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Андреа отново в нетрезво състояние в ресторант

Андреа отново в нетрезво състояние в ресторант

14 Септември, 2026 11:16 1 415 13

  • андреа-
  • атанас лазаров-
  • пияна-
  • ресторант-
  • нетрезво състояние

На кадрите Андреа изглежда видимо нестабилна, трудно пази равновесие и на моменти се подпира на пиара до себе си

Андреа отново в нетрезво състояние в ресторант - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пиарът Атанас Лазаров публикува стряскащо видео с певицата Андреа, което веднага предизвика въпроси около състоянието на фолк звездата, пише show.blitz.bg.

Двамата се намират в елитно заведение, където персоналът им поднася специална изненада, току-що извадена от пещта. Част от атрактивната презентация е Андреа и Лазаров да си намислят желание, но вместо храната вниманието неизбежно се насочва към поведението на певицата.

На кадрите Андреа изглежда видимо нестабилна, трудно пази равновесие и на моменти се подпира на пиара до себе си. Погледът ѝ изглежда разфокусиран, а реакциите ѝ създават впечатление, че не успява напълно да проследи случващото се около нея. Видеото вече не е налично.

Преди няколко дни след неин фен на име Весо публично разказа, че е присъствал на участие на Андреа и по негови твърдения певицата е била в силно нетрезво състояние. Тогава думите му можеха да бъдат приети просто като разказ на разочарован посетител, но новите кадри със сигурност ще дадат нов повод за коментари.

Каква е реалната причина за състоянието на Андреа във видеото, може да каже единствено самата тя. Кадрите обаче са достатъчно притеснителни, за да накарат феновете ѝ отново да се запитат дали певицата преминава през труден период и продължава да смесва антидепресанти с алкохол.

Едно е сигурно – вместо гурме изненадата от кухнята, този път именно поведението на Андреа се превърна в най-коментираната част от вечерта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Андрейчето просто обича да попийва....

    11:19 14.09.2026

  • 2 Дай ми пари, не ща акъл

    5 0 Отговор
    Дай ми пари, не ща акъл. Собственикът на МАЛИНЧО, се изказа преди години, че няма нужда да е умен, той си купува умните. Банкерът Морган казва, че всичко се купува, само характер не се купува. Живков казва, че този с парите решава, 1987г, той е имал предвид като в КНР и сега, банката решава, държавната, и работникът - предприятието - което е взело кредитът. ДАЙ МИ ПАРИ НЕ ЩА АКЪЛ? Банката дава парите, но характер не се купува, ум ще си купиш - тоест идея и образовани кадри. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА СОЦИАЛИЗЪТ. Има много умни без подходящ характер. В образователната система пропускат образуването на характер и воля.

    11:24 14.09.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Надява са да намери пияни у-юве.💋🖕🥳🤣👍

    11:28 14.09.2026

  • 4 БРАВО МЪЖКО МОМИЧЕ.

    7 1 Отговор
    НЯМА САМО МЪЖЕТЕ ДА СЕ КЛАТЯТ ПО ТРОТОАРИТЕ

    11:30 14.09.2026

  • 5 Баче Колю

    2 6 Отговор
    Че те за какво са ресторантите ? То и на ме ми се е случвало, даже винаги. Ударила жената едно за отскок, да смаже гърлото.

    Коментиран от #8

    11:33 14.09.2026

  • 6 Може да е за реклама

    5 0 Отговор
    Почти всички са пиямици и налкоманти.Нормален не може да пробие.С ум и разум в чалгата не става.

    11:35 14.09.2026

  • 7 Соваж бейби

    6 0 Отговор
    Айде, няма нужда се хвърлят камъни само по Андреа другите чалгарки защото не пият ?По принцип се консумира много твърд алкохол от мъже и жени голям процент в България .Жалко че беше хубаво момиче преди хир.намеса и силикон, има и глас хвърли всичко на боклук заради тази чалга.Ако наистина има по сериозен проблем с алкохола да си намери клиника в чужбина че и на години още няма деца кога смята си поеме живота сериозно?
    Няма време за депресия ,живота е кратък, докато страда за онзи ром боксьора младостта и замина в лъбовни катастрофи и алкохол.

    11:40 14.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баче Колю":

    Да пие чаша вино или бира или коктейл аз например едно мохито или два ми е достатъчно ,или има още един не навсякъде го правят
    Blue Hawaii на втория коктейл ми се върти главата даже не го допивам.Всичко с мярка бе жена е ,грозно е пияна жена за мъже също такива хора не могат да си намерят човек за семейство или свършва с развод.

    11:50 14.09.2026

  • 9 Коя е тая

    4 2 Отговор
    И за какво се бори
    Кифла

    Коментиран от #12, #13

    11:57 14.09.2026

  • 10 Уфффф....

    5 1 Отговор
    Тука само некакви светци пишат!!!
    Ни пият, ни секс правят, по цел ден са проснати на пода на някоя църква, в молитви.....
    А бе, ей.....!!!
    Шушумиги...!!!

    12:00 14.09.2026

  • 11 Ъ, едно време какви пияници имаше!

    2 1 Отговор
    Във всеки квартал квартална кръчма. Като затворят към 12, излизат, залитат и пеят пиянски песни. Имаше цял такъв жанр. Хайде да не одумваме жената, не знаем, какво ѝ е на душата.

    12:00 14.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коя е тая":

    Па, жал кар- че...!!!

    12:01 14.09.2026