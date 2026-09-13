Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

Певицата Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна–Бургас. Самата тя съобщи за инцидента във Facebook, като разказа, че е пътувала с приятелката си Мариана.
По думите на Бодурова инцидентът е станал при лошо време и дъжд, след като двете са се опитали да избегнат удар с друг автомобил.
Колата им се е завъртяла няколко пъти, преди да попадне в дълбока канавка. Задната част на автомобила е останала с гумите във въздуха.
Бодурова благодари на всички хора, които са спрели и са се притекли на помощ. Специални благодарности тя отправи към двама млади мъже, които са успели да помогнат за изваждането на автомобила.
„Ние сме живи… другото ще се оправи!“, написа певицата.
По информация, публикувана от самата Бодурова, приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата съобщава, че самата тя се е разминала с по-леки травми, но за известно време ще има проблеми с дясната ръка.
Бодурова е използвала публикацията си и за да призове двамата мъже, помогнали след катастрофата, да се свържат с нея, тъй като не е успяла да научи имената им.
Инцидентът е станал на фона на усложнена пътна обстановка заради дъжда. Певицата отправи и апел към шофьорите да бъдат внимателни при движение в лошо време.
Към момента няма информация за други тежко пострадали при инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
22:30 13.09.2026
2 Бай Коста
Това не е повод за търсене на популярност.
Коментиран от #28
22:31 13.09.2026
3 Робот
Коментиран от #8
22:31 13.09.2026
4 бою циганина
22:31 13.09.2026
5 Не разбирам
22:35 13.09.2026
6 А ве Кичка...
Не бих я подминал...нататък е ясно...😉!
Коментиран от #11
22:37 13.09.2026
7 Ммм... Да
22:39 13.09.2026
8 Овчар
До коментар #3 от "Робот":Тя е пяла до голяма сцена в Лас Вегас е една стаичка ..! Умряла работа..
22:40 13.09.2026
9 който гласува за буля йотовица
Коментиран от #12
22:41 13.09.2026
10 Ето на пак украински терористи
22:43 13.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #6 от "А ве Кичка...":Демек
С „двете гуми ”във въздуха,а...😉
Коментиран от #13
22:45 13.09.2026
12 По-добре!
До коментар #9 от "който гласува за буля йотовица":Да дам гласа си за...,, буля йотовица",отколкото за ,,тик-ток звездата-буля Гюровица"...!
22:48 13.09.2026
13 Може и...
До коментар #11 от "НИЩО МУ НЯМА":...с ,,двете гуми"...на кръста ми...😉!
22:51 13.09.2026
14 Много злоба, бре!
22:55 13.09.2026
15 Какъв път
Коментиран от #21
23:09 13.09.2026
16 зелена карта
ред
Що да кажеш
23:21 13.09.2026
17 Германец
23:21 13.09.2026
18 Германец
23:23 13.09.2026
19 Златния Волан
23:27 13.09.2026
20 Фенка
23:29 13.09.2026
21 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
До коментар #15 от "Какъв път":срещу нещу
ще ни вземат 20 неща
нали знаеш за боташ и отсрочка
от печеливш проект - изведнъж - отсрочка на плащанията
23:30 13.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така става като правиш
Коментиран от #27
23:38 13.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Баба Гошка
Коментиран от #26
23:50 13.09.2026
26 Бабо жабо,
До коментар #25 от "Баба Гошка":бабината ти трънкина
00:09 14.09.2026
27 Мохабед като Мохамед
До коментар #23 от "Така става като правиш":Пише се мохабет. Учете турски!
00:11 14.09.2026
28 Като стане готова магистралата
До коментар #2 от "Бай Коста":ще има възможност да се омятате със 140км/ч вече както трябва.
спр. маг. Тракия
00:46 14.09.2026
29 ЗОРО
01:02 14.09.2026
30 Механик
01:06 14.09.2026
31 Бързо възстановяване
01:39 14.09.2026
32 Горе главата
02:21 14.09.2026
33 Разминах се с пукната гума
02:56 14.09.2026
34 Гастрол и раздаване на вярната публика
04:18 14.09.2026
35 Никога !
На Койъ ?
Ще се Случи !
06:10 14.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 волан
07:00 14.09.2026
38 СПРАВЕДЛИВ
07:30 14.09.2026