"Китайският Нострадамус“ вещае криза за САЩ

Китайско-канадският преподавател и политически коментатор Дзян Сюецин, получил в част от медиите прозвището „китайския Нострадамус“, отново привлече внимание с поредица от крайно мрачни прогнози за бъдещето на Съединените щати. Този път той говори за продължителна война, връщане на задължителната военна служба, сериозни икономически сътресения и дори опасност от граждански конфликт.

Дзян представи част от възгледите си в лекцията „American Prophecy“, изнесена в Остин, Тексас, на 23 август 2026 г. Записът беше публикуван в началото на септември. В него коментаторът развива сценарии за развитието на САЩ през следващите десетилетия, като сред най-провокативните му твърдения е, че Доналд Тръмп ще успее да остане във властта и за трети президентски мандат.

Това обаче е прогноза, а не реална политическа възможност при сегашните конституционни правила. 22-рата поправка на Конституцията на САЩ изрично постановява, че никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти. Правният анализ на Конгреса отбелязва нюанси около хипотетично наследяване на президентския пост от човек, който вече е избиран два пъти, но подобен сценарий е предмет на конституционен спор и не представлява установен път към трети изборен мандат.

Дзян свързва политическите си прогнози с конфликта между САЩ и Иран. Според неговия сценарий Вашингтон може да бъде въвлечен в продължителна сухопътна операция, която да изисква значително повече военнослужещи и в крайна сметка да доведе до възстановяване на наборната военна служба.

Част от този сценарий вече се развива на фона на реален военен и икономически натиск. По данни на Бюджетната служба на Конгреса, цитирани от Reuters, продължаващата вече шест месеца война на САЩ срещу Иран е струвала около 38 млрд. долара, като разходите могат да нарастват с приблизително 3 млрд. долара месечно. Конфликтът оказва натиск и върху американските запаси от боеприпаси и върху федералните финанси.

Именно от подобна комбинация от военни разходи, икономически трудности и обществено напрежение Дзян извежда една от най-драматичните си прогнози – че още през 2027 г. в САЩ може да започне изграждането на механизъм за национална мобилизация, докато вътрешните протести и икономическата нестабилност постепенно създават условия за мащабен граждански конфликт.

Най-крайните му сценарии отиват още по-далеч. В „American Prophecy“ Дзян говори за възможно бъдещо раздробяване на Съединените щати и дълбока промяна на политическия и обществения модел на страната.

Самият подход на Дзян обаче не представлява научно прогнозиране в строгия смисъл. Той изгражда хипотезите си чрез сравнения между настоящи геополитически процеси и исторически модели – например дълги войни, икономически кризи и вътрешнополитическа радикализация. Затова твърденията му за трети мандат на Тръмп, наборна армия или гражданска война трябва да бъдат разглеждани като лични сценарии и политически анализ, а не като установени факти или надеждни прогнози за бъдещето.

Популярността на Дзян в интернет нарасна и заради твърденията на негови последователи, че по-ранни негови прогнози са се оказали близки до последвалите събития – включително завръщането на Тръмп в Белия дом и изострянето на конфликта между САЩ и Иран. Това обаче само по себе си не доказва способност за точно прогнозиране на бъдещи политически и икономически процеси.

Засега „американското пророчество“ на Дзян остава именно това – провокативна хипотеза за бъдещето на най-голямата икономика в света, в която реални геополитически рискове се преплитат с далеч по-спекулативни сценарии.