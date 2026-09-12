Изминалият Август е най-горещият месец в световната история

Август 2026 г. е най-горещият август, регистриран досега в световен мащаб, показват новите данни на европейската служба за климатични промени Copernicus.
Средната глобална температура на въздуха е достигнала 16,96°C. Това е с 0,85°C над средната стойност за периода 1991–2020 г. и с 1,65°C над оцененото прединдустриално ниво от 1850–1900 г.
Според Copernicus август 2026 г. е и наравно с юли 2023 г. като най-топлия месец, регистриран в набора от данни ERA5. За първи път от ноември 2025 г. месечната глобална температура отново е преминала границата от 1,5°C над прединдустриалното равнище.
Рекордни стойности са отчетени и в океаните. Средната температура на морската повърхност извън полярните области е достигнала 21,07°C, най-високата стойност за август досега. Предишният августовски рекорд от 20,98°C беше поставен през 2023 г.
Особено високи температури са наблюдавани в тропическата част на Тихия океан, където климатичният феномен Ел Ниньо продължава да се усилва.
Световната метеорологична организация прогнозира почти 100% вероятност Ел Ниньо да се запази до февруари 2027 г. Очаква се явлението да достигне много силна интензивност към края на тази година и да повлияе върху температурите и валежите в различни части на света.
Ел Ниньо представлява периодично затопляне на централната и източната част на екваториалния Тих океан. То може да промени атмосферната циркулация и да увеличи вероятността от суши, наводнения, горещи вълни и други екстремни метеорологични явления в отделни региони.
Европа също преживя необичайно горещо лято. Средната температура над европейската суша през август е била 20,26°C, или 1,10°C над нормата за периода 1991–2020 г. Месецът е четвъртият най-топъл август, регистриран на континента.
Западна Европа отчете най-топлото лято в историята на наблюденията, като беше подобрен рекордът от 2003 г. Регионът преживя поредица от ранни и продължителни горещи вълни, започнали още през май.
Засушаване е регистрирано в големи части от Западна, Централна и Източна Европа. Особено тежки условия са отчетени във Франция, Великобритания, Унгария, Румъния и Сърбия, а водните количества в реки като Дунав и Рейн са достигнали изключително ниски стойности.
Според Copernicus комбинацията от дългосрочното глобално затопляне и усилващия се Ел Ниньо допринася за рекордните температури както в атмосферата, така и в океаните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупости
19:57 12.09.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #8
20:00 12.09.2026
3 пфф
20:00 12.09.2026
4 циркаджии
20:01 12.09.2026
5 Яко ни дупе с отоплението.
Яко ни дупе с отоплението. Топлофикациите ще си пълнят гушка
А газ,та, а тока? Не ми се мисли.
20:03 12.09.2026
6 хаха
20:04 12.09.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
20:05 12.09.2026
8 Давам за 60-те
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Знаете ли нещо за цикличност на климата? Престанете да лъжете децата и младежите за климатичните промени. В края на 60-те години на 20 век, бях на студентска бригада през в края на февруари зад северния полярен кръг. Тогава температурата беше +1 градус. Предупреждаваха ни да не ходим по морето, за да не потънем. В момента там температурата е 3-12. През януари - минус 30.
В градовете 1967-9 г на Средногорието беше 40+ градуса през лятото.
20:08 12.09.2026
9 Механик
По каква скала и с какви прибори е измервана температурата преди 10000 години (например), та казвате "най-горещо в световната история"? Къде е записвана тая температура? На какъв език? С какво са я писали? Върху какво са я записвали?
20:21 12.09.2026
10 Няма такова нещо!
20:29 12.09.2026