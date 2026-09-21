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Колко дълго трябва да продължава перфектният душ?

Колко дълго трябва да продължава перфектният душ?

21 Септември, 2026 12:02 951 11

  • душ-
  • наука-
  • учени-
  • продължителност-
  • къпане

Учените дават разнопосочни отговори

Колко дълго трябва да продължава перфектният душ? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

За едни душът е бърза част от сутрешната рутина, за други е време за релакс, музика и кратко бягство от ежедневието. Според учени обаче оптималната продължителност е значително по-кратка, отколкото мнозина предполагат.

Д-р Пабло Перейра-Дуел, специалист по околна среда от University of Surrey, смята, че за обикновен душ без миене на коса са достатъчни около три минути. Ако се мие и косата, специалистът препоръчва общото време да бъде около пет минути. В това се включва и краткото време за удоволствие под топлата вода, а не само самото измиване.

При по-икономичен подход, когато водата се спира по време на сапунисване, времето може да бъде още по-кратко. Според експерта една минута е достатъчна за бързо изплакване на тялото, две минути при използване на шампоан и около три при добавяне на балсам.

Средната продължителност на един душ във Великобритания е около 7,5 минути, но редица изследвания показват, че много хора прекарват над 10 минути под водата, а при някои времето достига дори около 40 минути.

Причината често няма общо с хигиената. Данните показват, че над 40% от душовете се използват и за отпускане, грижа за себе си или просто за стопляне в студено утро.

Интересен фактор е и качеството на водата. Хората в райони с мека вода обикновено се къпят с около 20% по-дълго в сравнение с тези в райони с твърда вода. Едно от възможните обяснения е, че шампоанът се разпенва по-лесно и се отмива по-приятно.

Сутрешните душове обикновено са по-кратки заради ограниченията във времето, докато вечер и през почивните дни хората са склонни да остават под водата по-дълго. Ниското водно налягане също може да удължи къпането, тъй като човек остава повече време, за да се изплакне добре.

Експертите препоръчват обща продължителност от около четири до пет минути, ако целта е едновременно добра хигиена и по-нисък разход на вода.

Особено значение има и количеството използвани продукти. Д-р Пабло Перейра-Дуел съветва косата да се шампоанира веднъж, а не два пъти, освен ако няма конкретна причина за това. Повече шампоан означава повече пяна и съответно повече време за изплакване.

Полезни могат да бъдат и таймери за душ, които показват времето в реално време. В едно проучване подобни устройства намалили продължителността на къпането с около 26%.

Един душ може да използва между 6 и 15 литра вода в минута. Това означава, че при по-дълго къпане разходът лесно може да достигне около 100 литра.

Затова специалистите препоръчват вместо да се търсят сложни решения, хората първо да обърнат внимание на навиците си. В много случаи съкращаването на душа само с няколко минути може да има осезаем ефект върху разхода на вода, без да се прави компромис с хигиената.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Класен мъж

    4 6 Отговор
    Българките последно качество багаж 🤭😂🥳🍾🚩

    12:05 21.09.2026

  • 2 Колко ли

    4 2 Отговор
    Щом кирта габърдяса и се изстърже може да се пуска душа на дебело.

    12:07 21.09.2026

  • 3 Чистник

    5 2 Отговор
    Докатохояспре да понамирисва.

    Коментиран от #4

    12:08 21.09.2026

  • 4 Всеки истинскихой

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чистник":

    треба леко да понамирисва.

    Коментиран от #8

    12:10 21.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Не разбрах как е възможно някой да ти определи дълго трябва да продължава нормалният душ няма перфектеноп то е при измиване на кола, прозорци баня ...човек ползва душ докато си измие мръсотията и косата .Нали не става на въпрос за казарма или затвор ?Дори и в болница ,хотел и училища с престой през седмицата не ти е определено време ,в къщи също само стиснати хора предимно пенсионери си прави сметка да не плаща голяма сметка ама това е мазохизъм спрямо чистота и комфорта на тялото ти от задължителният всекидневен душ.

    12:14 21.09.2026

  • 6 Душ със канче и

    2 0 Отговор
    СЛЪНЧЕВА ВОДА ЩЕ УБИЕ ЯКО ПОНАМИСИСВА НЕТО. ЩЕ ОТИДЕ У НЕБИТИЕТО. ВОДАТА ОТ ЧЕШМАТА Е ОТВРАТ ОСОБЕНО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ.

    12:16 21.09.2026

  • 7 От опит

    3 0 Отговор
    Перфектният душ продължава още няколко минути, след като и двамата свършите...

    12:20 21.09.2026

  • 8 Чистник

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всеки истинскихой":

    Ами то докато прелъжеш някоя непозната жена да ти даде, минават цели 15 минути, и аромата става точно като скъп френски парфюм. Приятно дразни сетивата, без да ги притиска.

    12:21 21.09.2026

  • 9 Запознат

    3 0 Отговор
    Хората смв осиротели и ще продължим да търсим сблъсък с агентите от нпотата понеже държавата ни остави сами срещу един подмолни нечистоплътни хора с привилегии. После луди сме били болни сме били. Така е най изгодно да се каже за хора които не ни искат в държавата.

    12:24 21.09.2026

  • 10 6135

    3 1 Отговор
    За жената - 30 минути : 5 минути измиване, 20 минути качествено и6аne, 5 минути измиване.

    12:44 21.09.2026

  • 11 заглавието звучи

    1 0 Отговор
    като виц. Следва задължителния въпрос: А трябва ли да има вода въобще.

    13:09 21.09.2026