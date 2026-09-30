Доли Партън посреща фенове и гости в новооткрит музей, посветен на живота ѝ в Нашвил (ВИДЕО)

Легендата на кънтри музиката Доли Партън посрещна посмъртно почитателите си при откриването на новия музей Dolly’s Life of Many Colors в Нашвил. 80-годишната певица почина на 25 август 2026 г. след заболяване от рак, което не беше публично оповестено приживе.
Музеят отвори врати на 29 септември в новия SongTeller Hotel, а посетителите бяха приветствани с предварително записано видео на Доли Партън.
„Здравейте на всички, Доли е. Толкова се гордея, че мога да ви поканя на откриването на моя музей Life of Many Colors, точно тук, в сърцето на Нашвил“, казва певицата в записа.
Доли Партън определя експозицията като най-големия музей, посветен на живота и кариерата ѝ, изпълнен с истории, песни и спомени от десетилетията ѝ на сцената.
Музеят се простира на повече от 20 000 квадратни фута, или около 1860 кв. м, на третия етаж на SongTeller Hotel. Колекцията включва емблематични сценични костюми, лични вещи, музикални награди, архивни материали и мултимедийни инсталации, проследяващи пътя на Доли Партън от детството ѝ в Тенеси до световната слава.
Сред експонатите са костюми от седем десетилетия от кариерата на певицата, предмети, свързани с „Jolene“, лична кореспонденция и дори сватбената рокля на Доли Партън от 1966 г., открита сред вещите на покойния ѝ съпруг Карл Дийн.
Музеят е част от по-голям проект в центъра на Нашвил. SongTeller Hotel разполага с 245 стаи и апартаменти, както и с пространства за музика на живо, вдъхновени от творчеството на американската певица и автор на песни.
Доли Партън продължава да присъства в някои от проектите, подготвени преди смъртта ѝ, чрез предварително заснети материали. Музеят е замислен именно като мащабен разказ за музиката, киното, семейството, благотворителната дейност и характерния сценичен стил на изпълнителката.
Откриването идва на фона на съдебен спор около бизнес интересите на Доли Партън. Нейният дългогодишен мениджър Дани Нозел обвинява племенника ѝ и бивш ръководител на охраната Брайън Сийвър в заплахи и опити за натиск. Сийвър отрича обвиненията, а спорът продължава по съдебен ред.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В заглавието има подвеждаща формулировка
Преди смъртта си Доли е записала видеообръщение, в което кани посетителите в музея. Записът е бил пуснат при откриването, така че медиите го описват като „посреща феновете“ или дори „ги приветства от отвъдното“.
14:33 30.09.2026
3 Каламбур
До коментар #1 от "не досадни ами вече не знам какво сте":„Да ви посрещне Доли!“ 🐑😂
Само уточнете коя — овцата или Партън? Че едната е мъртва от 2003 г., а другата — от 2026-а. 🤣
14:36 30.09.2026
4 Смях в залата
До коментар #1 от "не досадни ами вече не знам какво сте":Най-после разбрах защо Доли Партън „посреща“ посетителите — явно клонираната овца Доли е поела нощната смяна!
14:38 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 аман заман
До коментар #5 от "Извинавам се":Умре, ама всеки ден ни занимавт с нея, сакаш някой се интересува тук за нея. Не знам дори за един неин почитател в БГ, айде стига, прекалиха. То за Макъл Джексън не писаха толкова, а той си е звезда.
14:49 30.09.2026