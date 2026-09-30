Рок звезда обвини Тейлър Суифт, че е "съсипала музиката"

Американският рок музикант и продуцент Тод Ръндгрен отправи остри критики към поп звездата Тейлър Суифт, като я определи като „олицетворение на посредствеността“ и заяви, че според него може да се твърди, че тя е „съсипала музиката“.

78-годишният Тод Ръндгрен, известен с песни като „I Saw the Light“, „Can We Still Be Friends“ и „Bang the Drum All Day“, направи коментарите в интервю за Vulture.

„Тейлър Суифт не прави нищо особено добре. Не е велика певица, не е велик автор на песни, не е велика танцьорка“, заяви музикантът.

Ръндгрен признава обаче огромното културно влияние на 36-годишната Тейлър Суифт и я определя като модел за подражание за няколко поколения жени. По думите му днес на концертите ѝ присъстват както млади фенове, така и майки с дъщерите си.

„За мен Тейлър Суифт е олицетворение на посредствеността“, допълни американският продуцент.

Todd Rundgren criticizes Taylor Swift saying she "ruined music" and is the "apotheosis of mediocrity”:



“Lady Gaga, she's a real musician. She's a classically trained piano player. Taylor Swift doesn't do anything particularly great except grow hair. She's not a great singer.… pic.twitter.com/xDqv4SHL5s — Pop Tingz (@PopTingz) September 26, 2026

Тод Ръндгрен похвали Лейди Гага

За разлика от оценката си за Тейлър Суифт, Тод Ръндгрен се изказа положително за певицата Лейди Гага, която определи като „истински музикант“ и подчерта уменията ѝ като пианист.

Според рок изпълнителя възходът на жените в съвременната поп музика е свързан и с промени в развлекателната индустрия от 90-те години насам. Тод Ръндгрен твърди, че част от младата мъжка аудитория постепенно е пренасочила разходите си от музика към видеоигри, което е насърчило звукозаписните компании да обръщат повече внимание на младите жени като потребители.

Той посочи Лейди Гага, Тейлър Суифт и P!nk като част от поколението изпълнителки, превърнали се в основни фигури на световната поп сцена.

Тод Ръндгрен има повече от пет десетилетия кариера не само като изпълнител, но и като продуцент. Той работи по дебютния албум на New York Dolls и продуцира емблематичния „Bat Out of Hell“ на рок певеца Meat Loaf.

Острите му коментари идват в период на продължаващ голям комерсиален успех за Тейлър Суифт. Американската певица остава сред най-разпознаваемите и влиятелни изпълнители в световната музикална индустрия, независимо от полярните оценки, които творчеството и огромната ѝ популярност продължават да предизвикват.