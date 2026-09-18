Ивка Бейбе официално получи пръстен и предложение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Появата на трима зрели мъже - Георги, Цветомир и Педро, разклати спокойствието в "Ергенът: Любов в рая" и този път най-напрегнат се оказа привидно непоклатимия фармацевт Влади. Той трудно понесе факта, че избраницата му Ивка Бейбе трябва да отиде на бързи срещи с новодошлите.
„Нямаше да влезем в отношения толкова бързо, ако не бяхме сигурни един в друг“, му каза Ивка, която също не скри, че ситуацията с новите по-възрастни попълнения ѝ харесва.
Влади пък не успя да скрие ревността си. По време на срещите той не отлепи поглед от Ивка, а тя от своя страна му остана вярна и не обърна грам внимание на тримата нови мъже.
В крайна сметка именно ревността накара Влади да предприеме смел ход и да направи важна стъпка напред. Той подари пръстен на Ивка Бейбе с въпроса ще му стане ли гадже официално и пред всичко. Тя не се поколеба с отговора си и първата официална двойка в Рая вече е факт.
„Имам си гадже. Две години по-късно, две години самотни вечери, вибратори и простотии. И накрая Ивка с гадже“, отбеляза самата водеща на подкаст в типичния си стил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #6
12:33 18.09.2026
2 вЕрваме ви
12:35 18.09.2026
3 Никой
До коментар #1 от "Гост":Обаче те затова ни информират всеки ден.😄
12:36 18.09.2026
4 Цъцъ
Коментиран от #13
12:37 18.09.2026
5 Неееееееееееееееее, Ивкееееее
12:38 18.09.2026
6 Селянина с колелото
До коментар #1 от "Гост":Незнам дали някой ги гледа, но ме отвръщават медиите които ни рекламират такива отпадъци като "елита на обществото". Още по жалко и отвратително е че се опитват да възпитават децата ни като дават за "пример" тези недоразумения.
Коментиран от #12
12:40 18.09.2026
7 Що за
12:42 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ха, ха
12:43 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Потресававща
12:44 18.09.2026
12 аБе,
До коментар #6 от "Селянина с колелото":Какъв ,,елит,,особено пък този продуцент събира откачалките от цялата държава и печели от рекламодатели като се гаври с болни люде с проблеми.
12:45 18.09.2026
13 Ууууууиуу
До коментар #4 от "Цъцъ":Даже две му дала , ама и двете му били много широки.
12:53 18.09.2026