Крахът на Романови: Как Русия стана република

Днес, 14 септември 2026 г., се навършват точно 109 години от едно от най-драматичните и съдбоносни политически събития на ХХ век – официалното ликвидиране на Руската империя и провъзгласяването на Руската република. Временното правителство приема специален държавен декрет, подписан от министър-председателя Александър Керенски и министъра на правосъдието Александър Зарудни. Актът слага юридически край на тривековното самодържавие на династията Романови, само няколко месеца след като в хода на Февруарската революция последният руски монарх Николай II е принуден да абдикира от престола.
Кризата на двувластието и „Корниловският метеж“
Решението за обявяване на републиканска форма на управление не е планиран детайлно ход, а по-скоро авариен опит на Керенски да овладее тоталния хаос в страната. Периодът между март и септември 1917 г. преминава под знака на крехко и деструктивно „двувластие“ – паралелно с официалното Временно правителство в страната функционира мощна мрежа от Съвети на работническите и войнишките депутати, контролирани от левите радикали. Ситуацията ескалира в края на август, когато главнокомандващият руската армия генерал Лавър Корнилов организира неуспешен военен преврат с цел установяване на строга военна диктатура и смазване на левите организации.
След потушаването на метежа Временното правителство губи остатъците си от авторитет сред десните кръгове, докато влиянието на болшевиките нараства лавинообразно. За да стабилизира позициите си и да успокои лявонастроените маси, Керенски изпреварва свикването на Всеросийското учредително събрание и еднолично обявява републиката.
Икономическият колапс и краткият живот на новата държава
Въпреки историческата промяна, Руската република се оказва в състояние на политическа и икономическа агония още от самото си раждане. Керенски и коалиционният му кабинет извършват фатална стратегическа грешка – те отказват да изведат страната от Първата световна война, настоявайки за водене на военните действия до „победен край“ в съюз с Антантата. Това решение катализира невиждана инфлация, глад в големите градове и масова дезертьорство на фронта.
Обещанията на Владимир Ленин и Болшевишката партия за „Мир, хляб и земя“ намират изключително плодотворна почва сред изтощеното население. Новата Руска република просъществува едва седем седмици – до нощта на 7 ноември (25 октомври по стар стил) 1917 г., когато Октомврийската революция сваля кабинета на Керенски от власт и дава старт на кървавата Гражданска война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крах
русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #2, #3
11:46 14.09.2026
2 име
До коментар #1 от "Крах":КЕ, ЩЕ, следва, предстои, очаква се, до няколко месеца, до година.... и така вече пета година слушаме сopоcoидно квичене!
11:51 14.09.2026
3 Резил
До коментар #1 от "Крах":Не пиши фантазиите си , и то от името на покойна жена ! А за Русия - спокойно , много кризи е преживявала и надживявала .
11:53 14.09.2026
4 Отто Ман
Коментиран от #6, #10
11:56 14.09.2026
5 Сандо
11:59 14.09.2026
6 Отто Ман
До коментар #4 от "Отто Ман":......Чумофили....
12:03 14.09.2026
7 Констатация
12:06 14.09.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
12:09 14.09.2026
9 От чужбина
Самата идея за комунизма е несъстоятелна. ЗАЩО? Защото отрича частната собственост. Хората губят интерес, защото нямат нищо и не ги е грижа за нищо. Това е и причината социализма който се опитвахме да градим да се разпадне. Всичко беше държавно и никой не го пазеше. Крадеше се много. Всеки крадеше според способностите си, дори без озглед на потребностите му. Е няма как подобен строй да просъществува.
12:11 14.09.2026
10 Теслатъ
До коментар #4 от "Отто Ман":Знаеш ли поне - Кой, кога и къде написа "Манифеста"???
12:11 14.09.2026
11 МошеТО
𝐒𝐭. 𝐂𝐳𝐚𝐫 𝐍𝐢𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯 𝐈𝐈
Последният император на Русия в писмо до майка си около 1905г.
12:15 14.09.2026
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.