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Започва изплащането на помощта от 50 евро за горивата
  Тема: Инфлацията

Започва изплащането на помощта от 50 евро за горивата

1 Октомври, 2026 05:49 624 7

  • помощ за горивата-
  • социални помощи-
  • инфлационен чек-
  • агенция за социално подпомагане-
  • цени на горивата

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократната компенсация без да подават ново заявление.

Започва изплащането на помощта от 50 евро за горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата са предназначени за над 550 000 лица и семейства с ниски доходи, които получават социална подкрепа.

„Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро“, посочи Министерският съвет при одобряването на мярката. Право на помощта имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които са обект на системата за социално подпомагане.

Кой ще получи компенсацията

В програмата са включени и хората, които получават целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Сред правоимащите са деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга, както и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания.

По 50 евро ще бъдат изплатени още на деца сираци, получаващи семейни помощи за деца, на деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и на военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа. Ако едно лице попада в повече от една целева група, компенсацията се предоставя само веднъж.

Плащането ще бъде служебно

Не е необходимо правоимащите да подават нови заявления. Изплащането се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна по начина, по който хората получават останалите си социални помощи.

Парите се превеждат по лична платежна сметка или се изплащат касово чрез лицензиран пощенски оператор. Сумите ще могат да бъдат получени в клоновете на „Български пощи“ от 1 до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември 2026 г.

Програмата е одобрена през септември

Мярката е част от програмата „Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти“. Тя беше одобрена от правителството с Решение № 743 от 24 септември 2026 г.

Целта е да бъде осигурена еднократна подкрепа за домакинствата и лицата, които са най-силно засегнати от поскъпването на горивата и свързаното с него увеличение на разходите за основни стоки и услуги.

Източници: БНТ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ГАНГАЛ

    2 0 Отговор
    ИМАМ САМО КАРУЦА БЕЗ КОН ШОТ ГО ПРОПИХ СЯ С ТИЯ ЕВРА ША ПИЯ ДВА ДЕНА......

    05:58 01.10.2026

  • 2 Ротшилд

    1 0 Отговор
    Плащай на животните за нашия Израел

    05:59 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отидоа паричките

    1 0 Отговор
    За цигари и ракия.

    Коментиран от #5

    06:44 01.10.2026

  • 5 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отидоа паричките":

    Ами за казино няма.да стигнат

    06:50 01.10.2026

  • 6 Е най-после

    0 0 Отговор
    забогатях! Кво ша ги прая толкоз много пáре, бе?

    06:53 01.10.2026

  • 7 Малко, но

    0 0 Отговор
    от сърце! Харчете ги на воля, не се стискайте...

    06:55 01.10.2026

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