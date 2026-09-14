Андреа отново в нетрезво състояние в ресторант

Пиарът Атанас Лазаров публикува стряскащо видео с певицата Андреа, което веднага предизвика въпроси около състоянието на фолк звездата, пише show.blitz.bg.
Двамата се намират в елитно заведение, където персоналът им поднася специална изненада, току-що извадена от пещта. Част от атрактивната презентация е Андреа и Лазаров да си намислят желание, но вместо храната вниманието неизбежно се насочва към поведението на певицата.
На кадрите Андреа изглежда видимо нестабилна, трудно пази равновесие и на моменти се подпира на пиара до себе си. Погледът ѝ изглежда разфокусиран, а реакциите ѝ създават впечатление, че не успява напълно да проследи случващото се около нея. Видеото вече не е налично.
Преди няколко дни след неин фен на име Весо публично разказа, че е присъствал на участие на Андреа и по негови твърдения певицата е била в силно нетрезво състояние. Тогава думите му можеха да бъдат приети просто като разказ на разочарован посетител, но новите кадри със сигурност ще дадат нов повод за коментари.
Каква е реалната причина за състоянието на Андреа във видеото, може да каже единствено самата тя. Кадрите обаче са достатъчно притеснителни, за да накарат феновете ѝ отново да се запитат дали певицата преминава през труден период и продължава да смесва антидепресанти с алкохол.
Едно е сигурно – вместо гурме изненадата от кухнята, този път именно поведението на Андреа се превърна в най-коментираната част от вечерта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
11:19 14.09.2026
2 Дай ми пари, не ща акъл
11:24 14.09.2026
3 Мими Кучева🐕
11:28 14.09.2026
4 БРАВО МЪЖКО МОМИЧЕ.
11:30 14.09.2026
5 Баче Колю
Коментиран от #8
11:33 14.09.2026
6 Може да е за реклама
11:35 14.09.2026
7 Соваж бейби
Няма време за депресия ,живота е кратък, докато страда за онзи ром боксьора младостта и замина в лъбовни катастрофи и алкохол.
11:40 14.09.2026
8 Соваж бейби
До коментар #5 от "Баче Колю":Да пие чаша вино или бира или коктейл аз например едно мохито или два ми е достатъчно ,или има още един не навсякъде го правят
Blue Hawaii на втория коктейл ми се върти главата даже не го допивам.Всичко с мярка бе жена е ,грозно е пияна жена за мъже също такива хора не могат да си намерят човек за семейство или свършва с развод.
11:50 14.09.2026
9 Коя е тая
Кифла
Коментиран от #12, #13
11:57 14.09.2026
10 Уфффф....
Ни пият, ни секс правят, по цел ден са проснати на пода на някоя църква, в молитви.....
А бе, ей.....!!!
Шушумиги...!!!
12:00 14.09.2026
11 Ъ, едно време какви пияници имаше!
12:00 14.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това
До коментар #9 от "Коя е тая":Па, жал кар- че...!!!
12:01 14.09.2026