3 типа токсични приятелки: Как да разпознаете вредните отношения?

Ако всяка среща с определена приятелка ви кара да се чувствате напрегнати, виновни или емоционално изтощени, проблемът може да не е във вас, а в самата динамика на отношенията.

Лондонският терапевт Зоуи Клюс посочва, че усещането за страх, тревожност или вътрешно напрежение преди среща с близък човек може да бъде важен сигнал, че приятелството вече не е здравословно.

Според данни, цитирани от Mental Health Association в Тенеси, 84% от жените са преживявали токсично приятелство. Други изследвания свързват постоянния контакт с трудни и конфликтни хора с по-високи нива на стрес и неблагоприятни ефекти върху здравето.

Въпреки това прекратяването на приятелство често се оказва по-трудно, отколкото изглежда. Британският консултант по отношения Кейт Мансфийлд съветва първо да се разпознае моделът на поведение, а след това постепенно да се възстановят личните граници.

Според специалистите три типа токсични приятели се срещат особено често:

Нарцисистът

Този тип човек очаква постоянна подкрепа, внимание и лоялност, но рядко проявява същия интерес към вашите нужди.

Кейт Мансфийлд описва подобно приятелство като ситуация, в която другият човек иска да потвърждавате неговото мнение, да защитавате позициите му и да участвате в конфликтите му.

Един от най-ясните признаци е, когато почти всеки разговор в крайна сметка се връща към него.

„Ако човек ви търси основно когато има нужда от съвет, емоционална подкрепа или практическа помощ, има вероятност да ви възприема повече като ресурс, отколкото като приятел“, посочва Зоуи Клюс.

Друг сигнал е липсата на истинско любопитство към живота ви. Ако приятелят почти никога не пита как се чувствате, какво се случва с вас или какви са вашите проблеми, връзката може да бъде силно едностранна.

Специалистите препоръчват да наблюдавате кой обикновено пише пръв, кой предлага срещите, кой помни важните дати и кой полага усилия да поддържа контакта.

При подобна динамика Кейт Мансфийлд препоръчва т.нар. метод „сив камък“. Той означава да отговаряте спокойно, кратко и без силна емоционална реакция, особено когато човекът търси конфликт или драма.

Конкурентът

Токсичното приятелство невинаги изглежда като открит конфликт. Понякога проблемът се проявява като постоянна конкуренция.

Такъв приятел може да копира стила ви, да се стреми да се сближи с вашия социален кръг или да омаловажава успехите ви.

Според Кейт Мансфийлд зад подобно поведение често стои несигурност и ниска самооценка.

Един от най-важните сигнали е начинът, по който човек реагира на добрите ви новини. Повишение, нова връзка или личен успех могат да бъдат посрещнати с мълчание, подигравателен коментар, смяна на темата или опит постижението ви да бъде представено като незначително.

Зоуи Клюс съветва да наблюдавате и поведението на приятеля в компания.

Ако насаме е топъл и внимателен, но пред други хора ви прекъсва, игнорира, осмива или демонстративно ви поставя на по-ниска позиция, това може постепенно да разруши доверието.

„Здравословните приятелства се радват на успеха ви. Нездравословните често стават напрегнати, когато животът ви започне да се развива по-добре“, обяснява терапевтът.

При такъв тип отношения специалистите препоръчват т.нар. „информационна диета“. Това означава да ограничите споделянето на лични цели, планове, успехи и уязвимости с човека, който използва тази информация за съревнование или клюки.

Скритият агресор

Третият тип токсично приятелство е по-труден за разпознаване, защото обидите често са прикрити като шеги, сарказъм или „честност“.

Типичен пример е коментар, който ви кара да се чувствате унизени, след което човекът заявява, че просто се е шегувал или че сте прекалено чувствителни.

„Ако хуморът постоянно е за ваша сметка и не ви е смешно, това може да бъде знак за токсична динамика“, казва Зоуи Клюс.

Според Кейт Мансфийлд най-показателният сигнал е как се чувствате след срещата. Ако редовно си тръгвате несигурни, засрамени, раздразнени или започвате да поставяте под въпрос собствените си реакции, това не бива да бъде пренебрегвано.

Терапевтите съветват да се обърне внимание и на телесната реакция още преди срещата. Стегнат стомах, напрегнати рамене, свито гърло или необяснима тревожност могат да бъдат признаци, че нервната система вече свързва контакта с този човек със стрес.

При пасивно-агресивни забележки Кейт Мансфийлд препоръчва вместо емоционална реакция спокойно да зададете въпроса: „Какво точно имаш предвид?“ Това принуждава човека да обясни коментара си и често премахва възможността обидата да бъде прикрита като безобидна шега.

Специалистите подчертават, че еднократен конфликт или лош ден не правят едно приятелство токсично. По-важен е повтарящият се модел, при който отношенията системно пораждат страх, напрежение, усещане за малоценност или постоянна необходимост да внимавате какво казвате.