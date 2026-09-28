Ел Ниньо счупи рекорд, но пикът му още не е настъпил

Ел Ниньо през 2026 г. вече навлезе в рекордна територия, но най-силната му фаза все още предстои. Температурната аномалия в ключовия район Ниньо 3.4 в екваториалната част на Тихия океан достигна около 3,08 градуса над средното за периода 1991–2020 г. на 21 септември. Стойността надхвърля предишния дневен максимум, отчетен по време на мощното явление през 2015 г.

Рекордът обаче трябва да се тълкува внимателно. Отделните дневни измервания и сезонните индекси не са едно и също. Американският Център за климатични прогнози използва и относителния индекс RONI, който отчита затоплянето на Ниньо 3.4 спрямо средната температура на по-широка зона от тропическите океани. Затова едни анализи определят настоящото събитие като рекордно за конкретния момент, докато други все още не го обявяват за най-силния Ел Ниньо в цялата инструментална история.

Пикът се очаква в края на годината

Последната прогноза на NOAA дава над 90% вероятност за много силен Ел Ниньо през есента и зимата на Северното полукълбо. За периода октомври–декември вероятността събитието да надхвърли силата на всички регистрирани епизоди от 1950 г. насам е оценена на 75%. Очакванията на метеоролозите са пикът да бъде достигнат през ноември или декември, когато сезонният цикъл на явлението обичайно е най-силен.

Това означава, че сегашният рекорд може да се окаже само междинен етап. Прогнозите на различни модели сочат, че аномалията в Ниньо 3.4 може да достигне около 4 градуса, макар че окончателната стойност ще зависи от развитието на атмосферната циркулация през следващите месеци. Учени подчертават, че рекордните наблюдения и прогнозите за бъдещия пик не бива да се смесват: първите са измерени данни, а вторите са вероятностни оценки.

Риск от суши, валежи и нови температурни рекорди

Ел Ниньо е естествено климатично явление, при което повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тих океан се затоплят необичайно. Това променя въздушните течения и разпределението на валежите в различни части на света. При силни епизоди се увеличават рисковете от суша в части от Азия и Централна Америка, проливни валежи в други райони, по-високи температури и нарушения в сезоните на тропическите циклони.

Последиците могат да продължат и след пика. Световната метеорологична организация предупреждава, че влиянието на силен Ел Ниньо върху глобалните температури често се проявява най-силно през годината след развитието му. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш описа ситуацията като „суперсилен Ел Ниньо, който се устремява към човечеството“.

Окончателната оценка дали Ел Ниньо през 2026 г. е най-силният за последните около 150 години ще бъде възможна след достигането на пика и анализа на пълния набор от океански и атмосферни данни. Засега потвърденото е, че явлението се усилва необичайно бързо и вече достига стойности, сравними или по-високи от тези при предишните големи епизоди.

Източник: Гардиън