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Рок звезда обвини Тейлър Суифт, че е "съсипала музиката"

Рок звезда обвини Тейлър Суифт, че е "съсипала музиката"

30 Септември, 2026 13:59 801 7

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  • рок звезда-
  • критики

Музикантът похвали от друга страна Лейди Гага като я нарече "истински музикант"

Рок звезда обвини Тейлър Суифт, че е "съсипала музиката" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рок музикант и продуцент Тод Ръндгрен отправи остри критики към поп звездата Тейлър Суифт, като я определи като „олицетворение на посредствеността“ и заяви, че според него може да се твърди, че тя е „съсипала музиката“.

78-годишният Тод Ръндгрен, известен с песни като „I Saw the Light“, „Can We Still Be Friends“ и „Bang the Drum All Day“, направи коментарите в интервю за Vulture.

„Тейлър Суифт не прави нищо особено добре. Не е велика певица, не е велик автор на песни, не е велика танцьорка“, заяви музикантът.

Ръндгрен признава обаче огромното културно влияние на 36-годишната Тейлър Суифт и я определя като модел за подражание за няколко поколения жени. По думите му днес на концертите ѝ присъстват както млади фенове, така и майки с дъщерите си.

„За мен Тейлър Суифт е олицетворение на посредствеността“, допълни американският продуцент.

Тод Ръндгрен похвали Лейди Гага

За разлика от оценката си за Тейлър Суифт, Тод Ръндгрен се изказа положително за певицата Лейди Гага, която определи като „истински музикант“ и подчерта уменията ѝ като пианист.

Според рок изпълнителя възходът на жените в съвременната поп музика е свързан и с промени в развлекателната индустрия от 90-те години насам. Тод Ръндгрен твърди, че част от младата мъжка аудитория постепенно е пренасочила разходите си от музика към видеоигри, което е насърчило звукозаписните компании да обръщат повече внимание на младите жени като потребители.

Той посочи Лейди Гага, Тейлър Суифт и P!nk като част от поколението изпълнителки, превърнали се в основни фигури на световната поп сцена.

Тод Ръндгрен има повече от пет десетилетия кариера не само като изпълнител, но и като продуцент. Той работи по дебютния албум на New York Dolls и продуцира емблематичния „Bat Out of Hell“ на рок певеца Meat Loaf.

Острите му коментари идват в период на продължаващ голям комерсиален успех за Тейлър Суифт. Американската певица остава сред най-разпознаваемите и влиятелни изпълнители в световната музикална индустрия, независимо от полярните оценки, които творчеството и огромната ѝ популярност продължават да предизвикват.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМИ

    12 1 Отговор
    буквално си е прав човека...след 20 год тейлар суифт ще я знае само поколението било тинейджър по нейно време...

    Коментиран от #2

    14:11 30.09.2026

  • 2 газо

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "АМИ":

    А теб, кой те знае?

    14:17 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    1 1 Отговор
    Не слушам песните на поп-звездата Тейлър Суифт.

    15:01 30.09.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    Тод Ръндгрен се изказа положително за певицата Лейди Гага, която определи като „истинска музикантка“ и подчерта уменията ѝ като пианистка.

    15:05 30.09.2026

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    Тайлор Свифт е хубава мацка!

    15:05 30.09.2026

  • 7 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Излиза,че Тръмп е прав за тази певица

    15:15 30.09.2026