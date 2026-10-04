Дуейн Джонсън свали 22 кг и ще става кънтри певец

Дуейн Джонсън – Скалата е свалил 22 килограма за ролята си във филм на режисьора Бени Сафди и едновременно с това проучва възможността да започне по-сериозно музикална кариера. Актьорът е достигнал тегло от 106 килограма след една година тренировки и променен хранителен режим.

В интервю за Rolling Stone Джонсън казва, че иска да се насочи към „старомоден соул“ с „известен привкус на кънтри“. Сред изпълнителите, които го вдъхновяват, са Сам Кук, Елвис, Джордж Джоунс, Мърл Хагард и Уили Нелсън. „Музиката винаги е била истинска опора за мен, особено традиционната кънтри музика“, посочва той.

Песен за трите му дъщери

Най-новата му музикална изява е песента Your Dad, създадена съвместно с Айам Тонги, победител в американското издание на American Idol през 2023 г. Парчето е част от придружаващия албум към игралната версия на „Смелата Ваяна“ и е посветено на трите дъщери на Джонсън.

„Тя е просто от мен за тях“, казва актьорът за песента, която според него не е свързана с очаквания за продажби, приходи или брой слушания. В миналото Джонсън вече е показвал гласа си като Мауи в анимационния филм, където изпълнява You're Welcome.

Намалил е теглото си за нова роля

Промяната във физическата му форма е свързана с работата по филма на Бени Сафди. Джонсън казва, че тренира краката си два пъти седмично – в сряда и събота. В дните с такива тренировки приема около 450 грама въглехидрати, а през останалата част от седмицата поддържа между 250 и 300 грама.

„Исках да подходя стратегически и разумно към свалянето на тегло“, обяснява той. По думите му силата и издръжливостта му са запазени, а новото тегло му позволява да се чувства добре по време на тренировките.

От кеча и киното към музиката

Дуейн Джонсън е роден на 2 май 1972 г. в Калифорния. Той е трето поколение професионалист в кеча и десет пъти е ставал световен шампион. Като актьор се утвърждава с роли в „Кралят на скорпионите“, поредицата „Бързи и яростни“ и филмите „Джуманджи“.

Музиката обаче присъства в живота му още от тийнейджърските години. На 15 години той се мести в Нашвил, а по думите му именно Уили Нелсън му подарява първата китара. Следващото му голямо екранно участие е третата част на „Джуманджи“, докато паралелно работи със Сафди по сюрреалистичното фентъзи Lizard Music.

Началото на музикалната му кариера обаче не е посрещнато единодушно дори у дома. Осемгодишната му дъщеря Тиана му е казала, че не може да пее и не вярва, че гласът на Мауи е неговият.

Източник: Rolling Stone