Одобриха решението летището в Нашвил да бъде преименувано на Доли Партън

Международното летище в Нашвил, един от най-разпознаваемите транспортни центрове в столицата на кънтри музиката, може да бъде преименувано в чест на покойната певица и автор на песни Доли Партън.

Управителният съвет на Metropolitan Nashville Airport Authority гласува единодушно с 6 на 0 гласа да започне официалната процедура по промяна на името на летището. Решението беше взето на 11 септември, по-малко от три седмици след смъртта на 80-годишната музикална легенда.

Окончателното име все още не е определено. От ръководството на летището заявиха, че ще работят с наследниците и други заинтересовани страни, за да решат как точно името и наследството на Доли Партън да бъдат включени в новото наименование.

Гласуването е само първата стъпка от процедура, която може да продължи година или повече. Според Associated Press предстои да бъдат уточнени и практически въпроси, включително използването на името на певицата върху сувенири и други търговски продукти.

Инициативата получи подкрепа както от властите на щата Тенеси, така и от ръководството на Нашвил, въпреки продължаващите спорове между местната и щатската власт за контрола върху летището. Кметът на Нашвил Фреди О'Конъл също подкрепя идеята.

Натискът за преименуване се засили веднага след смъртта на Доли Партън. Петиция, започната още през 2025 г. от нейна почитателка, събра повече от 175 000 подписа след 25 август.

Самата Доли Партън приживе нееднократно се отнасяше сдържано към предложения обществени обекти и паметници да носят нейното име. През 2021 г. тя дори помоли законодателите в Тенеси да оттеглят предложение за поставяне на нейна статуя пред щатския Капитолий. Тогава певицата заяви, че подобна почит може би би била по-подходяща „след като ме няма“.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий още на 28 август обяви намерението на щата да работи за преименуването на международното летище, определяйки Доли Партън като една от най-значимите фигури, свързани с Тенеси.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст в Нашвил. Представителите ѝ съобщиха, че певицата е водила кратка битка с онкологично заболяване. Кариерата ѝ продължи близо шест десетилетия и я превърна в една от най-влиятелните фигури в историята на кънтри музиката.

Родената в Източен Тенеси изпълнителка оставя след себе си повече от 100 милиона продадени записи, 11 награди „Грами“ и песни като „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“. Последната получава нов световен живот чрез версията на Уитни Хюстън от 1992 г.

Партън беше не само певица, но и актриса, автор на песни, продуцент и предприемач. Тя създаде тематичния парк Dollywood в родния си щат и изгради мащабна благотворителна дейност, превърнала се в съществена част от общественото ѝ наследство.

Особено значима остава програмата Dolly Parton's Imagination Library, която започва през 1995 г. и предоставя безплатни книги на деца от раждането до петгодишна възраст. До 2026 г. инициативата е разпространила повече от 304 милиона книги в няколко държави. Певицата подкрепяше също медицински изследвания, образование и помощи при природни бедствия.

Връзката между Доли Партън и Нашвил е ключова за цялата ѝ кариера. След завършването на училище тя се премества в града, за да преследва мечтата си за музикална кариера, а по-късно се превръща в един от символите на т.нар. Music City. Именно там започва и прочутото ѝ партньорство с кънтри певеца Портър Уагънър.

Ако процедурата бъде завършена, новото име на Международното летище в Нашвил ще превърне един от най-важните входове към Тенеси в постоянно напомняне за певицата, която в продължение на десетилетия свързваше щата със световната музикална сцена.