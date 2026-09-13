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Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

13 Септември, 2026 22:23, обновена 14 Септември, 2026 07:20 4 257 38

  • кичка бодурова-
  • катастрофа-
  • пострадали

Певицата и нейната приятелка са се разминали с по-сериозни последици, автомобилът им е попаднал в дълбока канавка

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Певицата Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна–Бургас. Самата тя съобщи за инцидента във Facebook, като разказа, че е пътувала с приятелката си Мариана.

По думите на Бодурова инцидентът е станал при лошо време и дъжд, след като двете са се опитали да избегнат удар с друг автомобил.

Колата им се е завъртяла няколко пъти, преди да попадне в дълбока канавка. Задната част на автомобила е останала с гумите във въздуха.

Бодурова благодари на всички хора, които са спрели и са се притекли на помощ. Специални благодарности тя отправи към двама млади мъже, които са успели да помогнат за изваждането на автомобила.

„Ние сме живи… другото ще се оправи!“, написа певицата.

По информация, публикувана от самата Бодурова, приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата съобщава, че самата тя се е разминала с по-леки травми, но за известно време ще има проблеми с дясната ръка.

Бодурова е използвала публикацията си и за да призове двамата мъже, помогнали след катастрофата, да се свържат с нея, тъй като не е успяла да научи имената им.

Инцидентът е станал на фона на усложнена пътна обстановка заради дъжда. Певицата отправи и апел към шофьорите да бъдат внимателни при движение в лошо време.

Към момента няма информация за други тежко пострадали при инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    33 15 Отговор
    Как да не направят катастрофа. Само за пари и боцкане мислят!

    22:30 13.09.2026

  • 2 Бай Коста

    33 6 Отговор
    Лелята самокатастрофирала, както викат напоследък. Радваме се, че се е разминало без трагедии.
    Това не е повод за търсене на популярност.

    Коментиран от #28

    22:31 13.09.2026

  • 3 Робот

    29 8 Отговор
    Тази откакто излъга българите че пяла в Лас Вегас на голямата сцена ми стана антипатична..

    Коментиран от #8

    22:31 13.09.2026

  • 4 бою циганина

    33 3 Отговор
    построих хиляди километри магисралии

    22:31 13.09.2026

  • 5 Не разбирам

    31 10 Отговор
    Това американско баби кой му дава хляб в България? Само някоя соросоидноамериканска организация. Защо си давате парите за билети ?

    22:35 13.09.2026

  • 6 А ве Кичка...

    20 17 Отговор
    ...си е готина мацка,макар и вече на възраст...!
    Не бих я подминал...нататък е ясно...😉!

    Коментиран от #11

    22:37 13.09.2026

  • 7 Ммм... Да

    14 5 Отговор
    Кичка да си помисли, как да се държи напред. Бог и праща съобщение.

    22:39 13.09.2026

  • 8 Овчар

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Тя е пяла до голяма сцена в Лас Вегас е една стаичка ..! Умряла работа..

    22:40 13.09.2026

  • 9 който гласува за буля йотовица

    11 24 Отговор
    трябва служебно да му се издава жълта книжка и орден стара планина!

    Коментиран от #12

    22:41 13.09.2026

  • 10 Ето на пак украински терористи

    14 8 Отговор
    автомобилът им е попаднал в дълбока канавка след като каза по телевизията че Украйна са терористи

    22:43 13.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ве Кичка...":

    Демек
    С „двете гуми ”във въздуха,а...😉

    Коментиран от #13

    22:45 13.09.2026

  • 12 По-добре!

    26 7 Отговор

    До коментар #9 от "който гласува за буля йотовица":

    Да дам гласа си за...,, буля йотовица",отколкото за ,,тик-ток звездата-буля Гюровица"...!

    22:48 13.09.2026

  • 13 Може и...

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ...с ,,двете гуми"...на кръста ми...😉!

    22:51 13.09.2026

  • 14 Много злоба, бре!

    18 5 Отговор
    Ако вие изхвърчите от пътя, така ли да пишат и за вас по форумите, а?

    22:55 13.09.2026

  • 15 Какъв път

    31 3 Отговор
    Нека да направя едно уточнение.Между Варна и Бургас път няма! Това е пародия отпреди половин век!

