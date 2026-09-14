1-годишно дете пострада при верижна катастрофа в Стара Загора

1-годишно момче е пострадало при верижна катастрофа в Стара Загора. Инцидентът е станал на 11 септември около 17:20 часа на бул. „Никола Петков“.

По първоначални данни 39-годишна жена, управлявала автомобил, не е спазила необходимата дистанция от движещата се пред нея кола, която намалила и спряла. При удара тя се преместила напред и блъснала друг автомобил, изчакващ в колона. От удара и той се преместил напред и ударил четвърта кола.

При катастрофата е пострадало 1-годишно момче, което е било пътник в първия автомобил. Детето е прегледано в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е освободено без опасност за живота.

Четиримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

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В сектор „Пътна полиция“ е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за пострадало лице.