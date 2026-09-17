Майката на 22-годишния Радо го пратила в "Ергенът: Любов в рая" с GPS тракер (ВИДЕО)

Неочаквана ситуация се разигра в "Ергенът: Любов в рая" - 22-годишният Ерген Радо е влязъл в шоуто под контрола на майка си отдалече – с GPS тракер. Любопитната подробност беше разкрита от редактор на предаването по време на разговор с Габи, а оказа се, че участникът дори изпаднал в паника, когато в началото не успял да открие устройството, пише Шоу Блиц.

Зад кадър редакторът разказа, че тракерът бил даден на Радо от неговата майка, за да може тя да знае къде се намира синът ѝ.

Оказа се, че устройството никак не било маловажно за участника. В началото на приключението си той дори се притеснил сериозно, когато не успял да го намери.

Разкритието веднага предизвика закачки, тъй като подобни GPS устройства често се използват от родители, за да следят местоположението на малките си деца.

"Ама той не е дете", прозвуча зад кадър. Габи обаче веднага намери обяснение за грижовната майка на Радо. "За майка му си е дете, винаги ще е дете", отсече тя.

От GPS тракера разговорът естествено премина към далеч по-сериозната тема за отношенията между Габи и Радо. Стана ясно, че тя вече мисли какво би се случило с връзката им извън романтичния рай и най-вече как семействата им ще приемат отношенията им.

Сред притесненията на Габи е и възрастовата разлика от 11 години между двамата в нейна полза и дали тя няма да се превърне в препятствие след края на предаването. За едно обаче участничката изглежда спокойна – според нея младият Радо не е човек, който лесно може да бъде разколебан от чуждото мнение.

"Той е на 100% сигурен в това, което мисли, и няма фактор, който да промени неговото мнение", категорична е Габи.