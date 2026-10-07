Новини
България »
Румен Радев: КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии

Румен Радев: КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии

7 Октомври, 2026 10:45 676 37

  • румен радев-
  • кснс

По повод на вчерашната атака с дронове срещу два търговски кораба в Черно море премиерът изрази признателност към всички, оказали помощ на бедстващите моряци. Той благодари за професионалните действия на екипажа на българския кораб

Румен Радев: КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-високи заплати за младите лекари в бюджета за 2027 г., продължаващи проверки срещу източването на НЗОК и покупка на още пет зенитно-ракетни комплекса обяви премиерът Румен Радев на редовното правителствено заседание. Той благодари на участниците в спасителната операция след атаката срещу търговски кораби в Черно море и призова свиканият днес КСНС да не се превръща в сцена за предизборни демагогии.

Министър-председателят увери, че наред с увеличението на възнагражденията кабинетът работи за по-бързата професионална реализация на младите лекари в България.

В контекста на контрола върху разходите за здравеопазване Радев поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за акцията в Пловдив, при която са разкрити злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични.

Той подчерта, че отдавна се говори за източване на Националната здравноосигурителна каса, а задача на правителството е да разкрива и предотвратява подобни практики. Кръстосаните проверки ще продължат в цялата страна. По думите му е готов и Законът за обществените поръчки, който трябва да допринесе за ограничаване на злоупотребите.

По повод на вчерашната атака с дронове срещу два търговски кораба в Черно море премиерът изрази признателност към всички, оказали помощ на бедстващите моряци. Той благодари за професионалните действия на екипажа на българския кораб, спасителните екипи, Военновъздушните и Военноморските сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център и лекарите във Варна.

„Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции“, посочи Радев.

Инцидентът е повод президентът Илияна Йотова да свика днес Консултативния съвет за национална сигурност. В тази връзка министър-председателят отправи призив:

„КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, необходимо е хладнокръвие“.

По темата за отбраната Радев съобщи, че очаква до седмици договор за допълнителни зенитно-ракетни комплекси.

„Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор“, заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    23 5 Отговор
    ГОСПОДИНЕ НЕ СИ СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #8, #22

    10:46 07.10.2026

  • 2 Мрън мрън мрънкало

    13 2 Отговор
    Доналд Туск е йласи светлинни години и стъпала над Радев! Защо имаме такива страхливи и непочтени корумпирани политици. Онези паметни думи на Борисов, такъв ни е материала, какво да правим. Думи, с които винаги ще бъда съгласен.

    Коментиран от #23

    10:48 07.10.2026

  • 3 Софето

    8 2 Отговор
    Радко Димитриев втори номер
    Няма по нелицеприятно от предателството

    10:50 07.10.2026

  • 4 Малей, добре са изучили москалите ...

    12 1 Отговор
    "Кимон Георгиев " на братско "слово и четмо" , досущ по Руски!
    Вкара и Президентската кампания в " двора" на "КГБ"!!!

    10:50 07.10.2026

  • 5 хах

    6 1 Отговор
    Страх лозе пази

    10:51 07.10.2026

  • 6 Прав е Радев !

    5 7 Отговор
    "КСНС не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии" Ако се заинтересувате колеги колко на брой са били нападенията на граждански кораби в Черно Море от началото на войната ще стигнете до отговора : Проверете го! Не е фейк ! ... От началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. досега в Черно море са регистрирани най-малко 226 до 266 нападения и инциденти с търговски и граждански кораби. Общ брой засегнати съдове: Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени. Други украински държавни източници докладват за над 240 до 262 търговски кораба, които са претърпели частични или пълни щети от началото на конфликта. Напрежението в Черно море достигна най-високата си точка през лятото и есента на 2026 г.. Само за летните месеци на 2026 г. бяха извършени над 50 нови атаки срещу цивилни плавателни съдове в близост до украинските пристанища и в международни води.

    10:52 07.10.2026

  • 7 Прибирай си

    13 2 Отговор
    некадърниците и се спасявай...

    Коментиран от #18

    10:52 07.10.2026

  • 8 Той не е ....собственик...

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    ама като се е "главил" на Русия ,да е мислил!!!

    10:52 07.10.2026

  • 9 хах

    7 1 Отговор
    Няма лошо и да се превърне в предизборен дебат , то е видно че повечето ви е страх от дебати и зареди това не отивате на и такива по телевизиите. Дано Костадинов ви подкара на тоз съвет.

    10:53 07.10.2026

  • 10 малии

    12 3 Отговор
    Мунчо е една голяма лъжа

    10:53 07.10.2026

  • 11 РАДЕВ

    10 4 Отговор
    Е МИШКАР.

    СМЕШЕН И ЖАЛЪК РУСКИ КЛОУН

    ЗА ЙОТОВА БЕЗ КОМЕНТАР .