    Коментиран от #21

    23:09 13.09.2026

  • 16 зелена карта

    8 1 Отговор
    Та когато ние мислехме че зелена карта се дава на нуждаещи се , Кита Борова взе карта без
    ред

    Що да кажеш

    23:21 13.09.2026

  • 17 Германец

    14 3 Отговор
    В бумгария пътувам само със самолет.. булгурските пътища са по смъртоносни от донбаския фронт

    23:21 13.09.2026

  • 18 Германец

    3 3 Отговор
    Бг чкжиите както винаги си правят ножки на статии за жени досущ като павианите в Африка 💩

    23:23 13.09.2026

  • 19 Златния Волан

    3 0 Отговор
    Канавките с със стандартни размери освен ако не я сравнява с нещо

    23:27 13.09.2026

  • 20 Фенка

    7 2 Отговор
    силикона здрав ли е, ако се е пръснал, жалко .........

    23:29 13.09.2026

  • 21 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Какъв път":

    срещу нещу

    ще ни вземат 20 неща

    нали знаеш за боташ и отсрочка
    от печеливш проект - изведнъж - отсрочка на плащанията

    23:30 13.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така става като правиш

    8 3 Отговор
    Мохабед с приятелката Марияна , а на вън е мокро и не спазваш поне 200м. дистанция като се движиш със 130 и скочиш рязко на контрите.

    Коментиран от #27

    23:38 13.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баба Гошка

    5 2 Отговор
    Многоо палави тез коли, брее. Завъртат се сами няколко пъти. Те пък избягвали друга кола - вЕрваме ви. Канавката била дълбока, вЕрваме ви. Алоуу. На този път има поне 20 знака за ограничение на скоростта до 30 км/ч и даже преди слънчев бряг по надолнището - ограничение 20 км/ч. Времето им пречило. Бабиии. Кат не можете да карате - къде се качвате? Другата била карала? Може и да е била пила? Или друго? Като е самокатастрофиране може и да си сменили местата.

    Коментиран от #26

    23:50 13.09.2026

  • 26 Бабо жабо,

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Баба Гошка":

    бабината ти трънкина

    00:09 14.09.2026

  • 27 Мохабед като Мохамед

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Така става като правиш":

    Пише се мохабет. Учете турски!

    00:11 14.09.2026

  • 28 Като стане готова магистралата

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Коста":

    ще има възможност да се омятате със 140км/ч вече както трябва.
    спр. маг. Тракия

    00:46 14.09.2026

  • 29 ЗОРО

    7 2 Отговор
    Кичка с голямата пчка?!

    01:02 14.09.2026

  • 30 Механик

    5 2 Отговор
    Кака Кичка с големата ...... фтичка.

    01:06 14.09.2026

  • 31 Бързо възстановяване

    4 2 Отговор
    България се нуждае от вас и песните ви

    01:39 14.09.2026

  • 32 Горе главата

    3 1 Отговор
    И не обръщайте внимание на ганьовците, скучаят, като не плюят

    02:21 14.09.2026

  • 33 Разминах се с пукната гума

    3 0 Отговор
    Преди 10тина години пътувам от Варна за Поморие в 1 сутринта. На един завой ми изскачат 2 автомобила които се състезават. Заели двете ленти и на дълги светлини. Изобщо не ги интересува, че може да има и друг участник в движението. Намалих колкото успях и излязох от пътя колкото можах. Предната дясна гума попадна на остри камъни в края на банкета. Размина се с пукната гума. Онези двамата продължиха гонката в посока Обзор.

    02:56 14.09.2026

  • 34 Гастрол и раздаване на вярната публика

    1 0 Отговор
    Фани Кометата като едно време

    04:18 14.09.2026

  • 35 Никога !

    0 0 Отговор
    Не се Знае !

    На Койъ ?

    Ще се Случи !

    06:10 14.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 волан

    4 0 Отговор
    Добре е,чеПичкаБодурова и приятелката й са живи и здрави! Ламарини се оправят.Или се купуват нови.

    07:00 14.09.2026

  • 38 СПРАВЕДЛИВ

    0 0 Отговор
    Най-вероятно, несъобразена скорост, защото така сме ставали, но в буря и лед.

    07:30 14.09.2026