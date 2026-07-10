Боклуци от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се продават в интернет (СНИМКИ)

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в „Медисън Скуеър Гардън“ вече има и необичаен вторичен пазар. Нюйоркският артист Джъстин Гиняк, известен с проекта си New York City Garbage, събра отпадъци от улиците около залата след церемонията на 3 юли и ги превърна в малки колекционерски обекти, продавани онлайн за по 25 долара.

Серията е озаглавена „NYC Pocket Garbage: Not Invited Edition (Taylor & Travis’ Wedding)“. В прозрачните кубчета са поставени предмети като фасове, капачки от бутилки, сламки, прибори за хранене, полицейска лента, пръстен-бонбон Ring Pop, отделна слушалка AirPod и тест за овулация. Според описанието на проекта всеки обект е подреден и запечатан така, че да не протича и да няма миризма, а отдолу е подписан от Гиняк.

The artist collected trash from Taylor Swift's wedding and sold it to fans for 1,250 dollars.



He sold cigarette butts, an ovulation test, bottle caps, straws, and one left-hand AirPod for $25 apiece. All 50 lots were sold out in a day. https://t.co/cpagUkGNuA pic.twitter.com/HidUKSo6lC — Mr.Bradsy (@mrbradsy) July 9, 2026

Колекцията бързо се разпродаде. The Independent съобщава, че предметите са били пуснати онлайн като лимитирани сувенири от сватбата, а интересът е дошъл основно от фенове на Тейлър Суифт, които са търсели дори косвена връзка с едно от най-недостъпните звездни събития на годината.

Гиняк уточнява пред CBS New York, че не може да удостовери дали предметите са от самата сватба или от хора, присъствали вътре в залата. По думите му те са събрани пред „Медисън Скуеър Гардън“ в деня на събитието, което според него ги превръща по-скоро в артистичен разговорен обект, отколкото в традиционен сувенир.

Проектът не е първият подобен опит на артиста. Гиняк продава „автентичен нюйоркски боклук“ от 2001 г. и през годините е правил специални серии, свързани с големи градски събития, включително спортни паради и Нова година на „Таймс Скуеър“. The Times отбелязва, че той вече е продал повече от 1300 подобни кубчета в над 30 държави.

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси беше сред най-охраняваните и коментирани светски събития в Ню Йорк това лято. The Guardian съобщи, че около „Медисън Скуеър Гардън“ са били въведени улични ограничения, а сред очакваните гости са били десетки известни личности. Събитието беше проведено при засилена дискретност, с ограничен достъп за медии и публика.

Интересът към необичайните сувенири показва мащаба на фен интереса около Тейлър Суифт, за който дори предмети без пряк достъп до самото тържество могат да придобият стойност като част от по-големия разказ за събитието. За Гиняк серията е опит да се съхрани малка „капсула на времето“ от момент, превърнал се в част от попкултурния календар на Ню Йорк.