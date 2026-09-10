Новини
Любопитно »
Крадец нахлу в имението на Куентин Тарантино в Холивуд

Крадец нахлу в имението на Куентин Тарантино в Холивуд

10 Септември, 2026 12:58 513 2

  • куентин тарантино-
  • режисьор-
  • взлом-
  • нахлуване-
  • дом-
  • холивуд

Все още не е ясно дали нещо е откраднато

Крадец нахлу в имението на Куентин Тарантино в Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Непознат мъж е проникнал в имота на американския режисьор Куентин Тарантино в Холивуд Хилс, Лос Анджелис, докато в къщата е имало хора.

Полицията е получила сигнал в сряда за предполагаемо престъпление в ход и е изпратила екипи към дома на носителя на „Оскар“. Заподозреният обаче е напуснал района преди пристигането на служителите.

Според последващата информация на властите няма данни мъжът действително да е разбил и влязъл в самата къща. Случаят е регистриран като незаконно проникване в частен имот, а разследването продължава.

Куентин Тарантино не е бил в дома си по време на инцидента. Към момента няма информация за откраднати вещи.

Това не е първият подобен случай в имот на режисьора на „Криминале“, „Убий Бил“ и „Джанго без окови“. През 2018 г. двама мъже проникват през заден прозорец в негова къща в Лос Анджелис и отнасят бижута и други вещи. Куентин Тарантино успява да ги прогони, преди те да избягат.

Още през 2015 г. режисьорът се обажда в полицията, след като забелязва непознат човек в задния двор на дома си. Служителите пристигат на място и разпитват мъжа.

Местната полиция тепърва ще съобщава подробности за инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събина

    1 0 Отговор
    Моя деликатес е сланина с праз на тиган и малко лой

    13:11 10.09.2026

  • 2 НАСКО

    0 0 Отговор
    Вникнете внимателно в това изречение и кажете, че съвременната журналистика е читава: "Куентин Тарантино успява да ги прогони, преди те да избягат"! Найс А!?

    14:26 10.09.2026