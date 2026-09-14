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Крахът на Романови: Как Русия стана република

Крахът на Романови: Как Русия стана република

14 Септември, 2026 11:44 568 12

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  • република-
  • александър керенски

Временното правителство на Керенски слага край на вековната империя на Кръстовден

Крахът на Романови: Как Русия стана република - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 14 септември 2026 г., се навършват точно 109 години от едно от най-драматичните и съдбоносни политически събития на ХХ век – официалното ликвидиране на Руската империя и провъзгласяването на Руската република. Временното правителство приема специален държавен декрет, подписан от министър-председателя Александър Керенски и министъра на правосъдието Александър Зарудни. Актът слага юридически край на тривековното самодържавие на династията Романови, само няколко месеца след като в хода на Февруарската революция последният руски монарх Николай II е принуден да абдикира от престола.

Кризата на двувластието и „Корниловският метеж“

Решението за обявяване на републиканска форма на управление не е планиран детайлно ход, а по-скоро авариен опит на Керенски да овладее тоталния хаос в страната. Периодът между март и септември 1917 г. преминава под знака на крехко и деструктивно „двувластие“ – паралелно с официалното Временно правителство в страната функционира мощна мрежа от Съвети на работническите и войнишките депутати, контролирани от левите радикали. Ситуацията ескалира в края на август, когато главнокомандващият руската армия генерал Лавър Корнилов организира неуспешен военен преврат с цел установяване на строга военна диктатура и смазване на левите организации.

След потушаването на метежа Временното правителство губи остатъците си от авторитет сред десните кръгове, докато влиянието на болшевиките нараства лавинообразно. За да стабилизира позициите си и да успокои лявонастроените маси, Керенски изпреварва свикването на Всеросийското учредително събрание и еднолично обявява републиката.

Икономическият колапс и краткият живот на новата държава

Въпреки историческата промяна, Руската република се оказва в състояние на политическа и икономическа агония още от самото си раждане. Керенски и коалиционният му кабинет извършват фатална стратегическа грешка – те отказват да изведат страната от Първата световна война, настоявайки за водене на военните действия до „победен край“ в съюз с Антантата. Това решение катализира невиждана инфлация, глад в големите градове и масова дезертьорство на фронта.

Обещанията на Владимир Ленин и Болшевишката партия за „Мир, хляб и земя“ намират изключително плодотворна почва сред изтощеното население. Новата Руска република просъществува едва седем седмици – до нощта на 7 ноември (25 октомври по стар стил) 1917 г., когато Октомврийската революция сваля кабинета на Керенски от власт и дава старт на кървавата Гражданска война.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крах

    6 5 Отговор
    Крахът на русията е предсказан от Ванга, която е казала:
    русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #2, #3

    11:46 14.09.2026

  • 2 име

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Крах":

    КЕ, ЩЕ, следва, предстои, очаква се, до няколко месеца, до година.... и така вече пета година слушаме сopоcoидно квичене!

    11:51 14.09.2026

  • 3 Резил

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Крах":

    Не пиши фантазиите си , и то от името на покойна жена ! А за Русия - спокойно , много кризи е преживявала и надживявала .

    11:53 14.09.2026

  • 4 Отто Ман

    4 3 Отговор
    "Творецът",като реши да затрие дадена империя, я заразява с Комунизъм- чумата на 20-ти век.След 1944 година, нашите Чумофоби я пренесоха и в България.

    Коментиран от #6, #10

    11:56 14.09.2026

  • 5 Сандо

    2 0 Отговор
    Докато Великобритания н си открие архивите никога няма да се разкрие истината за събитията в Русия през 1917 година.За сведение на незнаещите:тези архиви са засекретени без срок и дори опита на руски историци да получат достъп до тях по случай 100 годишнината от събитията не се увенча с успех.А любопитен детайл е бягството от Русия на най-важната фигура в събитията Керенски преоблечен в женски дрехи с кола на американското посолство.

    11:59 14.09.2026

  • 6 Отто Ман

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отто Ман":

    ......Чумофили....

    12:03 14.09.2026

  • 7 Констатация

    0 1 Отговор
    """""Крахът на Романови: Как Русия стана република"""" ------ Дет съ вика: Попитайте Руската Либерална Аристокрация, Интелигенция и висше Духовенство от онова време, именно те устроиха "Февруарската Революция", отстраниха Либерал императорчето Николаюшка от трона, докараха Русия и руската армия до пълен хаос и ПОДАРИХА власта на болшивика Ленин, останалото предполагам го знаете....

    12:06 14.09.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КОМУНОФАШИСТИТЕ СА ВРОДЕНИ УБИЙЦИ ................... КРЪВТА И УБИЙСТВАТА ГИ ПОДЛУДЯВАТ ..........,............... ZA TOBA И ZHAMETO ИМ Е ЧЕРВЕНО ......,.............. ФАКТ !

    12:09 14.09.2026

  • 9 От чужбина

    1 0 Отговор
    Комунистите на всякъде са вземали власта с много убииства и кръв.
    Самата идея за комунизма е несъстоятелна. ЗАЩО? Защото отрича частната собственост. Хората губят интерес, защото нямат нищо и не ги е грижа за нищо. Това е и причината социализма който се опитвахме да градим да се разпадне. Всичко беше държавно и никой не го пазеше. Крадеше се много. Всеки крадеше според способностите си, дори без озглед на потребностите му. Е няма как подобен строй да просъществува.

    12:11 14.09.2026

  • 10 Теслатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отто Ман":

    Знаеш ли поне - Кой, кога и къде написа "Манифеста"???

    12:11 14.09.2026

  • 11 МошеТО

    1 0 Отговор
    „Не вярвам, че всичко, което сега се случва в Русия, се дължи на руския народ. Стачките на работниците са организирани от еврейските инженери. Евреите искат да доминират над Русия и над руските царе. Ние се защитаваме. Министърът на вътрешните работи, Трепу, се бори добре. Той върши свято дело, но други министри ухажват врага на Русия: евреина.“

    𝐒𝐭. 𝐂𝐳𝐚𝐫 𝐍𝐢𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯 𝐈𝐈
    Последният император на Русия в писмо до майка си около 1905г.

    12:15 14.09.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.