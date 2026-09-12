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Изминалият Август е най-горещият месец в световната история

Изминалият Август е най-горещият месец в световната история

12 Септември, 2026 19:48 460 10

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  • температурни рекорди-
  • температури

Горещите вълни връхлетяха Европа още преди началото на лятото

Изминалият Август е най-горещият месец в световната история - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Август 2026 г. е най-горещият август, регистриран досега в световен мащаб, показват новите данни на европейската служба за климатични промени Copernicus.

Средната глобална температура на въздуха е достигнала 16,96°C. Това е с 0,85°C над средната стойност за периода 1991–2020 г. и с 1,65°C над оцененото прединдустриално ниво от 1850–1900 г.

Според Copernicus август 2026 г. е и наравно с юли 2023 г. като най-топлия месец, регистриран в набора от данни ERA5. За първи път от ноември 2025 г. месечната глобална температура отново е преминала границата от 1,5°C над прединдустриалното равнище.

Рекордни стойности са отчетени и в океаните. Средната температура на морската повърхност извън полярните области е достигнала 21,07°C, най-високата стойност за август досега. Предишният августовски рекорд от 20,98°C беше поставен през 2023 г.

Особено високи температури са наблюдавани в тропическата част на Тихия океан, където климатичният феномен Ел Ниньо продължава да се усилва.

Световната метеорологична организация прогнозира почти 100% вероятност Ел Ниньо да се запази до февруари 2027 г. Очаква се явлението да достигне много силна интензивност към края на тази година и да повлияе върху температурите и валежите в различни части на света.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на централната и източната част на екваториалния Тих океан. То може да промени атмосферната циркулация и да увеличи вероятността от суши, наводнения, горещи вълни и други екстремни метеорологични явления в отделни региони.

Европа също преживя необичайно горещо лято. Средната температура над европейската суша през август е била 20,26°C, или 1,10°C над нормата за периода 1991–2020 г. Месецът е четвъртият най-топъл август, регистриран на континента.

Западна Европа отчете най-топлото лято в историята на наблюденията, като беше подобрен рекордът от 2003 г. Регионът преживя поредица от ранни и продължителни горещи вълни, започнали още през май.

Засушаване е регистрирано в големи части от Западна, Централна и Източна Европа. Особено тежки условия са отчетени във Франция, Великобритания, Унгария, Румъния и Сърбия, а водните количества в реки като Дунав и Рейн са достигнали изключително ниски стойности.

Според Copernicus комбинацията от дългосрочното глобално затопляне и усилващия се Ел Ниньо допринася за рекордните температури както в атмосферата, така и в океаните.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глупости

    5 0 Отговор
    септеври беше малко над нормите но като цяло лятото беше нормално

    19:57 12.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Дайте статистиката от 18 век

    Коментиран от #8

    20:00 12.09.2026

  • 3 пфф

    6 0 Отговор
    Поредните глупости от зелените шарлатани. Стават за смях....

    20:00 12.09.2026

  • 4 циркаджии

    2 0 Отговор
    Явно ние живеем на друга планета. хи хи хи

    20:01 12.09.2026

  • 5 Яко ни дупе с отоплението.

    2 0 Отговор
    Според поверието, ако лятото е много горещо, то зимата ще е много студена.
    Яко ни дупе с отоплението. Топлофикациите ще си пълнят гушка
    А газ,та, а тока? Не ми се мисли.

    20:03 12.09.2026

  • 6 хаха

    3 0 Отговор
    От ковид представлението насам, започнах да вервам на статистиката без ре зерв но!

    20:04 12.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    милене (редактора), кажи ми го в някоя тъмна уличка

    20:05 12.09.2026

  • 8 Давам за 60-те

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Знаете ли нещо за цикличност на климата? Престанете да лъжете децата и младежите за климатичните промени. В края на 60-те години на 20 век, бях на студентска бригада през в края на февруари зад северния полярен кръг. Тогава температурата беше +1 градус. Предупреждаваха ни да не ходим по морето, за да не потънем. В момента там температурата е 3-12. През януари - минус 30.
    В градовете 1967-9 г на Средногорието беше 40+ градуса през лятото.

    20:08 12.09.2026

  • 9 Механик

    2 1 Отговор
    Ама как хубаво омотавате шараните, а? Безмозъчните кълват като патароци.
    По каква скала и с какви прибори е измервана температурата преди 10000 години (например), та казвате "най-горещо в световната история"? Къде е записвана тая температура? На какъв език? С какво са я писали? Върху какво са я записвали?

    20:21 12.09.2026

  • 10 Няма такова нещо!

    1 0 Отговор
    Изкарах целия август на гръцки остров и температурата над 30 не се е качвала. Само ципуруто се е случвало да мине 40 градуса.

    20:29 12.09.2026