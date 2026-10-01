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Национален тест на BG-ALERT ще се проведе между 11 и 11:30 часа

Национален тест на BG-ALERT ще се проведе между 11 и 11:30 часа

1 Октомври, 2026 05:51 447 4

  • bg-alert-
  • тест на системата-
  • мвр-
  • сирени-
  • ранно предупреждение

Ще бъдат задействани известията и сирените на системата. МВР призова гражданите да не предприемат действия и увери, че няма причина за безпокойство.

Национален тест на BG-ALERT ще се проведе между 11 и 11:30 часа - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Национален тест на системата BG-ALERT ще бъде проведен между 11:00 и 11:30 часа. В рамките на проверката ще бъдат активирани известията и сирените на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Целта е да се провери техническата готовност и функционирането на BG-ALERT на национално ниво. Проверката не е свързана с реална опасност.

От МВР уточняват:

„По време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.“

Тестовото задействане на системата ще приключи в рамките на обявения интервал, след което BG-ALERT и сирените ще се върнат към нормалния си режим на работа.

Източници: БНТ


София / България
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  • 1 Троян

    1 0 Отговор
    По това време ще съм със изключен телефон и ще режа със ъглошлайф. Няма да разбера за предстоящото бедствие. :)

    Коментиран от #4

    06:01 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Троян":

    Е за такива Саботьори като тебе Алерта ще се повтаря Ежедневно докато не ви уври булгура и не почнете да ставате на крака и да заставате мирно при провеждане на такива важни национ. мероприятия!

    06:56 01.10.2026

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