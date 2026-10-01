Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Папараци, дебнещи децата на принц Хари и Меган край училището им, ядосаха двойката

Папараци, дебнещи децата на принц Хари и Меган край училището им, ядосаха двойката

1 Октомври, 2026 15:31 361 0

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • деца-
  • лилибет-
  • арчи-
  • папараци-
  • фотографи-
  • училище

Говорител на семейство Съсекс се изказа остро срещу фотографите

Папараци, дебнещи децата на принц Хари и Меган край училището им, ядосаха двойката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл разкритикуваха остро международни фотографи, забелязани около училището на децата им във Великобритания. Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс определи поведението им като „изключително безотговорно“ и „недопустимо навлизане в личното пространство на децата“.

Двама мъже с раници са били забелязани от училищния персонал и частната охрана да обикалят около периметъра на учебното заведение, да спират и да наблюдават двора. Първоначално били видени поотделно, а по-късно заедно, преди да се оттеглят с бял микробус.

Полицията впоследствие установила, че автомобилът е нает, а мъжете са чуждестранни фотографи, работещи за европейска информационна агенция. Няма данни те да са извършили престъпление, но поведението им предизвика остра реакция от екипа на принц Хари и Меган Маркъл.

„Има огромна разлика между законната медийна дейност и фотографи, които обикалят около училище, спират, за да надничат в двора, и наблюдават децата по време на учебния им ден“, заяви говорителят на двойката.

Особена тревога предизвиква моментът на инцидента. Той се случва скоро след отделен случай край военновъздушната база RAF Fairford, при който петима души бяха арестувани по подозрение в подготовка на терористичен акт. Според британски медии в училището на принц Арчи и принцеса Лилибет учат и американски деца от семейства, свързани с базата. Няма информация за връзка между двата случая.

Инцидентът идва само седмици след като принц Хари и Меган Маркъл смениха училището на 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Според Sky News първоначалният избор е бил променен след около две седмици заради тежкия трафик и продължителността на ежедневното пътуване, които създавали затруднения за охраната на семейството. Съобщава се и за случай, при който движението на автомобилния им конвой е било нарушено.

Принц Хари и Меган Маркъл се завърнаха да живеят във Великобритания през август 2026 г. след години в Калифорния. Двойката полага усилия да запази в тайна както местоживеенето си, така и училището на децата.

Случаят отново поставя на преден план дългогодишния спор на принц Хари за сигурността на семейството му във Великобритания. След оттеглянето си като работещ член на кралското семейство през 2020 г. той загуби автоматичното право на държавна полицейска охрана при всяко свое посещение и продължи да оспорва начина, по който се определя защитата му. В момента семейството разчита на частна охрана, докато въпросът за предоставянето на държавна защита отново се разглежда.

Темата има и силно лично измерение за принц Хари. Майка му, принцеса Даяна, загина при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., докато автомобилът ѝ беше преследван от фотографи. През годините Хари многократно е посочвал преживяното от майка му като една от причините да бъде особено чувствителен към медийния натиск върху съпругата и децата си.

Името и местоположението на училището на принц Арчи и принцеса Лилибет не се публикуват от британските медии от съображения за сигурност и защита на личния живот на децата.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