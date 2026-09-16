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Бивш служител на Кание Уест го съди за 23 милиона долара за дискриминация

Бивш служител на Кание Уест го съди за 23 милиона долара за дискриминация

16 Септември, 2026 18:59 445 1

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Делото започва на 12 октомври

Бивш служител на Кание Уест го съди за 23 милиона долара за дискриминация - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Кание Уест е изправен пред съдебен процес по дело за дискриминация и неправомерно уволнение, заведено от бивш служител на неговото училище Donda Academy. Процесът трябва да започне на 12 октомври.

Бенджамин Прово, който е чернокож и мюсюлманин, съди 49-годишния музикант, Yeezy LLC и Donda Academy Incorporated, като настоява за обезщетение от 23 млн. долара, става ясно от съдебни документи, цитирани от Daily Mail.

Прово завежда делото през април 2024 г. Той твърди, че е работил като охранител за Donda Academy и че през 2022 г. е бил принуждаван да отреже дългите си расти. По думите му Кание Уест и хора от екипа му „мразели косата му“ и настоявали да обръсне главата си.

Бившият служител заявява, че е пускал растите си повече от десетилетие и ги възприемал като символ на своята чернокожа култура и мюсюлманска вяра. Според иска той загубил работата си, след като отказал да ги отреже.

Чрез адвокатите си Кание отрича всички твърдения на Бенджамин Прово.

В съдебните документи Прово отправя и по-широки обвинения за работната среда в организациите на рапъра. Той твърди, че не е имало отдел „Човешки ресурси“, нито вътрешни правила и обучения срещу дискриминация, тормоз и ответни действия срещу служители.

Бенджамин Прово се позовава и на показания на бившия началник на кабинета на Кание Уест Майло Янопулос. Според документите Янопулос е заявил, че хора, които са особено чувствителни към „расово натоварени забележки“, вероятно не са подходящи за компанията, както и че Yeezy не поддържа т.нар. „woke“ кодекс за допустима реч на работното място.

Прово твърди още, че около средата на 2023 г. Кание Уест е наредил на хора, свързани с Donda, да премахнат книги за Мартин Лутър Кинг-младши, Малкълм Екс и други известни фигури от историята на чернокожата общност. Според ищеца Уест обяснил решението с желанието си да прекрати „индоктринацията, която създава групово мислене“.

Бившият охранител оспорва и твърденията, че не е бил пряк служител на организациите на Кание Уест. Според съдебните му документи той е бил нает през април 2022 г. от Donda Academy, Yeezy LLC и Уест, като освен в училището е осигурявал охрана на рапъра, бизнеса Yeezy и събитията Sunday Service.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Все тая

    4 0 Отговор
    Тия ша ма скъсат😆😆😆бикоуз айм блак ??? Черен от черен се оплакал 🤣. Явно не е чувал че който плаща той поръчва музиката☝🏽

    19:50 16.09.2026