на работа.
Източници: БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Троян
Коментиран от #4
06:01 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 оня с коня
До коментар #1 от "Троян":Е за такива Саботьори като тебе Алерта ще се повтаря Ежедневно докато не ви уври булгура и не почнете да ставате на крака и да заставате мирно при провеждане на такива важни национ. мероприятия!
06:56 01.10.2026