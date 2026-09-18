Новини
Любопитно »
"Китайският Нострадамус“ вещае криза за САЩ

"Китайският Нострадамус“ вещае криза за САЩ

18 Септември, 2026 12:17 818 12

  • китайски-
  • нострадамус-
  • криза-
  • сащ-
  • прогноза-
  • проф. дзян сюецин

Проф. Дзян Сюецин твърди, че Америка я чакат икономически срив, война с Иран и дори нов опит за трети мандат на Доналд Тръмп

"Китайският Нострадамус“ вещае криза за САЩ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китайско-канадският преподавател и политически коментатор Дзян Сюецин, получил в част от медиите прозвището „китайския Нострадамус“, отново привлече внимание с поредица от крайно мрачни прогнози за бъдещето на Съединените щати. Този път той говори за продължителна война, връщане на задължителната военна служба, сериозни икономически сътресения и дори опасност от граждански конфликт.

Дзян представи част от възгледите си в лекцията „American Prophecy“, изнесена в Остин, Тексас, на 23 август 2026 г. Записът беше публикуван в началото на септември. В него коментаторът развива сценарии за развитието на САЩ през следващите десетилетия, като сред най-провокативните му твърдения е, че Доналд Тръмп ще успее да остане във властта и за трети президентски мандат.

Това обаче е прогноза, а не реална политическа възможност при сегашните конституционни правила. 22-рата поправка на Конституцията на САЩ изрично постановява, че никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти. Правният анализ на Конгреса отбелязва нюанси около хипотетично наследяване на президентския пост от човек, който вече е избиран два пъти, но подобен сценарий е предмет на конституционен спор и не представлява установен път към трети изборен мандат.

Дзян свързва политическите си прогнози с конфликта между САЩ и Иран. Според неговия сценарий Вашингтон може да бъде въвлечен в продължителна сухопътна операция, която да изисква значително повече военнослужещи и в крайна сметка да доведе до възстановяване на наборната военна служба.

Част от този сценарий вече се развива на фона на реален военен и икономически натиск. По данни на Бюджетната служба на Конгреса, цитирани от Reuters, продължаващата вече шест месеца война на САЩ срещу Иран е струвала около 38 млрд. долара, като разходите могат да нарастват с приблизително 3 млрд. долара месечно. Конфликтът оказва натиск и върху американските запаси от боеприпаси и върху федералните финанси.

Именно от подобна комбинация от военни разходи, икономически трудности и обществено напрежение Дзян извежда една от най-драматичните си прогнози – че още през 2027 г. в САЩ може да започне изграждането на механизъм за национална мобилизация, докато вътрешните протести и икономическата нестабилност постепенно създават условия за мащабен граждански конфликт.

Най-крайните му сценарии отиват още по-далеч. В „American Prophecy“ Дзян говори за възможно бъдещо раздробяване на Съединените щати и дълбока промяна на политическия и обществения модел на страната.

Самият подход на Дзян обаче не представлява научно прогнозиране в строгия смисъл. Той изгражда хипотезите си чрез сравнения между настоящи геополитически процеси и исторически модели – например дълги войни, икономически кризи и вътрешнополитическа радикализация. Затова твърденията му за трети мандат на Тръмп, наборна армия или гражданска война трябва да бъдат разглеждани като лични сценарии и политически анализ, а не като установени факти или надеждни прогнози за бъдещето.

Популярността на Дзян в интернет нарасна и заради твърденията на негови последователи, че по-ранни негови прогнози са се оказали близки до последвалите събития – включително завръщането на Тръмп в Белия дом и изострянето на конфликта между САЩ и Иран. Това обаче само по себе си не доказва способност за точно прогнозиране на бъдещи политически и икономически процеси.

Засега „американското пророчество“ на Дзян остава именно това – провокативна хипотеза за бъдещето на най-голямата икономика в света, в която реални геополитически рискове се преплитат с далеч по-спекулативни сценарии.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много познана

    1 0 Отговор
    Как па един нострадамус не предсказа нещо хубаво.Все края на света виждат

    Коментиран от #11

    12:26 18.09.2026

  • 2 Хи хи

    3 0 Отговор
    А като стане гражданската война наште емигрантчета на коя страна ще се бият ??? На страната на белите или на черните ?

    12:27 18.09.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    3 0 Отговор
    Дано да познае...

    12:30 18.09.2026

  • 4 Истината

    3 0 Отговор
    Професорът наистина стана известен с песимистичните си прогнози. Неговата теза е, че се намираме в края на нашата цивилизация, заради възхода на крайно дясните настроения навсякъде по света и нарушаването на глобалните пътища за доставка - тоест разрушаването на глобализма. Дори в интервю от преди седмица много точно предсказа какво ще се развие в близкия изток с Хутите и всичките Ирански проксита. На въпрос винаги ли е бил толкова песиместичен, той отговори, че е станал такъв след Брекзит и победата на Тръмп на изборите в САЩ. Така ,че си опичайте акъла. Изолацията и затварянето води до упадък във всяко едно отношение...глобалните връзки обратното - до възход.

    12:30 18.09.2026

  • 5 Щом като

    0 1 Отговор
    е китайски китаец означава, че е оригинал.

    12:35 18.09.2026

  • 6 Надъхан капейчо

    1 2 Отговор
    най-голямата икономика в света е или Кийай или Матушката... така чух на женския пазар 🤩

    12:37 18.09.2026

  • 7 леле мале,

    2 2 Отговор
    Той голям Нострадамус ще се окаже бе, че кризата в САЩ вече не само е започнала, но се вижда даже от слепците чак от баира. Те просто копират от Путин наивните му амбиции, но още в началото му изтърваха края.

    12:40 18.09.2026

  • 8 Селянина с колелото

    1 1 Отговор
    Няма нужда да си Нострадамус или супер врачка за да разбереш че икономика с над 40 трилиона долара ще изпадне в дълбока криза. Какато се казва това всяко дете го знае. ;-)))

    Коментиран от #9

    12:42 18.09.2026

  • 9 Селянина с колелото

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Селянина с колелото":

    Имам в предвид външния дълг на САЩ от 40 трилиона долара.

    12:43 18.09.2026

  • 10 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    То не е нужно да си "Нострадамус" за да предскажеш това😅 Америка е по пързалката, четете м/у редовете, само преди дни Федералния резерв вдигна лихвените проценти и се очаква до кр. на годината още да ги вдига, това крещи ИНФЛАЦИЯ! 😉 Въпреки това обаче златото не мръдна дори" алогично" леко качи което е голям знак😉 А Бай Дончо полудя и заяви, че иска лихвен процент не повече от 1%🤣🤣🤣
    И много, много други знаци, че САЩ са на ръба!

    12:46 18.09.2026

  • 11 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много познана":

    Защото света върви натам....

    12:49 18.09.2026

  • 12 Монкей

    0 0 Отговор
    Истината за Китай!

    Китайците не само че няма да спасят света но ще го
    затрият!Ако разбира се нещата продължават така!

    Когато бях ученик Китайците бяха едва 600 милиона
    Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
    Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
    Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!

    12:50 18.09.2026