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Майката на 22-годишния Радо го пратила в "Ергенът: Любов в рая" с GPS тракер (ВИДЕО)

Майката на 22-годишния Радо го пратила в "Ергенът: Любов в рая" с GPS тракер (ВИДЕО)

17 Септември, 2026 18:31 889 10

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  • риалити

Младежът дори се притеснил, когато не успял да открие тракера

Майката на 22-годишния Радо го пратила в "Ергенът: Любов в рая" с GPS тракер (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквана ситуация се разигра в "Ергенът: Любов в рая" - 22-годишният Ерген Радо е влязъл в шоуто под контрола на майка си отдалече – с GPS тракер. Любопитната подробност беше разкрита от редактор на предаването по време на разговор с Габи, а оказа се, че участникът дори изпаднал в паника, когато в началото не успял да открие устройството, пише Шоу Блиц.

Зад кадър редакторът разказа, че тракерът бил даден на Радо от неговата майка, за да може тя да знае къде се намира синът ѝ.

Оказа се, че устройството никак не било маловажно за участника. В началото на приключението си той дори се притеснил сериозно, когато не успял да го намери.

Разкритието веднага предизвика закачки, тъй като подобни GPS устройства често се използват от родители, за да следят местоположението на малките си деца.

"Ама той не е дете", прозвуча зад кадър. Габи обаче веднага намери обяснение за грижовната майка на Радо. "За майка му си е дете, винаги ще е дете", отсече тя.

От GPS тракера разговорът естествено премина към далеч по-сериозната тема за отношенията между Габи и Радо. Стана ясно, че тя вече мисли какво би се случило с връзката им извън романтичния рай и най-вече как семействата им ще приемат отношенията им.

Сред притесненията на Габи е и възрастовата разлика от 11 години между двамата в нейна полза и дали тя няма да се превърне в препятствие след края на предаването. За едно обаче участничката изглежда спокойна – според нея младият Радо не е човек, който лесно може да бъде разколебан от чуждото мнение.

"Той е на 100% сигурен в това, което мисли, и няма фактор, който да промени неговото мнение", категорична е Габи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Германец

    7 2 Отговор
    Всички булгарета са мамини синчета💩

    18:34 17.09.2026

  • 3 пак маИЗТРИЙти ЕБАмайкятаа

    5 2 Отговор
    ей затова е време да гърмии тоя АЕЦ , щото матряяла не става за нищо

    18:34 17.09.2026

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Маллии......... И за това нещо някоя жена ще се омъжи.........
    Направо да се жени за макя му по добре!

    18:50 17.09.2026

  • 5 Ставрев

    3 0 Отговор
    Идилия...Как да не плача от щастие?

    18:51 17.09.2026

  • 6 какви неща давали по телевизията

    3 0 Отговор
    със какви глупости се губи ценно ефирно време във тия телевизий

    нещата са за оплакване, телевизията и ефира не е да гледам някой си пърчч какво мисли майка му за него

    19:05 17.09.2026

  • 7 Тв критик

    3 0 Отговор
    Не познавам някой да гледа това шоу, безполезно.

    19:08 17.09.2026

  • 8 хъ хъ

    2 0 Отговор
    Нищо нали сега го обгрижва другата му майка🤣🤣🤣 Наборките трябва да се подкрепят, днес тя нейния син, утре тя на другата сина и те така, дърти крави бройлери пасат! Да живей макронизма😂

    19:21 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Този е аутист !

    19:50 17.09.2026