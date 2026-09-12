Изминалият Август е най-горещият месец в световната история

Август 2026 г. е най-горещият август, регистриран досега в световен мащаб, показват новите данни на европейската служба за климатични промени Copernicus.

Средната глобална температура на въздуха е достигнала 16,96°C. Това е с 0,85°C над средната стойност за периода 1991–2020 г. и с 1,65°C над оцененото прединдустриално ниво от 1850–1900 г.

Според Copernicus август 2026 г. е и наравно с юли 2023 г. като най-топлия месец, регистриран в набора от данни ERA5. За първи път от ноември 2025 г. месечната глобална температура отново е преминала границата от 1,5°C над прединдустриалното равнище.

Рекордни стойности са отчетени и в океаните. Средната температура на морската повърхност извън полярните области е достигнала 21,07°C, най-високата стойност за август досега. Предишният августовски рекорд от 20,98°C беше поставен през 2023 г.

Особено високи температури са наблюдавани в тропическата част на Тихия океан, където климатичният феномен Ел Ниньо продължава да се усилва.

Световната метеорологична организация прогнозира почти 100% вероятност Ел Ниньо да се запази до февруари 2027 г. Очаква се явлението да достигне много силна интензивност към края на тази година и да повлияе върху температурите и валежите в различни части на света.

Ел Ниньо представлява периодично затопляне на централната и източната част на екваториалния Тих океан. То може да промени атмосферната циркулация и да увеличи вероятността от суши, наводнения, горещи вълни и други екстремни метеорологични явления в отделни региони.

Европа също преживя необичайно горещо лято. Средната температура над европейската суша през август е била 20,26°C, или 1,10°C над нормата за периода 1991–2020 г. Месецът е четвъртият най-топъл август, регистриран на континента.

Западна Европа отчете най-топлото лято в историята на наблюденията, като беше подобрен рекордът от 2003 г. Регионът преживя поредица от ранни и продължителни горещи вълни, започнали още през май.

Засушаване е регистрирано в големи части от Западна, Централна и Източна Европа. Особено тежки условия са отчетени във Франция, Великобритания, Унгария, Румъния и Сърбия, а водните количества в реки като Дунав и Рейн са достигнали изключително ниски стойности.

Според Copernicus комбинацията от дългосрочното глобално затопляне и усилващия се Ел Ниньо допринася за рекордните температури както в атмосферата, така и в океаните.