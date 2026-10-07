Румъния: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

„Подобни действия представляват грубо нарушение на международното право и директна заплаха за свободата на гражданското корабоплаване“, заяви румънският външен министър Оана Цою в позиция, изпратена до редакцията на БТА и публикувана в официалния ѝ профил в социалната мрежа „Екс“, предава БТА.
Цою подчерта, че като държава, разположена както на река Дунав, така и на Черно море, Румъния определя морската сигурност като национален и европейски приоритет.
„Както многократно съм заявявала на международни форуми, вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, Черно море се превърна в най-опасното място в света за търговските моряци. Това е заплаха както за регионалната сигурност, така и за глобалната продоволствена сигурност. Заплахата от глад е едно от най-отвратителните оръжия във войната, независимо от начина, по който се използва“, пише румънският външен министър.
Тя подчертава, че трябва да бъдат гарантирани и защитени както безопасността на гражданските екипажи и плавателните съдове, така и свободата на корабоплаването в Черно море.
„Румъния е ангажирана да работи с България и Турция в рамките на споразумението, подписано на срещата на върха на НАТО в Анкара, за укрепване на сигурността в Черно море и защита на критичната морска инфраструктура“, посочва Цою.
По думите ѝ допълнителен принос за сигурността в региона ще има и договореният бъдещ център на ЕС за морска сигурност в Черно море, който ще бъде базиран в Констанца и Варна. Според румънския външен министър той ще има съществена роля за подобряване на координацията, ситуационната осведоменост и устойчивостта в черноморския регион.
Romania firmly condems today’s drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone. Such actions are in flagrant violation of international law and a direct threat to the freedom of civilian navigation. As a country on the Danube and at the Black Sea, Romania treats the issue of maritime security as a national and European priority. As I said repeatedly in international fora, as a direct consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine, the Black Sea has become the most dangerous place globally for merchant mariners. This is a threat to regional security as much as one to global food security. The threat of hunger is a most odious tool of war regardless as of how it is used. The safety of civilian crews and vessels, and the freedom of navigation in the Black Sea should be guaranteed and protected. Romania is committed to working with Bulgaria and Türkiye under the agreement signed at the NATO Summit in Ankara to strengthen Black Sea security and protect critical maritime infrastructure. Also, the agreed future EU Black Sea Maritime Security Hub in Constanța and Varna will be an important contribution to enhancing coordination, situational awareness and resilience in the Black Sea region. @vpetrova_mfa @MFABulgaria— Toiu Oana (@oana_toiu) October 6, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гориил
Коментиран от #3
10:42 07.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Гориил":Имам един въпрос Ако търговски кораб превозва оръжие за воюваща държава ВОЕНЕН ЛИ Е ИЛИ ЦИВИЛЕН
10:46 07.10.2026
4 АБЕ ДА ПИТАМ
АБЕ ЩО ТАКА МОРЯЦИТЕ ОТ КОРАБА ПЪТУВАЩ НА ЮГ НАТОВАРЕН СЪС ЗЪРНО СА ЖИВИ
СИЧКИТЕ
А ОТ КОРАБА ПЪТУВАЩ КЪМ ОДЕСА НЯМА ОЦЕЛЕЛИ
С КО ЛИ Е БИЛ ПЪЛЕН
СИГУРНО С ПИРАТКИ ЗА НОВА ГОДИНА
10:49 07.10.2026
5 Карайте оръжия
10:50 07.10.2026
6 НЯМА УКРАИНСКО ЗЪРНО
ДА СИ ГО ПАЗЯТ ЗА ТЯХНА СМЕТКА
10:51 07.10.2026
7 Митко
10:58 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.