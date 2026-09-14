Рецепта на деня: Свински дроб с чесън

Необходими продукти:
- свински дроб - 700 г
- чесън - 6 скилидки
- олио - 4 с.л.
- краве масло - 30 г
- домати - 2 бр.
- сол - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- червен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Свинският дроб се измива бързо под студена вода и се подсушава много добре с кухненска хартия. Нарязва се на тънки филийки с приблизителна дебелина около 1 см, за да се сготви равномерно и да остане сочен. Ако има по-твърди жили, те се отстраняват внимателно с остър нож.
Чесънът се обелва и се нарязва на едри парченца или тънки филийки.
Доматите се измиват и се нарязват на резени за свежа гарнитура, която добре балансира богатия вкус на пържения свински дроб с чесън.
В широк тиган се загрява олиото на умерено силен огън. Парчетата дроб се подреждат на един ред, без да се застъпват, за да се запържат, а не да се задушат. Готвят се по 2-3 минути от едната страна, след което се обръщат и се пържат още 2-3 минути. Важно е дробът да не се препича, защото тогава става сух и твърд.
Когато парчетата получат апетитен загар, огънят се намалява. Добавят се маслото и нарязаният чесън. Тиганът се разклаща леко, за да се смеси ароматното масло със соковете от дроба. Чесънът се запържва около 1 минута, само докато стане златист и ароматен, без да прегаря.
Накрая се поръсва със сол, черен пипер и малко червен пипер. Солта се добавя в края, защото така свинският дроб остава по-крехък и сочен. Разбърква се внимателно, за да се покрият парчетата с чесновия сос.
Готовността се проверява, като едно парче се разреже в най-дебелата част - трябва да е сготвено, но все още сочно.
Ястието се сервира веднага, полято с чесновото масло от тигана и с резени домат отстрани. Върви с топъл хляб или картофено пюре, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стенли
10:12 14.09.2026
4 снощи
До коментар #2 от "приятен апетит":га гу лапка ни рива
10:17 14.09.2026