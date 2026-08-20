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Защо Кичка Бодурова е използвала псевдоним единствено в ГДР?

Защо Кичка Бодурова е използвала псевдоним единствено в ГДР?

20 Август, 2026 12:58 1 613 14

  • кичка бодурова-
  • певица-
  • гдр-
  • германия-
  • псевдоним-
  • прякор

Певицата направила жест към баща си

Защо Кичка Бодурова е използвала псевдоним единствено в ГДР? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естрадната певица Кичка Бодурова разкри публично причините, поради които се е разделила с луксозната си къща в столичния квартал "Симеоново“, както и непознати детайли около първите стъпки в музикалната си кариера.

По думите ѝ поддръжката на имота се оказала изпълнена с битови проблеми и сериозни инциденти.

Певицата споделя, че домът ѝ в полите на Витоша редовно е създавал грижи заради аварии с водопровода, като същевременно е ставал обект на многократни обири. Изправена пред постоянните проблеми, Бодурова избира да продаде имота, отчитайки като безспорно предимство факта, че по-малките жилища изискват значително по-малко усилия за стопанисване.

Естрадната звезда повдига завесата и около творческия си псевдоним "Кита Борова“, използван единствено за изявите ѝ в бившата ГДР, където е записвала големи хитове. Идеята за промяната дошла от известна обществена фигура в зората на кариерата ѝ, но срещнала категоричен отпор в семейството.

Докато лежал в болница, баща ѝ заявил твърдо, че ако замени рожденото си име, ще се откаже публично от нея чрез съобщение в "Държавен вестник“. Изпълнителката се съобразила с неговата воля за изявите си в България и запазила името си, шегувайки се с многобройните рими, създадени през годините.

В младежките си години Кичка Бодурова планирала да закупи собствен автомобил от "Кореком“. Тъй като по онова време изборът се свеждал до съветските модели "Лада“ и "Москвич“, от нея изискали плащане поравно в рубли и долари. Тъй като парите ѝ от източногерманските марки били обменени единствено в рубли, сделката пропаднала. Тази спънка променя плановете ѝ и тя насочва творческата си дейност към Гърция, превръщайки се в емблематичен изпълнител на гръцки песни у нас.

Въпреки че към днешна дата приятелствата ѝ са намалели, любовта на публиката към певицата остава силна. Сред най-преданите ѝ почитатели е ръководителката на читалището в град Попово Светлана Стоянова, която създава специален кът с нейни кадри в дома си.

След концерт в зала 1 на НДК почитателката я изненадва с огромна кошница от 101 оранжеви рози от Мадагаскар – любимото цвете и цвят на родената под огнения знак Стрелец певица, пише HotArena. Подаръкът бил толкова тежък, че се наложило да бъде превозен със специална количка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЖНОТО Е ЧЕ ПРОИЗВЕДЕ

    1 1 Отговор
    ПЪРВИТЕ... ЗА ВРАТОВЕТЕ
    МАЛКО ЛИ Е

    13:04 20.08.2026

  • 2 Сила

    15 1 Отговор
    Ееееееех , кви ки(у)чки имаше по соца ....
    Радост за другарите от висшето и средно регионално ниво на партийната номенклатура.....

    13:07 20.08.2026

  • 3 Можеше

    10 4 Отговор
    първата буква да смени , щеше да ѝ ходи!

    13:22 20.08.2026

  • 4 кастроли

    6 3 Отговор
    Първата буква на името й е П,а не К!

    13:32 20.08.2026

  • 5 българин

    4 1 Отговор
    Ки/у/чака от соца!

    13:34 20.08.2026

  • 6 надарена кака

    6 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #12

    13:36 20.08.2026

  • 7 българин

    8 0 Отговор
    К/П/ичка от соца!

    13:39 20.08.2026

  • 8 в кратце

    5 0 Отговор
    В ГДР,защото тогава се превеждаше,като ГлеДайте сиРаботата.

    13:40 20.08.2026

  • 9 Иван

    2 7 Отговор
    До кога ,тези хора са изпята песен и никой не иска да слуша за тях затова нови певци няма щото тези са блокирали всичко начело с Йорданка Христова

    13:45 20.08.2026

  • 10 Да, да

    9 2 Отговор
    Измишльотини. Питайте хората от Горна Оряховица как е пяла в снекбара на хотела в центъра, има все още живи от началото на "световната" и кариера.

    13:45 20.08.2026

  • 11 любопитен кръшкач

    2 1 Отговор
    Как да е пяла? Ами по нищо.

    13:48 20.08.2026

  • 12 Надарен батко

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "надарена кака":

    Аз като ти изпратим прашките на концерт, знаеш ли каква авария на водопровода ще ти направим? Ще се разтече повече от оня на Кичка!

    13:57 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    Или вие или тя ,но някойлъже.Изкарвах навън защото играех по шахматни турнири и парите ги вкарвах във външнотърговска банка и ми даваха за валутата -Бонове.един бон бе по скъп от щатски долар.Не си спомням точно с колко затова не го пиша.Но в Кореком можеше да си купиш не само ЛАДА Самара , която бе дефектна партида но струваше 3800 тогава ,а и БМВ , Мерцедес .колкото до Самарата тя е на 40години и понеже е стопанисвана от такъв като мен си е Доста добра за годините и километрите!Единици в бг могат да кажат ,че са опазили кола в движение 40години.

    14:06 20.08.2026