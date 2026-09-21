Колко дълго трябва да продължава перфектният душ?

За едни душът е бърза част от сутрешната рутина, за други е време за релакс, музика и кратко бягство от ежедневието. Според учени обаче оптималната продължителност е значително по-кратка, отколкото мнозина предполагат.

Д-р Пабло Перейра-Дуел, специалист по околна среда от University of Surrey, смята, че за обикновен душ без миене на коса са достатъчни около три минути. Ако се мие и косата, специалистът препоръчва общото време да бъде около пет минути. В това се включва и краткото време за удоволствие под топлата вода, а не само самото измиване.

При по-икономичен подход, когато водата се спира по време на сапунисване, времето може да бъде още по-кратко. Според експерта една минута е достатъчна за бързо изплакване на тялото, две минути при използване на шампоан и около три при добавяне на балсам.

Средната продължителност на един душ във Великобритания е около 7,5 минути, но редица изследвания показват, че много хора прекарват над 10 минути под водата, а при някои времето достига дори около 40 минути.

Причината често няма общо с хигиената. Данните показват, че над 40% от душовете се използват и за отпускане, грижа за себе си или просто за стопляне в студено утро.

Интересен фактор е и качеството на водата. Хората в райони с мека вода обикновено се къпят с около 20% по-дълго в сравнение с тези в райони с твърда вода. Едно от възможните обяснения е, че шампоанът се разпенва по-лесно и се отмива по-приятно.

Сутрешните душове обикновено са по-кратки заради ограниченията във времето, докато вечер и през почивните дни хората са склонни да остават под водата по-дълго. Ниското водно налягане също може да удължи къпането, тъй като човек остава повече време, за да се изплакне добре.

Експертите препоръчват обща продължителност от около четири до пет минути, ако целта е едновременно добра хигиена и по-нисък разход на вода.

Особено значение има и количеството използвани продукти. Д-р Пабло Перейра-Дуел съветва косата да се шампоанира веднъж, а не два пъти, освен ако няма конкретна причина за това. Повече шампоан означава повече пяна и съответно повече време за изплакване.

Полезни могат да бъдат и таймери за душ, които показват времето в реално време. В едно проучване подобни устройства намалили продължителността на къпането с около 26%.

Един душ може да използва между 6 и 15 литра вода в минута. Това означава, че при по-дълго къпане разходът лесно може да достигне около 100 литра.

Затова специалистите препоръчват вместо да се търсят сложни решения, хората първо да обърнат внимание на навиците си. В много случаи съкращаването на душа само с няколко минути може да има осезаем ефект върху разхода на вода, без да се прави компромис с хигиената.