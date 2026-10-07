НС отхвърли изслушване на Радев за атаката срещу корабите

Народното събрание започна редовното си заседание с обсъждане на първо четене на промени в Закона за лечебните заведения. Депутатите отхвърлиха четири предложения за изслушване, сред които и това на „Демократична България“ за атаката срещу два търговски кораба в Черно море.

Предложението предвиждаше в парламента да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министрите на вътрешните работи, отбраната и транспорта, както и председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ и директорът на Служба „Военно разузнаване“. Искането беше свързано с ударите по корабите в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври.

Според предложението депутатите е трябвало да получат информация за действията на институциите, реакцията след атаката и мерките за защита на гражданското корабоплаване. То не беше включено в дневния ред.

Два кораба бяха поразени от дронове

При инцидента единият търговски кораб е потопен, а другият е обхванат от пожар. Български спасители са извадили от водата моряците от бедстващия плавателен съд.

„Атаката срещу два търговски кораба в българската икономическа зона е абсолютно недопустима“, заяви премиерът Румен Радев след извънредна среща с представители на институциите. По думите му инцидентът създава допълнителни рискове за корабоплаването в Черно море и повишава разходите и застрахователните рискове за морския транспорт.

Политическите сили поискаха отговори за причините за атаката, действията на службите и защитата на българската икономическа зона. „Демократична България“ настояваше за извънредно изслушване на премиера, ресорните министри и ръководителите на службите.

КСНС ще обсъди морската сигурност

На фона на отхвърленото парламентарно изслушване президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13:00 часа и ще бъде посветено на актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

В дневния ред на парламента за днес останаха законодателни предложения, като първата точка е промяна в Закона за лечебните заведения. За следващото заседание беше включено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по данни за обществени поръчки за мантинели и финансиране на полети на Делян Пеевски.

Източници: bta.bg, bntnews.bg