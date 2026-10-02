Крис Браун ще обезщети с 9,5 млн. долара бивша икономка, нахапана жестоко от кучето му

Американският певец Крис Браун постигна споразумение за 9,5 млн. долара с бившата си икономка Мария Авила по продължилия близо пет години съдебен спор за нападение от неговото куче Хадес в дома му в Тарзана, Калифорния.

Инцидентът е от декември 2020 г., когато Мария Авила е била нападната от кучето, докато работела в имота на изпълнителя. Жената получава сериозни наранявания по лицето, ръцете и други части на тялото и впоследствие завежда дело срещу Крис Браун.

През лятото съдебно жури присъди на Авила обезщетение от 12,9 млн. долара. Съдията от Върховния съд на окръг Лос Анджелис Хюи П. Котън обаче определи размера като прекомерно висок и постанови, че доказателствата не подкрепят изцяло присъдените суми за предполагаеми трайни увреждания и бъдещи болки и страдания.

Съдът предложи обезщетението да бъде намалено до 9,5 млн. долара, а при отказ от страна на Мария Авила да бъде проведен нов процес единствено за определяне на размера на щетите. Адвокатът на бившата икономка Нанси Думанян потвърди в съдебни документи, че клиентката ѝ приема намалената сума, с което страните избягват нов процес за обезщетението.

По време на делото Мария Авила заяви, че последиците от нападението продължават да оказват влияние върху живота ѝ. Нейните адвокати посочиха увреждане на нерв, довело до проблеми с движенията на пръстите и китката, както и продължаващи емоционални последици.

Крис Браун, от своя страна, прие частична отговорност за случилото се, но оспори размера и тежестта на някои от претендираните вреди. Защитата му поиска нов процес, като посочи и предполагаеми юридически грешки при първоначалното разглеждане на делото.

Певецът свидетелства, че след нападението е видял сериозните наранявания на Мария Авила и е проверил дали тя диша. Крис Браун заяви, че впоследствие е прибрал кучетата и е извикал служител от охраната, а след като разбрал, че медицинска помощ е на път, напуснал имота по съвет на своя мениджър.

Изпълнителят на „Forever“ твърди още, че служителите в дома му са били предупреждавани да не се приближават до кучетата без присъствието на охрана. По думите на Крис Браун Хадес, порода средноазиатска овчарка, е бил взет за охрана на имота заради предишни проблеми с натрапници и преследвачи.

Мария Авила оспорва версията, че е била предупредена да не излиза в района, където се е намирало животното.

По време на инцидента в имота е работила и сестрата на Мария, Патриша Авила. Съдът присъди на Патриша общо 885 000 долара обезщетение, включително за причинен емоционален стрес.

Крис Браун е сред най-успешните американски R&B изпълнители през последните две десетилетия. Кариерата му включва хитове като „Run It!“, „Forever“ и „No Guidance“, както и множество