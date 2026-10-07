Бившата на Орхан Мурад откри масажен кабинет

Бившата съпруга на певеца Орхан Мурад – Шенай, е започнала работа като масажистка. Тя е открила терапевтично-масажен кабинет в село Грохотно, община Девин, а кадри от новото си работно място е споделила в Инстаграм.
Вероника Кузева, както отново се представя Шенай, работи с масажори от Южна Корея. Уредите са описани като сертифицирани термотерапевтични устройства, които съчетават акупресура, хиропрактика, гръбначна тракция и дълговълнова инфрачервена топлина чрез турманиева и нанодиамантена керамика.
Пореден професионален завой
Масажният кабинет е поредното начинание в професионалния път на Кузева. Преди това тя е работила като ресторантьорка, готвачка, шофьор на такси и на тежкотоварен камион, брокер на имоти и музикален мениджър. По време на връзката си с Орхан Мурад е развивала и собствен магазин за дрехи.
Вероника Кузева дълго време е живяла и работила между България и Холандия. След раздялата с Мурад тя е останала близо до дъщерите си Александра и Сузанита и им помага в отглеждането на децата им.
Кузева не е давала подробности за личния си живот през последните месеци. Според познати тя преминава през поредна трудност, но информацията за причините и за настоящия ѝ любовен статус не е потвърдена от самата нея.
Източник: hotarena.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Масажи с
Коментиран от #6, #11
10:41 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хохохохохохо
10:59 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 не ви ли е срам, бе
11:15 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мюмюн
До коментар #2 от "Масажи с":Вай, така ли му казвате вие?
Ние му викаме - Чок гюзел Топ Къпа...
11:23 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гълъбов
11:49 07.10.2026
14 Луд
Масаж. - 100 евро
Само масаж -30 евро
12:25 07.10.2026