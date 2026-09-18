Учени откриха нов вид котка за пръв път от над 100 години насам (ВИДЕО)

Учени идентифицираха нов вид дива котка в облачните гори на Боливия. Животното, наричано от местните общности „тилкайо“, получи научното име Leopardus tilcayo и според изследователите е първият нов жив вид от семейство Коткови, официално описан и наименуван от повече от век.

Малката дива котка обитава влажните планински гори Юнгас в Боливия, където растителността често е покрита от облаци и мъгла. Тя достига около 46 сантиметра дължина и тежи приблизително 1,4 килограма, което я прави по-дребна от средната домашна котка.

Leopardus tilcayo има светлокафява козина с неправилно оформени розетковидни петна по тялото, обяснява Паола Ногалес-Аскарунс, изследовател на National Geographic и съавтор на проучването, публикувано в научното списание Current Biology.

First new cat species in over 100 years has been discovered.



A man in Bolivia raised the 'Tilcayo tiger cat' for a year thinking it was a domestic kitten before realizing it was wild and bringing it to a sanctuary. pic.twitter.com/hWUR0thJQv — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2026

ДНК анализ потвърждава новия вид

Тилкайо принадлежи към групата на т.нар. тигрови котки, разпространени в различни части на Южна Америка. Външно тези животни могат да бъдат толкова сходни, че отделните видове трудно се разграничават само по окраската и телосложението им.

За да установят действителните родствени връзки, учените анализирали ДНК от 38 диви котки от няколко южноамерикански държави. В изследването били включени и осем музейни екземпляра.

Резултатите показали, че животните, традиционно групирани като тигрови котки, всъщност представляват пет генетично различни вида.

„Никога не сме очаквали тази боливийска тигрова котка да се окаже отделен вид“, казва еволюционният биолог Йонас Лескроарт от Университета в Антверпен, един от водещите автори на изследването.

Генетичният анализ показва, че еволюционната линия на Leopardus tilcayo се е отделила от останалите тигрови котки преди около 1,4 милиона години. Според учените натрупаните различия в ДНК са достатъчно значителни, за да подкрепят определянето ѝ като самостоятелен вид.

Scientists have discovered a new species of cat for the first time in over a century.



Smaller than an average housecat and covered in leopard-like spots, the cat species — proposed name Leopardus tilcayo — lives in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Very little is known about… pic.twitter.com/2dFDkgDzKi — ABC News (@ABC) September 18, 2026

За новата дива котка все още се знае малко

Биологията и поведението на Leopardus tilcayo остават слабо проучени. Учените разполагат с информация само за два живи екземпляра и малък брой наблюдения от фотокапани.

Открити останки от дребни гризачи във фекални проби подсказват, че те вероятно са част от храната на животното. Данните от фотокапани пък показват, че котката може да е по-активна през нощта.

Един от изследваните екземпляри е 10-годишен мъжки, който живее в защитени условия в центъра за диви животни Senda Verde в Боливия, след като преди това е бил отглеждан в дома на местно семейство.

Именно необичайните характеристики на боливийските животни първоначално привлекли вниманието на учените. Те не съвпадали напълно с описанията на тигрови котки, базирани основно на екземпляри от Бразилия.

Изследването идентифицира и нов подвид тигрова котка в перуанската част на Юнгас. Той е наречен Leopardus tigrinus antisuyo в чест на Антисуйо, една от историческите области на империята на инките.

Откритието може да има важно значение и за опазването на тези животни. Международният съюз за защита на природата (IUCN) в момента разглежда тигровите котки като два уязвими вида с намаляващи популации. Изследователите вече са предоставили новите генетични данни на организацията, за да могат петте отделни линии да бъдат оценени самостоятелно.

Това може да покаже, че някои от новоразграничените видове са изложени на по-голям риск, отколкото се смята в момента. Leopardus tilcayo например може да се окаже застрашен вид заради ограниченото си разпространение и състоянието на неговото местообитание.

Облачните гори Юнгас са сред застрашените екосистеми в Южна Америка. Обезлесяването, разширяването на земеделските площи, пожарите, причинени от човешка дейност, и минното дело увеличават натиска върху региона.

Според учените приоритет трябва да бъде опазването на останалите естествени гори, възстановяването на унищожени от пожари територии и запазването на екологични коридори между отделните местообитания.

„Дори при толкова добре позната група като котките все още има нови видове, които чакат да бъдат открити“, посочва еволюционният биолог Едуардо Еизирик от Папския католически университет на Рио Гранде до Сул и старши автор на изследването. Според него много неизвестни на науката видове са изложени на риск да изчезнат още преди да бъдат описани.