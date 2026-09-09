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Учени създадоха по-здрав бетон от... човешки фекалии

Учени създадоха по-здрав бетон от... човешки фекалии

9 Септември, 2026 18:58 697 13

  • бетон-
  • екскременти-
  • фекалии-
  • здравина-
  • отпадъци-
  • наука

Иновативният бетон е с 42% по-силен от използвания в момента

Учени създадоха по-здрав бетон от... човешки фекалии - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бетонът е един от най-използваните строителни материали в света, но производството на цимент, основна негова съставка, е сред значимите източници на въглеродни емисии. Ново изследване предлага необичаен начин за частично решаване на проблема: замяна на част от цимента с биовъглен, произведен от преработени човешки екскременти.

Екип, ръководен от строителния инженер Рагувеш Тивари от Manipal University Jaipur в Индия, установява, че малки количества такъв биовъглен могат не само да намалят необходимото количество цимент, но и да подобрят някои от механичните свойства на бетона.

За експериментите учените използвали биовъглен, получен от фекална утайка в пречиствателна станция в индийския град Варангал. Материалът се произвежда чрез изсушаване на утайката и нагряването ѝ при температура между 350 и 450 градуса по Целзий в среда с ограничено количество кислород. Процесът, известен като пиролиза, превръща органичния материал във въглеродно богат продукт.

След това биовъгленът бил смлян на фин прах и използван като заместител съответно на 5%, 10% и 15% от цимента в стандартна бетонна смес.

Резултатите показали, че най-добри общи характеристики има бетонът с 5% заместен цимент. След 91 дни той демонстрирал средно около 20% по-висока якост на натиск и 36% по-висока якост на огъване спрямо по-ранните етапи на втвърдяване. При сместа с 10% биовъглен увеличението достигнало 21% при якостта на натиск и 42% при якостта на огъване.

Учените установили и още едно предимство. Бетонът с 5% биовъглен абсорбирал по-малко вода, имал по-ниска порьозност и показвал по-слабо свиване при изсъхване в сравнение с обикновения бетон. При 10% заместване показателите останали приблизително съпоставими с традиционната смес. При 15% съдържание обаче резултатите се влошили. Макар бетонът да продължавал да набира якост с времето, крайните му характеристики били по-слаби от тези при 5% и 10% биовъглен.

Според изследователите причината се крие в структурата и химичния състав на материала. Биовъгленът е силно порест и задържа вода в микроскопичните си кухини, след което постепенно я освобождава по време на втвърдяването на бетона. Така частиците действат като миниатюрни вътрешни резервоари и подпомагат химичните реакции, които увеличават здравината на цимента.

Материалът съдържа и силициев диоксид, който може да реагира с вещества, образувани при втвърдяването на цимента, и да стимулира образуването на допълнителни калциеви силикати. Подобни пуцоланови реакции са добре известни и от древноримските строителни технологии, при които са използвани вулканични материали.

Фините частици на биовъглена също запълват празнините между съставките на бетона и подобряват плътността на структурата. Микроскопският анализ показал по-компактна и добре свързана структура при сместа с 5% биовъглен. При 15% обаче се появили повече пори, микропукнатини и слабо свързани участъци.

Технологията все още е в експериментален етап. Учените посочват, че са необходими допълнителни изпитвания за устойчивост при замръзване и размразяване, висока соленост, екстремни температури и други реални условия.

Друг въпрос е наличието на тежки метали в утайките от отпадъчни води. Вграждането им в бетон може потенциално да ги задържи в стабилна структура, но все още не е ясно дали част от тях биха могли да се отделят с течение на времето.

Проучването не оценява директно и общия ефект върху въглеродните емисии. Въпреки това частичната замяна на цимента с материал, произведен от отпадъчен поток, може едновременно да намали потреблението на цимент и да предложи нов начин за оползотворяване на човешките отпадъци.

Изследването е прието за публикуване в научното списание Scientific Reports.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герге ,

    8 0 Отговор
    Ти си бетон отвсякъде ..

    19:01 09.09.2026

  • 2 хехе

    8 0 Отговор
    Е те сега по кафявоморието ни ще се навъдят нови милионери бая бетон ща забъркат от плуващите фекалии.

    19:02 09.09.2026

  • 3 джаба блеефски

    5 1 Отговор
    с бою тумбака крадлив ще направим бетовъзел

    Коментиран от #4

    19:03 09.09.2026

  • 4 Грешиш

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "джаба блеефски":

    Сега Шишков като се бетонира , защото до тук беше алкохолизиран и ще става весело . Мунчо каза , че трябва да се строят магистрали , хайде да ги видим сега ,цялото правителство у бетон фекалии.

    19:16 09.09.2026

  • 5 Мюмюн

    2 0 Отговор
    моите л са златни, ай не се натискайте, има за всички

    19:17 09.09.2026

  • 6 Мюмюн

    5 0 Отговор
    хората от л пари правят

    19:18 09.09.2026

  • 7 Кирчу

    4 0 Отговор
    Ние - обратното.

    19:19 09.09.2026

  • 8 станс

    4 0 Отговор
    те ще са германски, мазни.

    19:23 09.09.2026

  • 9 Индийците

    1 0 Отговор
    Са бая народ. Материал ще има достатъчно.

    20:12 09.09.2026

  • 10 ........–

    1 0 Отговор
    Списувателите ни имат за Е деоти.

    20:18 09.09.2026

  • 11 Мюмюн

    0 0 Отговор
    аз съм изработил ядене оттуй. ама не го казвам, че е тайно.

    Коментиран от #12

    20:24 09.09.2026

  • 12 От него

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мюмюн":

    правят и брашно за пица и макарони!

    20:34 09.09.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ами индийците да си строят и ползват ,на мен нашия си харесва повече ,то без това там е един голям кен@@тс какво друго могат да си измислят,сигурно го бъркат и с пи@@@

    20:35 09.09.2026