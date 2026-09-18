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Изтече името на победителя в "Игри на волята 8"

Изтече името на победителя в "Игри на волята 8"

18 Септември, 2026 12:01 971 2

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Близнаците ли ще са новите победители в екстремното шоу

Изтече името на победителя в "Игри на волята 8" - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В интернет вече се появиха твърдения за предполагаемия финал на осмия сезон на „Игри на волята“, а сред имената, които привличат най-сериозно внимание, са близнаците Иван и Ивайло Василеви. Двамата бързо се превърнаха в едни от най-коментираните участници в новия сезон.

Според публикации в медии се твърди, че братята могат да стигнат много далеч в надпреварата, като дори се появи информация, че именно те печелят формата. Засега обаче това трябва да се приема като предварителна информация и слух, а не като официално потвърден резултат от финала, отбелязва Марица.

Иван и Ивайло Василеви са близнаци, родени на 7 януари 2000 г., и имат сериозен опит във футбола. Двамата са тренирали любимия спорт в продължение на 17 години, преди да се впуснат в новото предизвикателство на риалити формата.

Участието им в „Игри на волята“ започна още по-интересно, след като братята влязоха в предаването като двойка. Те са сред участниците, които предизвикаха любопитство именно заради близката си връзка и факта, че през цялото време могат да разчитат един на друг.

Любопитна подробност е, че преди по-малко от година Иван и Ивайло вече са участвали в друг формат, свързан с оцеляване и изпитания. Именно затова появата им в „Игри на волята“ не е първото им подобно телевизионно приключение.

Дали обаче близнаците действително ще стигнат до победата, предстои да стане ясно с развитието на сезона. Засега информацията за предполагаемия победител се разпространява предварително, докато официалният развой на състезанието остава интрига за зрителите.


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  • 1 никой

    1 0 Отговор
    не го интересува, Събке. Мен ме интересува дали ако седнеш върху мен ще ме смачкаш

    12:30 18.09.2026

  • 2 Що за

    1 0 Отговор
    простотия, изтякло името на победителя, а драскачката пита, кой ще е победителя. Мъка, мъка, мъка.

    12:42 18.09.2026