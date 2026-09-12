Керана пасе овце с Ергена Виктор в ново ВИДЕО към песента "Много мило"

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Неясното усещане, че нещо се променя, може да бъде по-силно в първите часове на съботата. Избягвайте да допълвате липсващата информация със собствени предположения, особено в деликатен разговор. Следобедът ще Ви помогне да видите много по-дълбоко причините зад случващото се и да се освободите от старо притеснение. Практична стъпка ще бъде достатъчна, за да усетите, че отново имате влияние върху ситуацията. Към края на деня неочаквана идея или новина може да Ви покаже решение, което досега не сте обмисляли.

Водолей (21.01 - 19.02) Нова перспектива ще Ви привлече още от сутринта, но си оставете време да разграничите вдъхновението от нереалистичните очаквания. Разговор с интересен човек може да Ви отведе към тема, която не сте планирали да изследвате. Следобедът ще бъде много по-динамичен и ще Ви даде възможност да превърнете различната гледна точка в реална промяна. Позволете си да експериментирате, без да разрушавате онова, което все още работи добре. Вечерта ще Ви остави с усещането, че пред Вас се отваря по-широк хоризонт.

Козирог (23.12 - 20.01) Въпрос, свързан с бъдещите Ви намерения, може да заеме мислите Ви още от сутринта. Не определяйте окончателната посока, ако все още има неизвестни или разчитате повече на предположения, отколкото на факти. По-късно ще забележите възможност да промените нещо съществено и да излезете от модел, който вече не работи достатъчно добре. Конкретното действие ще Ви помогне да превърнете намерението в реален резултат. Вечерта може да донесе нестандартна идея, която прави следващата стъпка значително по-лесна.

Стрелец (23.11 - 22.12) Хората около Вас могат да Ви дадат идеи, които сами едва ли бихте открили по същия начин. В началото на деня обаче разграничете вдъхновяващото предложение от онова, което е трудно осъществимо. Следобедът ще Ви срещне с по-интересни възможности и може да промени първоначалните Ви планове. Общуването с различни хора ще разшири перспективата Ви и ще Ви насърчи да мислите по-свободно. В края на съботата може да се появи нова цел или приятелство, които заслужават да бъдат развити.

Скорпион (24.10 - 22.11) Повърхностните обяснения едва ли ще Ви удовлетворят и ще предпочитате сами да стигнете до същността на случващото се. Сутринта обаче не търсете скрит смисъл във всяка дума, защото част от впечатленията могат да бъдат подвеждащи. По-късно ще разполагате с много по-ясен поглед и ще успеете да разберете какво действително трябва да бъде променено. Смело решение може да Ви освободи от нещо, което вече Ви ограничава. Вечерта е подходяща за близост и искрен разговор с човек, пред когото не е необходимо да прикривате чувствата си.

Везни (24.09 - 23.10) Думите ще идват лесно, но сутринта не всичко, което чувате или казвате, ще бъде разбрано еднозначно. Оставете важните решения за по-късно и не се чувствайте длъжни веднага да дадете отговор на всеки въпрос. Постепенно ще усетите повече увереност и ще започнете да виждате как можете да промените ситуацията в своя полза. Следобедът е подходящ да излезете от познатата среда, да срещнете нови хора или да опитате нещо различно. Вечерта може да Ви изненада с разговор или идея, които ще продължат да Ви занимават и през следващите дни.

Дева (24.08 - 23.09) Мислите Ви ще бъдат насочени към практичните въпроси, но сутринта може да се окаже трудно да прецените кое е реална необходимост и кое – моментно желание. Не вземайте финансово или друго важно решение само под влияние на първото впечатление. Следобедът ще Ви помогне да видите скритите възможности и да намерите по-разумен начин да използвате ресурсите си. Ще разполагате и с достатъчно енергия да свършите нещо, което отдавна чакате да приключите. Късните часове могат да донесат полезна идея, която си струва да запомните.

Лъв (24.07 - 23.08) Обменът на идеи ще Ви зарежда, но сутринта бъдете внимателни с обещанията и прекалено оптимистичните очаквания. Интересна история или предложение може да звучи чудесно, без все още да разполагате с цялата информация. По-късно ще видите ситуацията много по-ясно и ще можете да отделите възможното от желаното. Неочакван контакт или новина може да Ви свърже с хора, които мислят по различен и вдъхновяващ начин. Вечерните часове са подходящи за приятелски срещи и разговори за бъдещи планове.

Рак (22.06 - 23.07) Трудно ще останете безучастни, ако около Вас има нещо, което изисква конкретно действие. Сутринта обаче не позволявайте на неясен разговор или чуждо настроение да Ви накара да правите прибързани заключения. Постепенно ще успеете да разграничите истинския проблем от собствените си предположения. Следобедът ще Ви даде енергия да промените нещо в дома или да придвижите въпрос, който отдавна отлагате. Вечерта може да донесе неочаквано решение и усещане, че сте освободили пространство за нещо по-добро.

Близнаци (22.05 - 21.06) Любопитен разговор може още сутринта да събуди въображението Ви и да Ви насочи към нова идея. Не бързайте обаче да правите големи планове, преди да сте проверили дали всичко е точно така, както изглежда. Следобедът ще донесе повече яснота и ще Ви насърчи да опитате нещо различно от обичайното. Среща, творческо занимание или спонтанно решение могат да направят съботата особено интересна. Към края на деня ще усещате, че промяната на гледната точка е отворила пред Вас съвсем нови възможности.

Телец (21.04 - 21.05) Някои планове може да изглеждат неясни сутринта, затова не се притеснявайте, ако се наложи да ги промените в движение. Проверявайте уговорките и не разчитайте другите непременно да са разбрали намеренията Ви правилно. По-късно ще намерите много по-ефективен начин да организирате времето си и да освободите място за приятните занимания. Малка промяна в ежедневието може да Ви донесе изненадващо добър резултат. Вечерта ще предпочетете компанията на човек, с когото можете да споделите нещо повече от обичайните разговори.