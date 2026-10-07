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Румъния: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

Румъния: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи

7 Октомври, 2026 10:38, обновена 7 Октомври, 2026 10:39 571 8

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  • търговски кораби-
  • черно море

Румъния категорично осъди атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Румъния: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Подобни действия представляват грубо нарушение на международното право и директна заплаха за свободата на гражданското корабоплаване“, заяви румънският външен министър Оана Цою в позиция, изпратена до редакцията на БТА и публикувана в официалния ѝ профил в социалната мрежа „Екс“, предава БТА.

Цою подчерта, че като държава, разположена както на река Дунав, така и на Черно море, Румъния определя морската сигурност като национален и европейски приоритет.

„Както многократно съм заявявала на международни форуми, вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, Черно море се превърна в най-опасното място в света за търговските моряци. Това е заплаха както за регионалната сигурност, така и за глобалната продоволствена сигурност. Заплахата от глад е едно от най-отвратителните оръжия във войната, независимо от начина, по който се използва“, пише румънският външен министър.

Тя подчертава, че трябва да бъдат гарантирани и защитени както безопасността на гражданските екипажи и плавателните съдове, така и свободата на корабоплаването в Черно море.

„Румъния е ангажирана да работи с България и Турция в рамките на споразумението, подписано на срещата на върха на НАТО в Анкара, за укрепване на сигурността в Черно море и защита на критичната морска инфраструктура“, посочва Цою.

По думите ѝ допълнителен принос за сигурността в региона ще има и договореният бъдещ център на ЕС за морска сигурност в Черно море, който ще бъде базиран в Констанца и Варна. Според румънския външен министър той ще има съществена роля за подобряване на координацията, ситуационната осведоменост и устойчивостта в черноморския регион.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    8 0 Отговор
    Въпросът с откъсването на Украйна от Черно море засега може да се счита за временно решен. Сега е необходимо да се прекъснат транспортните връзки на Украйна с Полша и Румъния. За тази цел руските сили атакуват мостове в Киев и насочват атаките към магистрали, свързващи украинската столица с Лвов, Харков и Одеса.

    Коментиран от #3

    10:42 07.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Имам един въпрос Ако търговски кораб превозва оръжие за воюваща държава ВОЕНЕН ЛИ Е ИЛИ ЦИВИЛЕН

    10:46 07.10.2026

  • 4 АБЕ ДА ПИТАМ

    7 0 Отговор
    ТАГАРЕНКО И СИЕ
    АБЕ ЩО ТАКА МОРЯЦИТЕ ОТ КОРАБА ПЪТУВАЩ НА ЮГ НАТОВАРЕН СЪС ЗЪРНО СА ЖИВИ
    СИЧКИТЕ
    А ОТ КОРАБА ПЪТУВАЩ КЪМ ОДЕСА НЯМА ОЦЕЛЕЛИ
    С КО ЛИ Е БИЛ ПЪЛЕН
    СИГУРНО С ПИРАТКИ ЗА НОВА ГОДИНА

    10:49 07.10.2026

  • 5 Карайте оръжия

    8 0 Отговор
    на фашисткият режим в Украйна, пък после ще има да ривете!

    10:50 07.10.2026

  • 6 НЯМА УКРАИНСКО ЗЪРНО

    6 0 Отговор
    ЗЪРНОТО Е НА МОНСАНТО
    ДА СИ ГО ПАЗЯТ ЗА ТЯХНА СМЕТКА

    10:51 07.10.2026

  • 7 Митко

    4 0 Отговор
    А приемливо ли е да доставят оръжие с тях на украйна,а да говорят,че искат мир.Мир се постига на масата.

    10:58 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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