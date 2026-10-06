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Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе
  Тема: Известни личности

Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе

6 Октомври, 2026 11:16 953 22

  • златка райкова-
  • русата златка-
  • български клек-
  • фитнес-
  • стегнато дупе

Златка Райкова демонстрира български клек, който изпълнява с помощта на стол, диван или пейка

Русата Златка сподели упражнението, с което поддържа стегнато дупе - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова, известна като Русата Златка, показа едно от упражненията, които включва в тренировките си за поддържане на стегната фигура. Тя демонстрира български клек и обясни как движението може да бъде изпълнено с помощта на стабилна опора у дома.

За упражнението е необходим стол, диван или пейка. Единият крак се поставя върху опората, а с другия се изпълнява клек. „На удобен стол (диван, пейка) си слагате единия крак и с другия клякате“, обяснява Райкова пред последователите си.

Българският клек е сред движенията, които натоварват краката и седалищните мускули. Райкова не само разказа за упражнението, но и показа начина, по който го изпълнява.

След демонстрацията тя се отправи към фитнес залата. Така Райкова подчерта, че зад поддържането на фигурата ѝ стоят постоянство и редовни тренировки, а не само споделени снимки в социалните мрежи.

Златка Райкова често показва резултатите от тренировките си. В този случай тя сподели и част от режима си, като постави българския клек сред упражненията, които използва за краката и седалището.

Източник: marica.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фитнеско

    14 0 Отговор
    Да но ако и е разбит деференцала,какво прайм?

    Коментиран от #3, #8

    11:20 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фитнеско":

    Въпросът е към мръсната четка за кафява клозетна чиния - Венелина Маринова гадната

    11:32 06.10.2026

  • 9 НЛО

    8 0 Отговор
    Туи нещо вече прилича на кон.

    11:32 06.10.2026

  • 10 Праса Знайкова

    14 0 Отговор
    Явно няма поръчки горката. И тя остаря.

    11:33 06.10.2026

  • 11 Златка Райкова

    11 0 Отговор
    Допълнение - дупето трябва не само да е стегнато , трябва да е и работливо (като моето) и пари да изкарва.

    11:34 06.10.2026

  • 12 Кой , бе ?!

    11 0 Отговор
    Кой бе , ФАКТИ , кой се интересува от дупето на Зл. Райкова /изключая клиентите и/ ?! Защо ни занимавате по 100 пъти на ден с "новини" за нея и "колежките" и ?!

    Коментиран от #14

    11:36 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    6 0 Отговор
    Упражнението е съвсем друго...

    11:41 06.10.2026

  • 19 А аз си поддържам

    3 0 Отговор
    Дупето тип самосвал.

    11:57 06.10.2026

  • 20 Дзак

    3 0 Отговор
    Очевидно е събудила интерес в Алфа общността!

    11:59 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мое лида гу

    0 0 Отговор
    проаваме?

    12:24 06.10.2026