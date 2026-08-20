Защо Кичка Бодурова е използвала псевдоним единствено в ГДР?

Естрадната певица Кичка Бодурова разкри публично причините, поради които се е разделила с луксозната си къща в столичния квартал "Симеоново“, както и непознати детайли около първите стъпки в музикалната си кариера.
По думите ѝ поддръжката на имота се оказала изпълнена с битови проблеми и сериозни инциденти.
Певицата споделя, че домът ѝ в полите на Витоша редовно е създавал грижи заради аварии с водопровода, като същевременно е ставал обект на многократни обири. Изправена пред постоянните проблеми, Бодурова избира да продаде имота, отчитайки като безспорно предимство факта, че по-малките жилища изискват значително по-малко усилия за стопанисване.
Естрадната звезда повдига завесата и около творческия си псевдоним "Кита Борова“, използван единствено за изявите ѝ в бившата ГДР, където е записвала големи хитове. Идеята за промяната дошла от известна обществена фигура в зората на кариерата ѝ, но срещнала категоричен отпор в семейството.
Докато лежал в болница, баща ѝ заявил твърдо, че ако замени рожденото си име, ще се откаже публично от нея чрез съобщение в "Държавен вестник“. Изпълнителката се съобразила с неговата воля за изявите си в България и запазила името си, шегувайки се с многобройните рими, създадени през годините.
В младежките си години Кичка Бодурова планирала да закупи собствен автомобил от "Кореком“. Тъй като по онова време изборът се свеждал до съветските модели "Лада“ и "Москвич“, от нея изискали плащане поравно в рубли и долари. Тъй като парите ѝ от източногерманските марки били обменени единствено в рубли, сделката пропаднала. Тази спънка променя плановете ѝ и тя насочва творческата си дейност към Гърция, превръщайки се в емблематичен изпълнител на гръцки песни у нас.
Въпреки че към днешна дата приятелствата ѝ са намалели, любовта на публиката към певицата остава силна. Сред най-преданите ѝ почитатели е ръководителката на читалището в град Попово Светлана Стоянова, която създава специален кът с нейни кадри в дома си.
След концерт в зала 1 на НДК почитателката я изненадва с огромна кошница от 101 оранжеви рози от Мадагаскар – любимото цвете и цвят на родената под огнения знак Стрелец певица, пише HotArena. Подаръкът бил толкова тежък, че се наложило да бъде превозен със специална количка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАЖНОТО Е ЧЕ ПРОИЗВЕДЕ
МАЛКО ЛИ Е
13:04 20.08.2026
2 Сила
Радост за другарите от висшето и средно регионално ниво на партийната номенклатура.....
13:07 20.08.2026
3 Можеше
13:22 20.08.2026
4 кастроли
13:32 20.08.2026
5 българин
13:34 20.08.2026
6 надарена кака
Коментиран от #12
13:36 20.08.2026
7 българин
13:39 20.08.2026
8 в кратце
13:40 20.08.2026
9 Иван
13:45 20.08.2026
10 Да, да
13:45 20.08.2026
11 любопитен кръшкач
13:48 20.08.2026
12 Надарен батко
До коментар #6 от "надарена кака":Аз като ти изпратим прашките на концерт, знаеш ли каква авария на водопровода ще ти направим? Ще се разтече повече от оня на Кичка!
13:57 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 дядо дръмпир
14:06 20.08.2026