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Тото и жена му Кристин разказаха през сълзи за най-тежкия период от връзката си

Тото и жена му Кристин разказаха през сълзи за най-тежкия период от връзката си

28 Септември, 2026 12:32 1 024 13

  • тото-
  • кристин-
  • двойка-
  • брак-
  • алекс сърчаджиева-
  • животът по действителен случай-
  • признание

Кристин за кратко се чудила дали не е "патерица" след предишната раздяла на рапъра

Тото и жена му Кристин разказаха през сълзи за най-тежкия период от връзката си - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рапърът Йонислав Йотов-Тото и жена му Кристин отвориха вратата към личния си живот и разказаха за трудностите, през които са преминали заедно през седемте години на връзката си. Водещите на „Фермата“ гостуваха на Алекс Сърчаджиева в "Животът по действителен случай", пред която се върнаха към самото начало на любовта си, брака, децата и един от най-тежките периоди за семейството им.

Кристин призна, че когато двамата се събрали, Тото вече бил популярна личност, а личният му живот неизбежно се превръщал в обществена тема. Точно по това време огромен хит била песента му „Чужди усмивки“, свързана с предишната му връзка.

Самата Кристин призна, че само за ден-два се е питала дали Тото не я използва като „патерица“ след раздялата си. Съмненията обаче бързо изчезнали, защото двамата се влюбили изключително силно.

Още през първата седмица той ѝ дал ключ от дома си и освободил място за нея в гардероба. Истинското изпитание за Кристин се оказало общественото внимание. Хората били свикнали да виждат Тото с предишната му половинка и появата на нова жена до него неизбежно породила коментари и предположения.

Най-тежко ставало по време на участията му. Когато започвала „Чужди усмивки“, хората в заведението се обръщали към Кристин, за да видят как ще реагира на песента. „Това ми тежеше“, призна тя. Но в един момент намерила своеобразен начин да избяга от неприятната ситуация – щом започвала песента, Кристин отивала до тоалетната и оставала там, докато изпълнението приключи.

С времето обаче двамата оставили този период зад гърба си. Последвали децата, а през 2022 г. Тото и Кристин стигнаха и до олтара.

Тото разказа и забавната история около предложението за брак. По време на пътуване в чужбина той купил годежен пръстен за любимата си, но вместо веднага да ѝ го даде, го скрил в жабката на автомобила. И там бижуто останало близо година. Тото все чакал да настъпи достатъчно романтичен момент, в който да направи предложението по начина, по който си го представял.

Рапърът се върна и още по-назад – към детството си. Разказа, че семейството му не разполагало с много средства, а една от най-големите му детски мечти била съвсем простичка – да има собствена футболна топка.

Най-емоционалният момент в разговора настъпи, когато Алекс Сърчаджиева ги изправи пред традиционното за предаването изпитание – да напишат писмо до себе си в период от живота си, когато им е било особено тежко. Кристин не успя да сдържи сълзите си. Тя заговори за период, в който виждала у човека до себе си много болка и отчаяние.

Според нея едно семейство трудно може да функционира нормално, когато единият партньор не се чувства добре. Тогава другият трябва да намери сили не само за себе си, но и да помогне на човека до него да се изправи. И именно това се опитала да направи тя.

Кристин разказа как е полагала усилия да „вдигне“ Тото в трудния за него период, за да могат двамата да продължат напред заедно като семейство.

Днес двамата са заедно не само у дома, но и пред камерите като част от водещия екип на „Фермата: Кръвта вода не става“.

Оказва се, че връзката им с природата е започнала много преди риалитито. Тото определя природата като свой лек и признава, че обича да се откъсва от живота сред блоковете. А когато Алекс ги попита какво още искат да им се случи като семейство, двамата не посочиха конкретна мечта.

В професионален план обаче Тото знае какво иска – да продължава да прави музика, да развива подкаста си и един ден да създаде собствено риалити.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Тоя сайт стана като Искрено и лично😂🤣🤣

    12:34 28.09.2026

  • 3 Хааха

    8 0 Отговор
    Искрено и лично🤣😂😂😂

    12:35 28.09.2026

  • 4 честен ционист

    12 1 Отговор
    Този врачанският беше набеден футболист, както и набеден рападжия.

    12:36 28.09.2026

  • 5 Тая Алекс що не си гледа професията

    7 0 Отговор
    А се вре за пари навсякъде без явен успех
    Трябват Й ама явно няма

    12:41 28.09.2026

  • 6 Констатация

    4 0 Отговор
    ДругарЕ, де са ви Новините!!!!!

    12:56 28.09.2026

  • 7 бискотино

    3 0 Отговор
    До какъв олтар са стигнали?! Съмнявам се, че са сключили църковен брак, а в българските храмове олтарът не е изваден пред хората. До олтара се ходи в католически храмове.

    Коментиран от #12

    12:57 28.09.2026

  • 8 химик

    0 0 Отговор
    Йоните положителни ли са или са отрицателни?

    12:57 28.09.2026

  • 9 ла шанте ми кантаре

    3 0 Отговор
    Колкото аз съм рапър толкова и тоя. Направи един клюкарски подкаст и толкова.

    12:58 28.09.2026

  • 10 Край

    6 0 Отговор
    Изключително неталантливо и глуповато същество лансирано от медиите. Този нито може да пее нито да прави шоу. Кръгла нула.

    13:02 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 лама мама

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "бискотино":

    чу ли са че се ходи до олтара и ганя да не остане по назад

    13:15 28.09.2026

  • 13 ЯЯЯ

    0 0 Отговор
    А ДАЛИ ТОВА НИ ИНТЕРЕСУВА? Тая жена компрометира фамилията Сърчаджиеви. Защо не е Ласкин, нали много се обичаха?! Неслучайно Йоско не я признаваше до последно.

    13:37 28.09.2026