    10:54 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГУНДЯЕВ

    9 2 Отговор
    КОГАТО СИ НАБИЛ
    КАНЧЕТО НА НЯКОЙ ФАТМАК
    КАКТО ТРЯБВА ,

    ГЛЕДАЙТЕ КАК ИЗПЪЛНЯВА
    ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ ПОДАДЕНИ
    ОТ ГОРЕ

    10:56 07.10.2026

  • 14 Прав е Радев !

    3 9 Отговор
    атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море независимо от кой е извършена е толкова маловажно и пренебрежимо дребно нещо на общият фон, че освен за предизборни демагогии темата за друго не става. Днес ли някой разбра че подобни неща се случват в Черно Море ? С години ли е спал? А?

    10:56 07.10.2026

  • 15 Иоцова

    3 3 Отговор
    Колко по-високи? Защото много от младите лекари са на 30000€ и повече месечно.

    10:56 07.10.2026

  • 16 Лелеее ,

    12 2 Отговор
    кой говори за политически демагогии ? Както казва народът ни "гузен негонен бяга" .

    10:57 07.10.2026

  • 17 Ама точно в това

    4 7 Отговор
    ще го превърнат националните предатели и партии на мафията като ПП, ДБ и ГЕРБ. Най вече първите! Най кресливата и лъжлива нагла измет.

    10:58 07.10.2026

  • 18 Вземи и Мунчовица

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прибирай си":

    Тя няма да бъде повече "президент".

    11:00 07.10.2026

  • 19 Гориил

    5 1 Отговор
    Боже мой, има ли поне един психически здрав и адекватен политик в Европа?

    11:00 07.10.2026

  • 20 Прав е Радев !

    6 4 Отговор
    отдавна се говори за източване на Националната здравноосигурителна каса, а задача на правителството е да разкрива и предотвратява подобни практики. Нужно е поне 20 административни ръководители на болници да лежат в затвора и имуществото им да бъде конфискувано

    11:03 07.10.2026

  • 21 Генерал на чертеж

    13 2 Отговор
    Некадърен и измислен хартиен комунистически генерал

    11:05 07.10.2026

  • 22 Окооо

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Не бой се чадо, че си от крещящото малцинство! Приготви се за поне три пълни мандата за Радев, който няма как за 4 месеца да оправи държава, съсипвана 35 години! Тук много тролове на сглобката, пишат и плюят, нооо това не променя нещата!!!

    Коментиран от #26

    11:07 07.10.2026

  • 23 Ахааа

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мрън мрън мрънкало":

    Ами, хубавото е, че вие феновете на Шиши и Боко сте изчезващ вид!!!

    Коментиран от #28

    11:08 07.10.2026

  • 24 Прав е Радев ! Проверете го !

    3 5 Отговор
    Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени в Черно Море . Поне 3/4 от тези престъпления срещу корабоплаването и морското право са дело точно на хунтата в Украйна ! Влизате в сайта на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и четете точният списък с дати факти и имената на корабите. ....или е много трудно и атлантически некоректно фактите да се изложат коректно и безпристрастно ? А? ... Четете и се информирайте младежи а не бъдете атлантически лумпени жертва на хибридната атлантическа пропаганда

    11:10 07.10.2026

  • 25 Пари на вятъра

    6 0 Отговор
    И с какво ще ни помомогнат допълнителни зенитно-ракетни комплекси?...С нищо !

    „Днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса и очаквам до седмици да имаме договор“, заяви той.

    11:14 07.10.2026

  • 26 Промяна Х

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Окооо":

    22 нещо си се объркал прегледай се Радев е оставка и разследване

    11:17 07.10.2026

  • 27 Напомням!

    4 5 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #33

    11:18 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пари на вятъра

    6 1 Отговор
    НЕ е "инвестиционен разход" закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса Радев! Може да е всичко друго, но не и "инвестиционен" ! Всичко свързано с милитаризацията е 100% пасив и отписване на приходи и БВП ! Всяко евро за милитаризация и смърт е щета за хората и реално не осигурява "сигурност" а е точно обратното. Това което говорите и правите е гнусно и невярно... и се нарича впрочем "Семантичната инверсия" но няма от къде да го знаеш патканчо ...

    11:22 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 и аз да напомня

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Напомням!":

    нито за ЕС, нито за НАТО, нито за еврото някой ни е питал. Както можеш да се убедиш от последните избори, вашият "голям враг" не е големият враг на народа.

    11:34 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо се мразиш толкова

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "22- и прогресивен лакей":

    да стигнеш да си показваш трагедията? И защо мразиш толкова България? От къде си? Тук министър председател е Радев. Съобразявай се с българите!

    12:09 07.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове