Посмъртно излезе песен на Доли Партън, записана през пандемията (ВИДЕО)

Първата песен на Доли Партън, издадена след смъртта на легендарната кънтри певица, вече е достъпна за слушателите. „Bound to Ride“ излезе на 9 септември, малко повече от две седмици след като Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст след кратка битка с онкологично заболяване.

Доли Партън записва вокалите си още през 2022 г. в собственото си студио, докато заради нова вълна от COVID-19 предпочита да не пътува.

„Bound to Ride“ е традиционна песен, популяризирана от влиятелното блуграс дуо The Stanley Brothers през 1964 г. Версията на Доли Партън е записана заедно с First Ladies of Bluegrass, формация от водещи музикантки в жанра, сред които Алисън Браун, Беки Булър, Сиера Хъл, Миси Рейнс и Моли Тътъл.

Инструменталният съпровод е записан отделно, а Доли Партън добавя вокалите си дистанционно. Продуцентът Гари Уест разказва пред Rolling Stone, че изпълнението ѝ е надминало очакванията на екипа.

Песента ще бъде включена в албума „Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers“, който излиза на 16 октомври. Проектът е продуциран от Алисън Браун и Гари Уест и отдава почит на братята Картър и Ралф Стенли, сред основополагащите фигури в историята на блуграс музиката.

Излизането на албума е символично насрочено само два дни преди The Stanley Brothers да бъдат официално въведени в Country Music Hall of Fame на 18 октомври 2026 г. Дуетът е част от тазгодишния клас заедно с кънтри звездата Тим Макгроу и автора на песни Пол Овърстрийт.

В проекта участват още Уили Нелсън, Сиера Феръл, Били Стрингс, Диъркс Бентли, Рианън Гидънс, Стив Мартин, Ед Хелмс и други представители на кънтри, блуграс и американската рутс музика.

Връзката на Доли Партън с блуграс традицията е дълбоко лична. Певицата е родена в Източен Тенеси и израства с музиката на Апалачите, госпъла и кънтрито, които по-късно остават разпознаваеми елементи в собственото ѝ творчество.

Появата на „Bound to Ride“ вероятно няма да бъде последното посмъртно издание на Доли Партън. Дългогодишният ѝ мениджър Дани Нозел разкри след смъртта ѝ, че певицата е оставила значително количество неиздаден материал и е планирала внимателно как музикалното ѝ наследство да продължи да достига до публиката.

Самата Доли Партън още приживе е говорила за стотици неиздадени записи и песни, които е съхранявала с мисълта, че могат да бъдат довършени и издадени в бъдеще.

За близо шест десетилетия професионална кариера певицата записва хитове като „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“, продава над 100 милиона записи и печели 11 награди „Грами“.