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Рошава, безжизнена или побеляла коса? Учен даде просто решение на проблема

Рошава, безжизнена или побеляла коса? Учен даде просто решение на проблема

21 Юли, 2026 18:29 390 1

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Естествената коса се завръща: защо все повече хора спират да я крият?

Рошава, безжизнена или побеляла коса? Учен даде просто решение на проблема - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Къдравата коса бухва, правата стои без обем, белите коси се увеличават, а прическата отказва да изглежда така, както е планирана. Според ново изследване решението може да е много по-просто, отколкото изглежда: да спрете да се борите с естествената си коса.

Ели Анастасиадес, докторант в британския университет „Англия Ръскин“, изследва връзката между хората и начина, по който възприемат косата си. Нейният основен извод е, че хората се чувстват по-добре, когато опознаят естествената ѝ структура и започнат да работят с нея, вместо непрекъснато да се опитват да я променят.

„Това може да означава разговор с фризьор, търсене на идеи, изпробване на различни продукти или просто повече информация за собствената коса“, обяснява Анастасиадес пред The Conversation.

По думите ѝ целта не трябва да бъде „перфектната коса“, а откриването на подходящ начин за грижа според индивидуалните ѝ особености.

В проучването са участвали 21 мъже и жени, които разказали за личния си опит. Общото между хората с по-положително отношение към косата им било, че те познавали нейната текстура, гъстота и начин на растеж.

Вместо да влагат време и усилия в опити да я превърнат в нещо, което не е, те приемали естествените ѝ характеристики. Лошата прическа в даден ден също не се превръщала в повод за негативна оценка на външния вид или самочувствието им.

Темата набира популярност и в социалните мрежи. Все повече жени публикуват снимки на естествената си къдрава или побеляла коса и насърчават останалите да се откажат от постоянното боядисване и изправяне.

„Това е знакът ти да спреш да боядисваш косата си през 2026 г.“, написа потребителка в TikTok, показвайки белите си кичури. Друга сподели видео с естествените си къдрици и призова последователите си да ги приемат.

Според Анастасиадес първата стъпка е човек да установи какво действително помага на косата му. Тя препоръчва да се експериментира с различни дължини, прически и продукти, но без постоянен натиск за постигане на чужд стандарт.

Тенденцията не засяга само жените. В Лондон наскоро се проведе събитие за мъже без коса, наречено Bald Fest. Един от участниците разказа, че дълго време отлагал решението да обръсне главата си, но след това самочувствието му значително се подобрило.

„Страхувах се и се опитвах да запазя косата си твърде дълго. Оказа се най-доброто решение“, заяви той.

Изследователката заключава, че приемането на естествената коса няма да премахне напълно лошите дни, но може да намали напрежението около външния вид и да подобри отношението към самите нас.


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