Румен Радев: КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии

По-високи заплати за младите лекари в бюджета за 2027 г., продължаващи проверки срещу източването на НЗОК и покупка на още пет зенитно-ракетни комплекса обяви премиерът Румен Радев на редовното правителствено заседание. Той благодари на участниците в спасителната операция след атаката срещу търговски кораби в Черно море и призова свиканият днес КСНС да не се превръща в сцена за предизборни демагогии.

Министър-председателят увери, че наред с увеличението на възнагражденията кабинетът работи за по-бързата професионална реализация на младите лекари в България.

В контекста на контрола върху разходите за здравеопазване Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за акцията в Пловдив, при която са разкрити злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични.

Той подчерта, че отдавна се говори за източване на Националната здравноосигурителна каса, а задача на правителството е да разкрива и предотвратява подобни практики. Кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна. По думите му е готов и Законът за обществените поръчки, който трябва да допринесе за ограничаване на злоупотребите.

По повод на вчерашната атака с дронове срещу два търговски кораба в Черно море премиерът изрази признателност към всички, оказали помощ на бедстващите моряци. Той благодари за професионалните действия на екипажа на българския кораб, спасителните екипи, Военновъздушните и Военноморските сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център и лекарите във Варна.

„Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции“, посочи Радев.

Инцидентът е повод президентът Илияна Йотова да свика днес Консултативния съвет за национална сигурност. В тази връзка министър-председателят отправи призив:

„КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, необходимо е хладнокръвие“.

По темата за отбраната Радев съобщи, че очаква до седмици договор за допълнителни зенитно-ракетни комплекси.

„Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор“, заяви той.