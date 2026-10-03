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Илoн Мъск се раздели с майката на четирите си деца, Шивон Зилис
  Тема: Известни личности

Илoн Мъск се раздели с майката на четирите си деца, Шивон Зилис

3 Октомври, 2026 17:33 1 066 5

  • илoн мъск-
  • шивон зилис-
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  • известни личности

Майката на четирите деца на милиардера публикува последните им съобщения и заяви, че краят на връзката е настъпил внезапно

Илoн Мъск се раздели с майката на четирите си деца, Шивон Зилис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шивон Зилис публично обяви края на романтичните си отношения с Илон Мъск. Майката на четирите му деца съобщи за раздялата в публикация в социалната мрежа X и заяви, че решението е дошло неочаквано и без предварително предупреждение.

„Трудно е само в рамките на седмица и без никакъв предварителен знак да преминеш от дълбока любов към раздяла, но това е реалността“, написа Зилис. Тя допълни, че въпреки болката все още държи изключително много на Мъск и ще продължи да подкрепя щастието му.

„Желая му успех - светът има истински късмет, че го има“, заяви Зилис, като описа времето си с предприемача като опит да му осигури спокойствие, сигурност и нежност далеч от публичния натиск и напрежението около бизнеса му.

Публикува последните им съобщения

Като пример за внезапния обрат в отношенията Зилис сподели екранна снимка от чат в края на септември. Двамата си разменят мили думи след съвместна закуска, а Мъск заявява, че я обича. В съобщенията той изразява и съжаление, че не я е поканил на държавна вечеря в Белия дом. Според публикацията само няколко дни по-късно отношенията им са приключили.

По думите на Зилис връзката им първоначално е започнала след донорство на сперма, преди да прерасне в лични отношения. Тя посочи, че четирите им деца остават най-голямата ѝ опора и изрази надежда двамата да запазят доброто си приятелство и да бъдат успешни съвместни родители.

Четирите им деца

Илон Мъск и Шивон Зилис имат близнаци Страйдър и Азур, родени през 2021 г. Дъщеря им Аркадия е родена през 2024 г., а най-малкият им син Селдън - в началото на 2025 г.

Източници: Woman.bg


САЩ
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  • 1 Тцъ тцъ

    8 0 Отговор
    Ейй , тоя се виде у малко пари и зареза жена си

    17:36 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 С толкова милиарди

    0 0 Отговор
    Мъск може да има цял харем.

    19:01 03.10.2026