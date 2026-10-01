Национален тест на BG-ALERT ще се проведе между 11 и 11:30 часа

Национален тест на системата BG-ALERT ще бъде проведен между 11:00 и 11:30 часа. В рамките на проверката ще бъдат активирани известията и сирените на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Целта е да се провери техническата готовност и функционирането на BG-ALERT на национално ниво. Проверката не е свързана с реална опасност.

От МВР уточняват:

„По време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.“

Тестовото задействане на системата ще приключи в рамките на обявения интервал, след което BG-ALERT и сирените ще се върнат към нормалния си режим на работа.

Източници: БНТ