Тото и жена му Кристин разказаха през сълзи за най-тежкия период от връзката си

Рапърът Йонислав Йотов-Тото и жена му Кристин отвориха вратата към личния си живот и разказаха за трудностите, през които са преминали заедно през седемте години на връзката си. Водещите на „Фермата“ гостуваха на Алекс Сърчаджиева в "Животът по действителен случай", пред която се върнаха към самото начало на любовта си, брака, децата и един от най-тежките периоди за семейството им.

Кристин призна, че когато двамата се събрали, Тото вече бил популярна личност, а личният му живот неизбежно се превръщал в обществена тема. Точно по това време огромен хит била песента му „Чужди усмивки“, свързана с предишната му връзка.

Самата Кристин призна, че само за ден-два се е питала дали Тото не я използва като „патерица“ след раздялата си. Съмненията обаче бързо изчезнали, защото двамата се влюбили изключително силно.

Още през първата седмица той ѝ дал ключ от дома си и освободил място за нея в гардероба. Истинското изпитание за Кристин се оказало общественото внимание. Хората били свикнали да виждат Тото с предишната му половинка и появата на нова жена до него неизбежно породила коментари и предположения.

Най-тежко ставало по време на участията му. Когато започвала „Чужди усмивки“, хората в заведението се обръщали към Кристин, за да видят как ще реагира на песента. „Това ми тежеше“, призна тя. Но в един момент намерила своеобразен начин да избяга от неприятната ситуация – щом започвала песента, Кристин отивала до тоалетната и оставала там, докато изпълнението приключи.

С времето обаче двамата оставили този период зад гърба си. Последвали децата, а през 2022 г. Тото и Кристин стигнаха и до олтара.

Тото разказа и забавната история около предложението за брак. По време на пътуване в чужбина той купил годежен пръстен за любимата си, но вместо веднага да ѝ го даде, го скрил в жабката на автомобила. И там бижуто останало близо година. Тото все чакал да настъпи достатъчно романтичен момент, в който да направи предложението по начина, по който си го представял.

Рапърът се върна и още по-назад – към детството си. Разказа, че семейството му не разполагало с много средства, а една от най-големите му детски мечти била съвсем простичка – да има собствена футболна топка.

Най-емоционалният момент в разговора настъпи, когато Алекс Сърчаджиева ги изправи пред традиционното за предаването изпитание – да напишат писмо до себе си в период от живота си, когато им е било особено тежко. Кристин не успя да сдържи сълзите си. Тя заговори за период, в който виждала у човека до себе си много болка и отчаяние.

Според нея едно семейство трудно може да функционира нормално, когато единият партньор не се чувства добре. Тогава другият трябва да намери сили не само за себе си, но и да помогне на човека до него да се изправи. И именно това се опитала да направи тя.

Кристин разказа как е полагала усилия да „вдигне“ Тото в трудния за него период, за да могат двамата да продължат напред заедно като семейство.

Днес двамата са заедно не само у дома, но и пред камерите като част от водещия екип на „Фермата: Кръвта вода не става“.

Оказва се, че връзката им с природата е започнала много преди риалитито. Тото определя природата като свой лек и признава, че обича да се откъсва от живота сред блоковете. А когато Алекс ги попита какво още искат да им се случи като семейство, двамата не посочиха конкретна мечта.

В професионален план обаче Тото знае какво иска – да продължава да прави музика, да развива подкаста си и един ден да създаде собствено риалити.