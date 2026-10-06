Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе

Златка Райкова, известна като Русата Златка, показа едно от упражненията, които включва в тренировките си за поддържане на стегната фигура. Тя демонстрира български клек и обясни как движението може да бъде изпълнено с помощта на стабилна опора у дома.
За упражнението е необходим стол, диван или пейка. Единият крак се поставя върху опората, а с другия се изпълнява клек. „На удобен стол (диван, пейка) си слагате единия крак и с другия клякате“, обяснява Райкова пред последователите си.
Българският клек е сред движенията, които натоварват краката и седалищните мускули. Райкова не само разказа за упражнението, но и показа начина, по който го изпълнява.
След демонстрацията тя се отправи към фитнес залата. Така Райкова подчерта, че зад поддържането на фигурата ѝ стоят постоянство и редовни тренировки, а не само споделени снимки в социалните мрежи.
Златка Райкова често показва резултатите от тренировките си. В този случай тя сподели и част от режима си, като постави българския клек сред упражненията, които използва за краката и седалището.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Фитнеско
Коментиран от #3, #8
11:20 06.10.2026
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8 Буха ха
До коментар #2 от "Фитнеско":Въпросът е към мръсната четка за кафява клозетна чиния - Венелина Маринова гадната
11:32 06.10.2026
9 НЛО
11:32 06.10.2026
10 Праса Знайкова
11:33 06.10.2026
11 Златка Райкова
11:34 06.10.2026
12 Кой , бе ?!
Коментиран от #14
11:36 06.10.2026
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18 Гост
11:41 06.10.2026
19 А аз си поддържам
11:57 06.10.2026
20 Дзак
11:59 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 мое лида гу
12:24 06.10.2026