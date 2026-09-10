Крадец нахлу в имението на Куентин Тарантино в Холивуд

Непознат мъж е проникнал в имота на американския режисьор Куентин Тарантино в Холивуд Хилс, Лос Анджелис, докато в къщата е имало хора.
Полицията е получила сигнал в сряда за предполагаемо престъпление в ход и е изпратила екипи към дома на носителя на „Оскар“. Заподозреният обаче е напуснал района преди пристигането на служителите.
Според последващата информация на властите няма данни мъжът действително да е разбил и влязъл в самата къща. Случаят е регистриран като незаконно проникване в частен имот, а разследването продължава.
Куентин Тарантино не е бил в дома си по време на инцидента. Към момента няма информация за откраднати вещи.
Това не е първият подобен случай в имот на режисьора на „Криминале“, „Убий Бил“ и „Джанго без окови“. През 2018 г. двама мъже проникват през заден прозорец в негова къща в Лос Анджелис и отнасят бижута и други вещи. Куентин Тарантино успява да ги прогони, преди те да избягат.
Още през 2015 г. режисьорът се обажда в полицията, след като забелязва непознат човек в задния двор на дома си. Служителите пристигат на място и разпитват мъжа.
Местната полиция тепърва ще съобщава подробности за инцидента.
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1 Събина
13:11 10.09.2026
2 НАСКО
14:26 10.09.2026