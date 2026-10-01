Папараци, дебнещи децата на принц Хари и Меган край училището им, ядосаха двойката

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл разкритикуваха остро международни фотографи, забелязани около училището на децата им във Великобритания. Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс определи поведението им като „изключително безотговорно“ и „недопустимо навлизане в личното пространство на децата“.

Двама мъже с раници са били забелязани от училищния персонал и частната охрана да обикалят около периметъра на учебното заведение, да спират и да наблюдават двора. Първоначално били видени поотделно, а по-късно заедно, преди да се оттеглят с бял микробус.

Полицията впоследствие установила, че автомобилът е нает, а мъжете са чуждестранни фотографи, работещи за европейска информационна агенция. Няма данни те да са извършили престъпление, но поведението им предизвика остра реакция от екипа на принц Хари и Меган Маркъл.

„Има огромна разлика между законната медийна дейност и фотографи, които обикалят около училище, спират, за да надничат в двора, и наблюдават децата по време на учебния им ден“, заяви говорителят на двойката.

Особена тревога предизвиква моментът на инцидента. Той се случва скоро след отделен случай край военновъздушната база RAF Fairford, при който петима души бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт. Според британски медии в училището на принц Арчи и принцеса Лилибет учат и американски деца от семейства, свързани с базата. Няма информация за връзка между двата случая.

Инцидентът идва само седмици след като принц Хари и Меган Маркъл смениха училището на 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Според Sky News първоначалният избор е бил променен след около две седмици заради тежкия трафик и продължителността на ежедневното пътуване, които създавали затруднения за охраната на семейството. Съобщава се и за случай, при който движението на автомобилния им конвой е било нарушено.

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха да живеят във Великобритания през август 2026 г. след години в Калифорния. Двойката полага усилия да запази в тайна както местоживеенето си, така и училището на децата.

Случаят отново поставя на преден план дългогодишния спор на принц Хари за сигурността на семейството му във Великобритания. След оттеглянето си като работещ член на кралското семейство през 2020 г. той загуби автоматичното право на държавна полицейска охрана при всяко свое посещение и продължи да оспорва начина, по който се определя защитата му. В момента семейството разчита на частна охрана, докато въпросът за предоставянето на държавна защита отново се разглежда.

Темата има и силно лично измерение за принц Хари. Майка му, принцеса Даяна, загина при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., докато автомобилът ѝ беше преследван от фотографи. През годините Хари многократно е посочвал преживяното от майка му като една от причините да бъде особено чувствителен към медийния натиск върху съпругата и децата си.

Името и местоположението на училището на принц Арчи и принцеса Лилибет не се публикуват от британските медии от съображения за сигурност и защита на личния живот на децата.