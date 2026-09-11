Сбогувания, три млади попълнения и първа страстна целувка преобърнаха „Ергенът: Любов в рая“

Раят се оказа по-тесен от всякога, след като три нови млади изкусителки прекрачиха прага на имението и само за минути промениха отношенията между участниците. Моделът Таисия, йога инструкторката Сузан и танцьорката Памела се появиха в момент, в който вече изглеждаше, че между мъжете и жените са се оформили ясни симпатии, но присъствието им бързо показа, че в „Ергенът: Любов в рая“ нищо не е сигурно.

Новите участнички моментално привлякоха вниманието на мъжете. Ашкар видимо беше впечатлен, Йордан побърза да разбере на колко години са, а Мартин не губи време и пръв потърси близост с Таисия. Александър също не скри интереса си към дамите – първо към Памела, а след това и към Таисия.

Най-сериозният обрат обаче настъпи при Салех и Цвета. След напрегнат разговор отношенията между двамата стигнаха до точката на пречупване, а ясновидката, огорчена, сложи край на близостта им с думите: „Оттук нататък ние сме приятели.“

Само минути по-късно Сузан покани Салех на среща. Между двамата бързо се появи химия, а той ѝ призна, че вече е отворен към нови запознанства. Моделът дори ѝ сподели, че визуално тя е най-много негов тип.

Междувременно появата на младите момичета разпали напрежение и между Габи и Радо. Поведението на Радослав към новите участнички предизвика бурна реакция от страна на Габи, която се почувства пренебрегната. В крайна сметка двамата се сдобриха, а конфликтът им завърши със страстна целувка и нов шанс за връзката им.

След всичко случило се кулминацията на вечерта дойде с Церемонията на розата. Началото ѝ бе поставено с очаквани избори – Владислав даде розата си на Ивка, а Радослав избра Габи.

Влади и Ивка си размениха първата целувка, която нажежи градусите и затвърди отношенията им.

Последваха обаче и няколко изненадващи решения, които обърнаха хода на вечерта. Ашкар даде розата си на Памела, което остави Дани учудена и разочарована. Най-голямо напрежение настъпи при избора на Салех. Той даде роза на Сузан, което обиди и потресе ясновидката Цвета. Решаващият избор се падна на Иван, който изненадващо даде „търпелива роза“ на Цвета и така я спаси от отпадане. Решението му обаче разочарова Илияна, която заедно с Дани трябваше да напусне Рая.

Докато любовният пъзел в имението се пренареждаше, отношенията между Ивка и Влади ставаха все по-интимни. Двамата се нанесоха в „Boom Boom Room“, където се отдадоха на страстта и прекараха първата си интимна нощ заедно.

В следващите епизоди напрежението ще ескалира, а новите отношения и натрупаните емоции ще доведат до поредни сблъсъци, ревност и неочаквани реакции. Предстои и първият банкет, на който провокативни въпроси ще извадят наяве истини, които някои може би предпочитат да останат неизказани.