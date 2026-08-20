Защо Кичка Бодурова е използвала псевдоним единствено в ГДР?

Естрадната певица Кичка Бодурова разкри публично причините, поради които се е разделила с луксозната си къща в столичния квартал "Симеоново“, както и непознати детайли около първите стъпки в музикалната си кариера.

По думите ѝ поддръжката на имота се оказала изпълнена с битови проблеми и сериозни инциденти.

Певицата споделя, че домът ѝ в полите на Витоша редовно е създавал грижи заради аварии с водопровода, като същевременно е ставал обект на многократни обири. Изправена пред постоянните проблеми, Бодурова избира да продаде имота, отчитайки като безспорно предимство факта, че по-малките жилища изискват значително по-малко усилия за стопанисване.

Естрадната звезда повдига завесата и около творческия си псевдоним "Кита Борова“, използван единствено за изявите ѝ в бившата ГДР, където е записвала големи хитове. Идеята за промяната дошла от известна обществена фигура в зората на кариерата ѝ, но срещнала категоричен отпор в семейството.

Докато лежал в болница, баща ѝ заявил твърдо, че ако замени рожденото си име, ще се откаже публично от нея чрез съобщение в "Държавен вестник“. Изпълнителката се съобразила с неговата воля за изявите си в България и запазила името си, шегувайки се с многобройните рими, създадени през годините.

В младежките си години Кичка Бодурова планирала да закупи собствен автомобил от "Кореком“. Тъй като по онова време изборът се свеждал до съветските модели "Лада“ и "Москвич“, от нея изискали плащане поравно в рубли и долари. Тъй като парите ѝ от източногерманските марки били обменени единствено в рубли, сделката пропаднала. Тази спънка променя плановете ѝ и тя насочва творческата си дейност към Гърция, превръщайки се в емблематичен изпълнител на гръцки песни у нас.

Въпреки че към днешна дата приятелствата ѝ са намалели, любовта на публиката към певицата остава силна. Сред най-преданите ѝ почитатели е ръководителката на читалището в град Попово Светлана Стоянова, която създава специален кът с нейни кадри в дома си.

След концерт в зала 1 на НДК почитателката я изненадва с огромна кошница от 101 оранжеви рози от Мадагаскар – любимото цвете и цвят на родената под огнения знак Стрелец певица, пише HotArena. Подаръкът бил толкова тежък, че се наложило да бъде превозен със специална количка.