Патрик Суейзи: 17 години без незабравимия Джони от „Мръсни танци“

На 14 септември се навършват 17 години от смъртта на Патрик Суейзи – актьорът, танцьорът и певецът, превърнал се в един от най-разпознаваемите холивудски символи на 80-те и 90-те години. Звездата от „Мръсни танци“ и „Призрак“ си отива на 14 септември 2009 г. на 57-годишна възраст след тежка битка с рак на панкреаса.

Патрик Уейн Суейзи е роден на 18 август 1952 г. в Хюстън, Тексас. Танцът присъства в живота му още от детството – майка му Патси Суейзи е хореограф и ръководител на танцова школа. Бъдещият актьор се занимава не само с балет, но и с гимнастика, плуване и американски футбол. По-късно заминава за Ню Йорк, където усъвършенства танцовите си умения и започва професионална кариера.

Сериозна травма на крака обаче поставя бъдещето му като професионален танцьор под въпрос. След операция и последвала инфекция Суейзи постепенно насочва усилията си към актьорството. Появява се на Бродуей, включително в „Grease“, преди Холивуд да отвори вратите си за него.

Големият пробив идва през 1987 г. с „Мръсни танци“ (Dirty Dancing). Ролята на инструктора по танци Джони Касъл превръща Суейзи в световна звезда, а екранната му химия с Дженифър Грей остава една от най-запомнящите се в романтичното кино. Изпълнението му носи и номинация за „Златен глобус“.

Малцина извън почитателите му знаят, че Суейзи има принос и към музиката на филма. Той е съавтор и изпълнител на баладата „She's Like the Wind“, която достига до №3 в американската класация Billboard Hot 100. Песента е вдъхновена от отношенията му със съпругата му Лиса Ниеми.

Само три години след „Мръсни танци“ идва другата роля, която го превръща в легенда – Сам Уит в „Призрак“ (Ghost). Романтичната драма с Деми Мур и Упи Голдбърг се превръща в огромен световен успех и до днес остава сред най-обичаните филми от началото на 90-те. Суейзи получава втора номинация за „Златен глобус“.

Актьорът обаче никога не позволява да бъде затворен единствено в образа на романтичен герой. В култовия „Крайна точка“ (Point Break) от 1991 г. той влиза в ролята на харизматичния сърфист Боди срещу Киану Рийвс, а в „Крайпътна къща“ (Road House) показва значително по-суровата си екранна страна.

През 1991 г. списание People го обявява за „Най-сексапилния жив мъж“, но зад образа на холивудски секссимвол стои човек, чийто личен живот се отличава с необичайна за шоубизнеса устойчивост. Суейзи среща Лиса Ниеми още като млад танцьор. Двамата се женят през 1975 г. и остават заедно до смъртта му – повече от три десетилетия.

В началото на 2008 г. Патрик Суейзи получава диагнозата рак на панкреаса в четвърти стадий. Въпреки тежкото лечение той отказва да се оттегли от професията и продължава да снима. Една от последните му големи роли е тази на агента на ФБР Чарлз Баркър в сериала „The Beast“. Суейзи преминава през химиотерапия паралелно със снимачния процес.

След повече от 20 месеца борба с болестта актьорът умира на 14 септември 2009 г. в Лос Анджелис, едва на 57 години.

Патрик Суейзи оставя след себе си кариера, която трудно се побира в една категория. Той можеше да танцува като професионалист, да бъде убедителен екшън герой, да изпълнява собствените си песни и едновременно с това да се превърне в лице на някои от най-големите романтични филми на своето поколение.

И 17 години след смъртта му Джони Касъл от „Мръсни танци“, Сам от „Призрак“ и Боди от „Крайна точка“ продължават да живеят на екрана. А прочутата реплика от „Мръсни танци“ – че никой не поставя Бейби в ъгъла – остава завинаги свързана с актьора, който превърна танца, романтиката и бунтарството в своя запазена марка.