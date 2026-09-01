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Филип Киркоров тихомълком е разпродал имотите си на Черноморието

Филип Киркоров тихомълком е разпродал имотите си на Черноморието

1 Септември, 2026 13:58 1 154 16

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  • певец-
  • русия-
  • продажба-
  • имоти-
  • черноморие-
  • равда

Певецът постепенно къса всичките си връзки с родната България

Филип Киркоров тихомълком е разпродал имотите си на Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филип Киркоров е разпродал голям пакет недвижими имоти в България - цели 14 апартамента наведнъж. Сделката е сключена в средата на юни 2022 г., а купувач е комплекс Emerald на черноморското крайбрежие край Варна, собственик на сградата.

Причината тази новина да излиза с четиригодишно закъснение, е че журналистите са получили достъп до документите за собственост на певеца едва сега, пише Шоу Блиц.

Филип Киркоров съзнателно е запазил сделката в тайна, без да коментира причините за нея.

Сделките са сключени в един ден – на 13 юни 2022 г., когато той продава 14 апартамента в елитния комплекс „Емералд“ в село Равда за общо 860 000 евро. Продажбата е извършена без посредник.

По това време Киркоров, чрез фирмата си, е имал дългове от близо 25 000 лева за такси поддръжка за 2021 и 2022 г.

През пролетта на 2022 г., веднага след началото на войната в Украйна, редица европейски държави наложиха ограничения на руски граждани.

Според експерти бързата и тиха разпродажба е била опит на Филип Киркоров да спаси активите си от евентуално замразяване или конфискация, поради което трансакцията не е била медийно разгласявана.

Общите приходи от продажбата възлезли на 860 000 евро, като най-скромното студио било продадено за 33 800 евро, а най-голямото за 100 000 евро.

Журналистите отбелязват, че цената е била много занижена, тъй като изпълнителят искал бързо да вземе парите. Изданието отбелязва, че в района подобно студио струва поне 70 000 евро.

Причината за бързата продажба била и напрежение с Emerald Hospitality, която е настоявала за погасяване на дълга. Това са били едва 25 000 лева, но фирмата завела иск към Варненският съд. Впоследствие той бил оттеглен.

Въпреки тази масова разпродажба, Филип Киркоров все още притежава имоти в България – той е запазил 5 големи апартамента в комплекса „Порт Палас“ във Варна с обща площ над 1100 кв. м.

Руският поп крал станал собственик на тези апартаменти още през 2007 г., а площта им варирала от 51 до 185 кв. м.

Те обаче още през 2020 г. били заложени на местна банка на стойност 2 милиона евро. Какво е състоянието на кредита сега, не се споменава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 4 Отговор
    Нормално, никой не иска да има имот там, където падат дронове и пияни укропам се колят.

    14:00 01.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 3 Отговор
    утре ще го гледаме по твто как го разпарчатосва украински дрон на фронта, естествено сделян в Арсенал Казанлък АД

    14:03 01.09.2026

  • 3 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    14:06 01.09.2026

  • 4 бизнесмен

    12 1 Отговор
    ВСИЧКИ БЯГАТ С 200 ОТ МУТРОМОРИЕТО!

    14:06 01.09.2026

  • 5 Георги

    4 2 Отговор
    марче, до тук ли опряхте?! "новина" на повече от 4 години?!

    14:06 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ХА! ХА!!!!!

    4 0 Отговор
    Алоо.о.о.о.о.о…”разпродал имотите си” на български значи ни повече, ни по-малко разпродал всички имоти!!! Четеш текста и виждаш, че не е продал всички, а тези с по-съмнителна стойност нейде из Равда! ЩО се касае до Варна…там не ги е продал, но тук имено ства интересно: “той е запазил пет големи апартамента…с обща площ 1100 кв. М. И по нататък пише, че тези ( запазените) варират от 51 кв м до 186 кв м. Как става таз работа не ми е ясно след като пет апартамента обща площ 1100 вк м. Всеки апартамент средно трябва да е 220 м. Кв.

    14:11 01.09.2026

  • 9 Разкрития

    4 0 Отговор
    Апартаментите са заложени в банката на ТИМ - представителите на руското ГРУ в България.

    14:12 01.09.2026

  • 10 смях в залата

    3 2 Отговор
    Колкото по далече от БГ толкова по-добре.

    14:14 01.09.2026

  • 11 Маман Олеся

    0 1 Отговор
    Купихме ги всичките с евро-пари.

    14:16 01.09.2026

  • 12 смок

    1 1 Отговор
    Другарят Владимир Владимирович има ли имоти в България? Не споменавам третото му име защото ще ме изтрият.Женски П.Орган известява.

    14:19 01.09.2026

  • 13 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Че какви са тези имоти за 33 800 евро ?С тези пари можеш да си купиш примерно Mercedes Brake на 40 хил.километра вие за имот говорите 😳? И за 100 000 евро не пише колко квадрата е голям апартамента в България, в Франция няма да намериш с по 30 кв. ,студио започва от 120 хиляди с комисион за агенцията и нотариус излиза към 145 хиляди евро грубо без данъка .

    14:21 01.09.2026

  • 14 А пък

    2 0 Отговор
    Стивън Сегал избяга от пРосия.Обрали го.

    14:27 01.09.2026

  • 15 Румен Решетников

    1 0 Отговор
    От любов към Родината ги е продал, нали така, товарищи? 😀

    14:34 01.09.2026

  • 16 Копейкин Костя

    1 0 Отговор
    Тоя е толкова българин, колкото Соломон Паси е евреин!

    14:35 01.09.2026