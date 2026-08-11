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6 важни грижи за малините през август за богата реколта

6 важни грижи за малините през август за богата реколта

11 Август, 2026 14:44 1 015 3

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  • малинови храсти

През август основният акцент трябва да бъде върху добрата влажност и здравето на растенията

6 важни грижи за малините през август за богата реколта - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Август е ключов месец за малиновите храсти. При летните сортове беритбата приключва, а есенните започват да плододават активно. Грижите сега могат да определят не само качеството на настоящата реколта, но и добива през следващата година.

1. Изрежете старите издънки, които вече са дали плод

При летните малини издънките, които вече са дали плод, трябва да бъдат отстранени ниско до земята. Те повече няма да дават плод и само сгъстяват храста.

Оставете младите зелени издънки, върху които ще се формира реколтата през следващия сезон.

6 важни грижи за малините през август за богата реколта
Снимкa: Shutterstock

2. Проредете прекалено гъстите храсти

Слабите, повредени и прекалено тънки издънки е добре да бъдат премахнати. Прореждането подобрява достъпа на светлина и въздух и намалява риска от гъбични заболявания.

3. Поливайте редовно

Малините имат сравнително плитки корени и страдат при продължително засушаване. През горещите августовски дни почвата трябва да остава умерено влажна.

По-добре е да се полива по-рядко, но обилно, вместо често и с малко количество вода.

4. Сложете мулч

Слой компост, раздробена кора или друг органичен материал около растенията помага да се запази влагата в почвата и ограничава плевелите.

Мулчирането е особено полезно при високи температури.

5. Не прекалявайте с азотните торове

Силното подхранване с азот в края на лятото може да предизвика образуването на нови нежни издънки, които няма да успеят да узреят преди зимата.

През август основният акцент трябва да бъде върху добрата влажност и здравето на растенията.

6. Берете узрелите плодове редовно

При есенните сортове реколтата често започва именно през август. Узрелите плодове трябва да се прибират редовно, защото при топло време бързо омекват и се развалят.

При необходимост храстите могат да бъдат защитени и с мрежа срещу птици.

Важно: не режете всички малини по един и същи начин

Летните и есенните сортове имат различен начин на плододаване. При летните се премахват само стъблата, които вече са дали плод, докато есенните плододават върху издънките от текущата година.

Неправилната резитба през август може да намали реколтата, затова първо трябва да се знае какъв сорт се отглежда.

Правилното поливане, прореждането и навременната резитба през август помагат на малиновите храсти да останат здрави и създават добра основа за по-богата реколта през следващия сезон.

6 важни грижи за малините през август за богата реколта
Снимкa: Shutterstock


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  • 1 малини през август сняг през юни

    5 4 Отговор
    Не знам откъде преписвате миссирки, но малините се берат най-много до началото на юли в България, така че спрете с глупостите си!

    14:50 11.08.2026

  • 2 Хаха

    2 0 Отговор
    Малините удариха цена 10 евро на пазара,да си ги ядат.Има кайсии за 1,5 евро.

    16:15 11.08.2026

  • 3 Никой

    1 0 Отговор
    Разпознайте сортовете Начинът на рязане зависи пряко от това дали малините са еднократно плододаващи (лятни) или ремонтантни (даващи плодове и лятото, и есента). Летни малини (плододават веднъж годишно): Те дават плод върху двугодишни стъбла. Издънките, които са расли и плододавали през текущия сезон, умират през есента. Ремонтантни малини (плододават на есен и на следващото лято): Дават плод както по върховете на едногодишните издънки през есента, така и по останалата част от същите стъбла през следващото лято.

    18:19 11.08.2026