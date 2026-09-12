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Керана пасе овце с Ергена Виктор в ново ВИДЕО към песента "Много мило"

Керана пасе овце с Ергена Виктор в ново ВИДЕО към песента "Много мило"

12 Септември, 2026 10:59 567 10

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  • ергенът-
  • виктор стоянов

Най-новият клип на групата „Керана и Космонавтите“ „Много Mило“ излезе вчера за свободно гледане в YouTube. В него освен бандата

Керана пасе овце с Ергена Виктор в ново ВИДЕО към песента "Много мило" - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-новият клип на групата „Керана и Космонавтите“ към песента с любопитното заглавие „Много Mило“ излезе вчера и вече предизвиква фурор с артистичността и специалните си звездни гости.

В него освен бандата главни действащи лица са овце и агнета, видеото бързо започва да трупа популярност, а в него участва и първият Ерген на държавата Виктор Стоянов.

„Клип в луксозен овчариум. При заснемането на видеоклипа НЕ пострада нито едно животно... агне също. Гаранционният срок изтича през май 2027. П.П. Вие кажете как да обясня на дядо си какво работя“, подходи с традиционното си чувство за хумор певицата Керана при представянето на колоритното видео към култовата реплика на Виктор - „Много Мило“, която той не спря да повтаря в първия сезон на "Ергенът". Керана често използваше бекстейдж кадри, за да привлече вниманието на широката аудитория, а най-накрая завършеният продукт вече е факт.

Режисьор на видеото е Георги Керезов, а зад камерата застават Николай Керезов и Христо Христов. Епизодичната поява на Виктор Стоянов много зарадва феновете за момент. Той бива спрян от стадо овце, което Керана пастирува, и търпеливо чака в колата тяхното отминаване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    5 2 Отговор
    Тия са за в психото.

    Коментиран от #8

    11:01 12.09.2026

  • 2 авантгард

    4 2 Отговор
    Туй овчариУм ще да е някакъв модерен овчарник с изкуствен Ентелект.

    11:02 12.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 О чудо!

    3 0 Отговор
    Путкъде да знам, как става туй?
    Уфца да пасе уфце!?

    11:09 12.09.2026

  • 5 Най

    3 0 Отговор
    Накрая са си намерили призванието

    11:11 12.09.2026

  • 6 Ами

    1 2 Отговор
    Те всички фолкаджии пасът стадото оФце от дълги години

    11:12 12.09.2026

  • 7 ха ха Хо

    2 2 Отговор
    Горкият и дядо а на всичките тези дядовците,че и на,, Много милото,, как да разберат какво работят внуците им като това тяхното е нищоправене.

    11:26 12.09.2026

  • 8 Керана

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Ти си за теб бе га ню!

    11:28 12.09.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    0 1 Отговор
    Разбрахме, че пасе, а салам яде ли ?

    11:35 12.09.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Красота!

    11:45 12.09.2026