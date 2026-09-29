Братът на принцеса Даяна оспори участието на принц Хари в биографичната му книга

Чарлз Спенсър, по-малкият брат на покойната принцеса Даяна, заяви, че принц Хари не е участвал по никакъв начин в подготовката на мемоарите му „Swan Song: Diana, My Sister“.

62-годишният 9-и граф Спенсър разказа пред журналистката Гейл Кинг в предаването „CBS Mornings“, че е пазил работата по книгата в тайна дори от най-близките членове на семейството.

„Никой не знаеше за нея освен съпругата ми Кат Джарман и издателите. Не казах на никого от семейството почти до момента, в който книгата беше представена публично“, заяви Чарлз Спенсър.

По думите му решението е било умишлено. Той не искал да се създава впечатление, че някой от семейството е участвал в написването на мемоарите, като специално посочи по-малкия син на принцеса Даяна.

Реакциите на Хари и Уилям

Херцогът на Съсекс, съпругата му Меган Маркъл и децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет, гостували на Чарлз Спенсър в семейното имение Алторп през юли. По това време бившият военен пилот принц Хари все още не знаел за предстоящата книга.

Според Чарлз Спенсър първата реакция на племенника му била да попита дали в мемоарите има нещо, което би могло да го постави в неудобно положение. Граф Спенсър категорично отрече да е нарушил личното пространство на принц Хари. Той не е искал предварително одобрение нито от него, нито от по-големия му брат принц Уилям.

В отделно интервю за списание People Чарлз Спенсър обясни, че е уведомил двамата братя приблизително по едно и също време. Те присъстват в книгата основно като „две малки момчета, които са имали най-необикновена майка“, без според автора да бъдат разкривани чувствителни подробности от личния им живот.

„Мога да кажа, че Хари е напълно спокоен за книгата“, заяви Чарлз Спенсър.

Нито принц Хари, нито престолонаследникът принц Уилям са коментирали публично мемоарите.

Спорни твърдения за крал Чарлз III

Една от най-коментираните части на „Swan Song: Diana, My Sister“ засяга реакцията на крал Чарлз III след смъртта на принцеса Даяна при автомобилната катастрофа в Париж през август 1997 г.

Чарлз Спенсър твърди, че тогавашният принц Чарлз е демонстрирал поведение, което той възприел като необичайно при разговор между двамата след трагедията. Според граф Спенсър бъдещият монарх заявил още, че общественият интерес към Даяна скоро ще отшуми.

Крал Чарлз III отрича тази версия на събитията. В позиция, цитирана във връзка с книгата, се посочва, че силната скръб след загубата на близък човек може да влияе върху начина, по който се запомнят разговори и събития. Пред Гейл Кинг Чарлз Спенсър отхвърли това обяснение и настоя, че ясно помни разговора.

„Знам какво чух. Имал съм само два телефонни разговора с човека, който сега е крал, така че съм сигурен“, заяви той. По думите му още през 1997 г. е разказал за разговора на други хора, включително на американската телевизионна журналистка Барбара Уолтърс.

Чарлз Спенсър определи реакцията на кралската страна като опит за манипулация, твърдейки, че няма проблем нито с паметта, нито с възприятията си.

Новите мемоари отново поставят в центъра на общественото внимание отношенията между семейство Спенсър и британската кралска фамилия близо три десетилетия след смъртта на принцеса Даяна. Книгата излиза в момент, когато се появяват и информации за възможен документален проект, посветен на 30-годишнината от смъртта ѝ през 2027 г., с който е свързван принц Хари.