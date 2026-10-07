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Бившата на Орхан Мурад откри масажен кабинет
  Тема: Известни личности

Бившата на Орхан Мурад откри масажен кабинет

7 Октомври, 2026 10:37 1 442 14

  • орхан мурад-
  • вероника кузева-
  • шенай-
  • масажистка-
  • грохотно

Вероника Кузева е започнала нова работа в село Грохотно, община Девин

Бившата на Орхан Мурад откри масажен кабинет - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на певеца Орхан Мурад – Шенай, е започнала работа като масажистка. Тя е открила терапевтично-масажен кабинет в село Грохотно, община Девин, а кадри от новото си работно място е споделила в Инстаграм.


Вероника Кузева, както отново се представя Шенай, работи с масажори от Южна Корея. Уредите са описани като сертифицирани термотерапевтични устройства, които съчетават акупресура, хиропрактика, гръбначна тракция и дълговълнова инфрачервена топлина чрез турманиева и нанодиамантена керамика.

Пореден професионален завой

Масажният кабинет е поредното начинание в професионалния път на Кузева. Преди това тя е работила като ресторантьорка, готвачка, шофьор на такси и на тежкотоварен камион, брокер на имоти и музикален мениджър. По време на връзката си с Орхан Мурад е развивала и собствен магазин за дрехи.

Вероника Кузева дълго време е живяла и работила между България и Холандия. След раздялата с Мурад тя е останала близо до дъщерите си Александра и Сузанита и им помага в отглеждането на децата им.

Кузева не е давала подробности за личния си живот през последните месеци. Според познати тя преминава през поредна трудност, но информацията за причините и за настоящия ѝ любовен статус не е потвърдена от самата нея.

Източник: hotarena.net


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Масажи с

    27 0 Отговор
    Облекчаване и щаслив край

    Коментиран от #6, #11

    10:41 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хохохохохохо

    16 0 Отговор
    Хехех, от голямата работа в чужбина селска масажистка...мале-мале какъв епохален карирен ръст.

    10:59 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 не ви ли е срам, бе

    9 0 Отговор
    А преизказното време в т.нар. ви статия е за слаб две. Невероятно неграмотен тюрлю гювеч за една напълно неинтересна паача.

    11:15 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мюмюн

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Масажи с":

    Вай, така ли му казвате вие?
    Ние му викаме - Чок гюзел Топ Къпа...

    11:23 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гълъбов

    1 0 Отговор
    Трогнат съм до сълзи...

    11:49 07.10.2026

  • 14 Луд

    1 0 Отговор
    Ценоразпис:
    Масаж. - 100 евро
    Само масаж -30 евро

    12:25 07.10.2026