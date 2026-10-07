Румен Радев: КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии

По-високи заплати за младите лекари в бюджета за 2027 г., продължаващи проверки срещу източването на НЗОК и покупка на още пет зенитно-ракетни комплекса обяви премиерът Румен Радев на редовното правителствено заседание. Той благодари на участниците в спасителната операция след атаката срещу търговски кораби в Черно море и призова свиканият днес КСНС да не се превръща в сцена за предизборни демагогии.
Министър-председателят увери, че наред с увеличението на възнагражденията кабинетът работи за по-бързата професионална реализация на младите лекари в България.
В контекста на контрола върху разходите за здравеопазване Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за акцията в Пловдив, при която са разкрити злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични.
Той подчерта, че отдавна се говори за източване на Националната здравноосигурителна каса, а задача на правителството е да разкрива и предотвратява подобни практики. Кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна. По думите му е готов и Законът за обществените поръчки, който трябва да допринесе за ограничаване на злоупотребите.
По повод на вчерашната атака с дронове срещу два търговски кораба в Черно море премиерът изрази признателност към всички, оказали помощ на бедстващите моряци. Той благодари за професионалните действия на екипажа на българския кораб, спасителните екипи, Военновъздушните и Военноморските сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център и лекарите във Варна.
„Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции“, посочи Радев.
Инцидентът е повод президентът Илияна Йотова да свика днес Консултативния съвет за национална сигурност. В тази връзка министър-председателят отправи призив:
„КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, необходимо е хладнокръвие“.
По темата за отбраната Радев съобщи, че очаква до седмици договор за допълнителни зенитно-ракетни комплекси.
„Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #8, #22
10:46 07.10.2026
2 Мрън мрън мрънкало
Коментиран от #23
10:48 07.10.2026
3 Софето
Няма по нелицеприятно от предателството
10:50 07.10.2026
4 Малей, добре са изучили москалите ...
Вкара и Президентската кампания в " двора" на "КГБ"!!!
10:50 07.10.2026
5 хах
10:51 07.10.2026
6 Прав е Радев !
10:52 07.10.2026
7 Прибирай си
Коментиран от #18
10:52 07.10.2026
8 Той не е ....собственик...
До коментар #1 от "Промяна":ама като се е "главил" на Русия ,да е мислил!!!
10:52 07.10.2026
9 хах
10:53 07.10.2026
10 малии
10:53 07.10.2026
11 РАДЕВ
СМЕШЕН И ЖАЛЪК РУСКИ КЛОУН
ЗА ЙОТОВА БЕЗ КОМЕНТАР .
10:54 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГУНДЯЕВ
КАНЧЕТО НА НЯКОЙ ФАТМАК
КАКТО ТРЯБВА ,
ГЛЕДАЙТЕ КАК ИЗПЪЛНЯВА
ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ ПОДАДЕНИ
ОТ ГОРЕ
10:56 07.10.2026
14 Прав е Радев !
10:56 07.10.2026
15 Иоцова
10:56 07.10.2026
16 Лелеее ,
10:57 07.10.2026
17 Ама точно в това
10:58 07.10.2026
18 Вземи и Мунчовица
До коментар #7 от "Прибирай си":Тя няма да бъде повече "президент".
11:00 07.10.2026
19 Гориил
11:00 07.10.2026
20 Прав е Радев !
11:03 07.10.2026
21 Генерал на чертеж
11:05 07.10.2026
22 Окооо
До коментар #1 от "Промяна":Не бой се чадо, че си от крещящото малцинство! Приготви се за поне три пълни мандата за Радев, който няма как за 4 месеца да оправи държава, съсипвана 35 години! Тук много тролове на сглобката, пишат и плюят, нооо това не променя нещата!!!
Коментиран от #26
11:07 07.10.2026
23 Ахааа
До коментар #2 от "Мрън мрън мрънкало":Ами, хубавото е, че вие феновете на Шиши и Боко сте изчезващ вид!!!
Коментиран от #28
11:08 07.10.2026
24 Прав е Радев ! Проверете го !
11:10 07.10.2026
25 Пари на вятъра
„Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор“, заяви той.
11:14 07.10.2026
26 Промяна Х
До коментар #22 от "Окооо":22 нещо си се объркал прегледай се Радев е оставка и разследване
11:17 07.10.2026
27 Напомням!
Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #33
11:18 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пари на вятъра
11:22 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 и аз да напомня
До коментар #27 от "Напомням!":нито за ЕС, нито за НАТО, нито за еврото някой ни е питал. Както можеш да се убедиш от последните избори, вашият "голям враг" не е големият враг на народа.
11:34 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Защо се мразиш толкова
До коментар #36 от "22- и прогресивен лакей":да стигнеш да си показваш трагедията? И защо мразиш толкова България? От къде си? Тук министър председател е Радев. Съобразявай се с българите!
12:09 07.10.2026