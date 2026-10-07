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НС отхвърли изслушване на Радев за атаката срещу корабите

НС отхвърли изслушване на Радев за атаката срещу корабите

7 Октомври, 2026 10:41 853 17

  • народно събрание-
  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • дронове

Депутатите не приеха предложението на „Демократична България“ да бъдат изслушани премиерът, министри и ръководители на служби

НС отхвърли изслушване на Радев за атаката срещу корабите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание започна редовното си заседание с обсъждане на първо четене на промени в Закона за лечебните заведения. Депутатите отхвърлиха четири предложения за изслушване, сред които и това на „Демократична България“ за атаката срещу два търговски кораба в Черно море.

Предложението предвиждаше в парламента да бъдат изслушани министър-председателят Румен Радев, министрите на вътрешните работи, отбраната и транспорта, както и председателите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ и директорът на Служба „Военно разузнаване“. Искането беше свързано с ударите по корабите в изключителната икономическа зона на България на 6 октомври.

Според предложението депутатите е трябвало да получат информация за действията на институциите, реакцията след атаката и мерките за защита на гражданското корабоплаване. То не беше включено в дневния ред.

Два кораба бяха поразени от дронове

При инцидента единият търговски кораб е потопен, а другият е обхванат от пожар. Български спасители са извадили от водата моряците от бедстващия плавателен съд.

„Атаката срещу два търговски кораба в българската икономическа зона е абсолютно недопустима“, заяви премиерът Румен Радев след извънредна среща с представители на институциите. По думите му инцидентът създава допълнителни рискове за корабоплаването в Черно море и повишава разходите и застрахователните рискове за морския транспорт.

Политическите сили поискаха отговори за причините за атаката, действията на службите и защитата на българската икономическа зона. „Демократична България“ настояваше за извънредно изслушване на премиера, ресорните министри и ръководителите на службите.

КСНС ще обсъди морската сигурност

На фона на отхвърленото парламентарно изслушване президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13:00 часа и ще бъде посветено на актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

В дневния ред на парламента за днес останаха законодателни предложения, като първата точка е промяна в Закона за лечебните заведения. За следващото заседание беше включено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по данни за обществени поръчки за мантинели и финансиране на полети на Делян Пеевски.

Източници: bta.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    10 8 Отговор
    Евала. кво изслушване, кви 5 евро? За какво? Черно море е военна зона.

    10:43 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ххххххххххх

    7 5 Отговор
    Защо хора с отпаднала необходимост, са тръгнали да искат каквото и да е?

    10:46 07.10.2026

  • 5 Анонимен

    10 5 Отговор
    ЧЕ ТО ИМА СЛУГИ НА РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ

    10:47 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какво става

    7 4 Отговор
    ПБ е ПолитБюро на БСП и на ГЕРБ, на всичката обединила се мафия. Адвокати, политолози, счетоводители на мафията. ПБ е мафията. Точно практика на мафията е да се пази тишина и тъмнина, където далаверите да могат да се случват спокойно. Така те управляват.

    10:50 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Неправилното

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Правилно":

    Извади си глава от пясъка, това е удар срещу България.

    10:54 07.10.2026

  • 10 Гориил

    7 1 Отговор
    Украинските удари с дронове зад руските линии по-рано тази година вдъхнаха предпазлив оптимизъм сред съюзниците на Киев. Въпреки това, започвайки през юли, Русия започна яростни ответни удари срещу Украйна - безмилостна въздушна кампания, която на практика затвори Черно море за корабоплаване, отрязвайки основния експортен маршрут на Украйна към чуждестранните пазари. Това не само лиши страната от жизненоважна икономическа подкрепа и връзки с останалата част от света, но и ускори атаката, насочена към удушаване на украинската икономика и смаже съпротивата ѝ.

    10:55 07.10.2026

  • 11 По некадърни

    13 6 Отговор
    и страхливи управляващи България не е имала никога. Позор..

    10:56 07.10.2026

  • 12 Петрохан ски елф пдф

    6 3 Отговор
    Да обявим война на рф.напред герои,ние отиваме на някой топъл остров

    11:00 07.10.2026

  • 13 Регресивните

    15 4 Отговор
    фатмаци , комунистически издънки , ДС и шумкарски наследници , милиционери и цялата тая сбирщина трънлива го отхвърли , не Народното събрание !

    11:00 07.10.2026

  • 14 МДАМ

    7 1 Отговор
    Снишават се нашите по бай Тошовски. Не случайно Мунчо му е копие.

    Коментиран от #17

    11:27 07.10.2026

  • 15 И омайни приказки за заплати..

    7 1 Отговор
    Жалки картинки са тези крадливи прогресисти. Скрили муньо и праскат приказки за заплати нй лекари и аптекари. Живи селски клюкарки правят селска вечеринка.

    11:29 07.10.2026

  • 16 Оставка

    1 1 Отговор
    Радев пак се скри, прогресивно...

    12:00 07.10.2026

  • 17 Аз само

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "МДАМ":

    Да питам, а ти какво предлагаш?

    12:09 07.10.2026

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