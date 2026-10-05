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Ким Кардашиян има повече бавачки, отколкото деца
  Тема: Известни личности

Ким Кардашиян има повече бавачки, отколкото деца

5 Октомври, 2026 10:41 706 5

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Риалити звездата разкри, че пет детегледачки се редуват в грижите за четирите ѝ деца

Ким Кардашиян има повече бавачки, отколкото деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян има четири деца, но пет детегледачки се редуват в грижите за тях. Обикновено една от тях е на смяна, разказва риалити звездата в интервю за „Times“, цитирано от TMZ. Така в ротацията ѝ има повече детегледачки, отколкото деца.

Въпреки професионалната помощ Кардашиян заявява, че се стреми да бъде част от ежедневието на децата си. Тя ги води и взема от училище всеки ден, а вечер семейството се храни заедно. По думите ѝ четенето на книги преди сън също е ежедневен ритуал.

„Мисля, че съм умерено строг родител. Изключително търпелива и любяща съм. Все още позволявам на някое от децата да спи в леглото ми, когато поиска. Всяка вечер чета книги с децата“, казва Кардашиян.

Децата сами решават дали да участват в риалити поредицата

Кардашиян говори и за присъствието на децата си в „Семейство Кардашиян“. Според нея всяко от тях участва само в рамките на това, с което се чувства комфортно. По-малките деца може да са наоколо по време на снимки, но не са включвани в сюжетни линии.

„Всяко дете прави това, с което се чувства комфортно. Малките ми деца идват, когато снимам, но не участват истински в сюжетите“, казва тя.


Риалити звездата признава, че се тревожи за ефекта на известността върху децата си. Тя има четири деца от брака си с Кание Уест, с когото се раздели след продължителен конфликт и последвал развод.

В същото интервю Кардашиян казва, че е била необвързана в продължение на пет години след раздялата. „Можех да се съсредоточа върху децата и проектите, в които наистина исках да участвам. Не изпитвах никаква спешност“, заявява тя.

Източник: TMZ


САЩ
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