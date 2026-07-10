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Боклуци от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се продават в интернет (СНИМКИ)

Боклуци от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се продават в интернет (СНИМКИ)

10 Юли, 2026 16:31 419 6

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Художник събра боклуци от мястото на звездите и ги продава в интернет

Боклуци от сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се продават в интернет (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в „Медисън Скуеър Гардън“ вече има и необичаен вторичен пазар. Нюйоркският артист Джъстин Гиняк, известен с проекта си New York City Garbage, събра отпадъци от улиците около залата след церемонията на 3 юли и ги превърна в малки колекционерски обекти, продавани онлайн за по 25 долара.

Серията е озаглавена „NYC Pocket Garbage: Not Invited Edition (Taylor & Travis’ Wedding)“. В прозрачните кубчета са поставени предмети като фасове, капачки от бутилки, сламки, прибори за хранене, полицейска лента, пръстен-бонбон Ring Pop, отделна слушалка AirPod и тест за овулация. Според описанието на проекта всеки обект е подреден и запечатан така, че да не протича и да няма миризма, а отдолу е подписан от Гиняк.

Колекцията бързо се разпродаде. The Independent съобщава, че предметите са били пуснати онлайн като лимитирани сувенири от сватбата, а интересът е дошъл основно от фенове на Тейлър Суифт, които са търсели дори косвена връзка с едно от най-недостъпните звездни събития на годината.

Гиняк уточнява пред CBS New York, че не може да удостовери дали предметите са от самата сватба или от хора, присъствали вътре в залата. По думите му те са събрани пред „Медисън Скуеър Гардън“ в деня на събитието, което според него ги превръща по-скоро в артистичен разговорен обект, отколкото в традиционен сувенир.

Проектът не е първият подобен опит на артиста. Гиняк продава „автентичен нюйоркски боклук“ от 2001 г. и през годините е правил специални серии, свързани с големи градски събития, включително спортни паради и Нова година на „Таймс Скуеър“. The Times отбелязва, че той вече е продал повече от 1300 подобни кубчета в над 30 държави.

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси беше сред най-охраняваните и коментирани светски събития в Ню Йорк това лято. The Guardian съобщи, че около „Медисън Скуеър Гардън“ са били въведени улични ограничения, а сред очакваните гости са били десетки известни личности. Събитието беше проведено при засилена дискретност, с ограничен достъп за медии и публика.

Интересът към необичайните сувенири показва мащаба на фен интереса около Тейлър Суифт, за който дори предмети без пряк достъп до самото тържество могат да придобият стойност като част от по-големия разказ за събитието. За Гиняк серията е опит да се съхрани малка „капсула на времето“ от момент, превърнал се в част от попкултурния календар на Ню Йорк.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Има ли използвана тоалетна хартия?Да купя няколко кила.

    16:34 10.07.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    3 0 Отговор
    Травис що е с шапка с българското знаме?

    16:35 10.07.2026

  • 3 Читател

    1 0 Отговор
    Хитър човек изкарва пари от боклуци като го продава на идиоти.Ако беше продал и младоженците ще удари 10

    Коментиран от #6

    16:37 10.07.2026

  • 4 Иван

    1 0 Отговор
    За Тейлър Суифт колко искат?

    16:37 10.07.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    А козина от прясно обръснатата катерица на Тейлър Суифт има ли за продаване?

    16:46 10.07.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Англичаните имат един лаф ,който е точно за случая:
    "One mans trash is another mans treasure."

    16:49 10.07.2026