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Брад Пит и Инес де Рамон приковаха погледите на червения килим (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Брад Пит и Инес де Рамон приковаха погледите на червения килим (ВИДЕО)

18 Септември, 2026 12:45 375 0

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62-годишният актьор и половинката му превърнаха премиерата на „Heart of the Beast“ в стилна среща за двама

Брад Пит и Инес де Рамон приковаха погледите на червения килим (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брад Пит и Инес де Рамон отново демонстрираха близостта си с една от редките си съвместни появи на червения килим. 62-годишният холивудски актьор пристигна с половинката си на световната премиера на новия си филм „Heart of the Beast“, състояла се на 16 септември във Франклин, щата Тенеси, пише Reuters.com.

Двамата позираха хванати за ръце пред фотографите, но освен отношенията им внимание привлече и необичайният избор на облекло на Пит. Актьорът се появи в камуфлажен костюм на дизайнера Грег Лорън, комбиниран с маслиненозелена тениска, авиаторски очила, кафяви обувки и златни бижута.


Изборът не е случаен. В „Heart of the Beast“ Пит влиза в ролята на военен ветеран, който след самолетна катастрофа трябва да оцелее в суровата природа на Аляска заедно със своето бойно куче. Така камуфлажната визия се превърна в своеобразно продължение на образа му от екрана.

Самият актьор прие с чувство за хумор факта, че тоалетът му всъщност го направи още по-забележим. „Опитвах се да остана незабелязан“, пошегува се той пред USA Today.

До него Инес де Рамон заложи на напълно различна естетика. 33-годишната дизайнерка на бижута се появи в дълга светлопрасковена рокля Chloé с дантелени детайли и дълбоко деколте. Косата ѝ беше оформена на свободни вълни, а тъмночервеното червило добави по-драматичен акцент към романтичната визия.

Пит и де Рамон са заедно от 2022 г., но дълго време пазеха връзката си далеч от светлините на прожекторите. Първата им официална поява като двойка на голям червен килим беше през 2024 г. на кинофестивала във Венеция, когато присъстваха на премиерата на „Wolfs“. През последните две години обаче двамата все по-често се появяват заедно на публични събития.

Само дни преди премиерата те бяха забелязани и на US Open в Ню Йорк, където не криеха близостта си.

Новият филм на Пит е режисиран от Дейвид Айър, известен с „Fury“ и „Suicide Squad“. В актьорския състав влиза и носителят на „Оскар“ Джей Кей Симънс. Историята проследява Джеймс Белмонт – бивш военен, който оцелява след самолетна катастрофа и се оказва изолиран в дивата природа заедно с кучето си.

Пит определя четириногия си партньор като една от най-важните части от историята. Според актьора именно зависимостта между човека и животното в екстремни условия придава на приключенския сюжет неговата емоционална сила.

За Пит премиерата беше едновременно представяне на поредния му голям филмов проект и рядък публичен момент с Инес де Рамон – връзка, която постепенно се превърна от една от най-пазените тайни в Холивуд в неизменна част от светските хроники.


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