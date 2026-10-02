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25 години по-късно Кристина Агилера се завърна към "Lady Marmalade" (ВИДЕО)

25 години по-късно Кристина Агилера се завърна към "Lady Marmalade" (ВИДЕО)

2 Октомври, 2026 16:29 496 3

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  • lady marmalade-
  • мулен руж

Поп звездата оглави коледна кампания на козметична марка

25 години по-късно Кристина Агилера се завърна към "Lady Marmalade" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица Кристина Агилера се завръща към емблематичната естетика на „Lady Marmalade“ 25 години по-късно, този път като лице на коледната кампания на козметичната марка Charlotte Tilbury.

Носителката на „Грами“ участва в пищно видео, вдъхновено от бурлеската и визуалния свят на „Мулен Руж“. Кристина Агилера се появява в обсипано с мъниста сценично боди и бляскав грим, напомнящи за една от най-разпознаваемите епохи в кариерата ѝ.

Кампанията идва четвърт век след излизането на филма „Мулен Руж“ и хитовата версия на „Lady Marmalade“, записана от Кристина Агилера, Пинк, Mýa и Lil' Kim за саундтрака към продукцията.

„Празниците определено са моето извинение да увелича блясъка докрай“, коментира Кристина Агилера пред Page Six Style.

Певицата разкри, че за празничните си визии предпочита класическо червено червило в комбинация с блестящ грим на очите. „Има нещо толкова непреходно и празнично в тази комбинация. Понякога я заменям с опушен металически грим на очите и по-неутрални устни“, обясни изпълнителката на „What a Girl Wants“.

Кристина Агилера допълни, че харесва златистите и сребристите нюанси и като цяло всичко, което отразява светлината. За снимките на кампанията тя е използвала продукти в нюансите Pillow Talk и Spotlight.

„Бях обсебена от сиянието, което ми придадоха. Шарлот ми каза, че ефектът е сякаш ласкава холивудска светлина те следва навсякъде“, разказа певицата.

Новата кампания прави директна препратка към един от най-големите хитове в кариерата на Кристина Агилера. Версията на „Lady Marmalade“, създадена за „Мулен Руж“, се превърна в световен успех и остана сред най-разпознаваемите музикални колаборации от началото на новото хилядолетие.

Сега, 25 години по-късно, Кристина Агилера отново влиза в ролята на бляскава шоугърл, но този път за празничната кампания на Charlotte Tilbury.


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