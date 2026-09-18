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Ивка Бейбе официално получи пръстен и предложение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Ивка Бейбе официално получи пръстен и предложение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

18 Септември, 2026 12:31 454 13

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Влади директно попита инфлуенсърката дали са гаджета, а в отговора ѝ нямаше колебание

Ивка Бейбе официално получи пръстен и предложение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Появата на трима зрели мъже - Георги, Цветомир и Педро, разклати спокойствието в "Ергенът: Любов в рая" и този път най-напрегнат се оказа привидно непоклатимия фармацевт Влади. Той трудно понесе факта, че избраницата му Ивка Бейбе трябва да отиде на бързи срещи с новодошлите.

„Нямаше да влезем в отношения толкова бързо, ако не бяхме сигурни един в друг“, му каза Ивка, която също не скри, че ситуацията с новите по-възрастни попълнения ѝ харесва.

Влади пък не успя да скрие ревността си. По време на срещите той не отлепи поглед от Ивка, а тя от своя страна му остана вярна и не обърна грам внимание на тримата нови мъже.

В крайна сметка именно ревността накара Влади да предприеме смел ход и да направи важна стъпка напред. Той подари пръстен на Ивка Бейбе с въпроса ще му стане ли гадже официално и пред всичко. Тя не се поколеба с отговора си и първата официална двойка в Рая вече е факт.

„Имам си гадже. Две години по-късно, две години самотни вечери, вибратори и простотии. И накрая Ивка с гадже“, отбеляза самата водеща на подкаст в типичния си стил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 0 Отговор
    Някой гледа ли ги тези тъпотии?

    Коментиран от #3, #6

    12:33 18.09.2026

  • 2 вЕрваме ви

    4 0 Отговор
    А онези, които се познават, съвсем не са знаели, че ще се срещнат вътре.

    12:35 18.09.2026

  • 3 Никой

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Обаче те затова ни информират всеки ден.😄

    12:36 18.09.2026

  • 4 Цъцъ

    5 0 Отговор
    А тя няма ли да му даде някоя халка, кво го мъчи човека😅

    Коментиран от #13

    12:37 18.09.2026

  • 5 Неееееееееееееееее, Ивкееееее

    0 1 Отговор
    Исках аз да те взема, защо, защооооо, Ивке, бейби

    12:38 18.09.2026

  • 6 Селянина с колелото

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Незнам дали някой ги гледа, но ме отвръщават медиите които ни рекламират такива отпадъци като "елита на обществото". Още по жалко и отвратително е че се опитват да възпитават децата ни като дават за "пример" тези недоразумения.

    Коментиран от #12

    12:40 18.09.2026

  • 7 Що за

    3 0 Отговор
    Тъпизъм

    12:42 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ха, ха

    3 0 Отговор
    Тези двамцата играят еФтино театро.Тя е влязла да чисти имидж,той да рекламира веригата аптеки в които работи.100% имат предварителна договорка с продуцента Радо Тушев.

    12:43 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Потресававща

    4 0 Отговор
    Ппростотия за стари тети.

    12:44 18.09.2026

  • 12 аБе,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Селянина с колелото":

    Какъв ,,елит,,особено пък този продуцент събира откачалките от цялата държава и печели от рекламодатели като се гаври с болни люде с проблеми.

    12:45 18.09.2026

  • 13 Ууууууиуу

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цъцъ":

    Даже две му дала , ама и двете му били много широки.

    12:53 18.09.2026