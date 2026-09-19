Илияна Йотова: Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат

Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на БНТ по отношение на критиките на опозицията, че евентуална нейна победа на президентските избори на 25 октомври, означава трети президентски мандат на Румен Радев, цитирана от "Фокус".

Йотова допълни, че ако тя стане президент отношенията ѝ с Радев "ще бъдат такива, каквито през последните 9 години - отношения на взаимно уважение, изключително добър екип, много общи решения, отношения към това да се върнат законите в България".

"Но това, което виждам от началото на този кабинет повече говори за желание за сътрудничество, за това да видим заедно институциите каква е печелившата посока за развитието на България оттук нататък, правителството се радва на много сериозна подкрепа. Аз го виждам през хората".

По нейни думи дълги години е имало пропаст между институциите и хората.

"Ние с Радев ще говорим на един тон по теми, които се отнасят до правомощията на президента, на теми, които са в интерес на България".

Предизборната кампания за президентските избори

На въпрос каква е метафората на политическата кампания дотук държавният глава отговори:

"Аз ще правя кампанията за президентските избори такава, каквато аз и моят екип сме решили -позитивна, ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми на страната. Затова аз съм непрекъснато между тях. Всеки може да дойде, да се допре до мен, да попита и това е най-пряката комуникация. А това, че някой е решил да води тази кална кампания затова, че е много лична, много брутална. Може би в нечии очи смазваща, нека да оставим този въпрос на специалисти, анализатори, на журналисти колеги да разсъждават защо това е така", каза тя в ефира на БНТ и допълни:

"Аз мога да споря с аргументи, мога да споря с доводи, мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи. Никога не съм го правила за целия си живот и нямам намерение да го правя".

Президентът заяви, че е имала предложение за компромати срещу политическите ѝ съперници.

"Само ще открехна малко вратата и ще кажа, че една част от екипа, който измисля тази кампания, преди много месеци дойде при мен, за да ми предложи да правя същата кампания за един от моите опоненти. Тогава той все още беше служебен министър-председател - аз отказах. А защо толкова лично се води тази кампания? Сигурно има и политически аргументи, има и чисто човешки и лични аргументи. Може би защото съм жена", каза тя.

Йотова каза още, че тя не е назначавала Георги Кандев за главен секретар на МВР.

"До последно служебният кабинет го държа като временно изпълняващ тази длъжност, точно за да няма мой подпис. Но аз не се оттеглям от добрите думи, които съм казала. За разлика от моите опоненти, които един ден говорят така, защото им изнася, а след това започват тази кампания срещу мен. Това си остава за тяхната съвест". Йотова сподели, че когато е назначавала Андрей Гюров за служебен премиер, една част политиците, които в момента го издигнаха за кандидат за президент, са против това той да бъде служебен премиер.

Няма да разговарям повече по тази тема, няма да казвам нищо. Знаете ли защо? Защото изключително силно в мен е чувството за държавност. Аз не искам българската държава да се излага. Не искам чуждите посолства да пишат навън за нищетата, в която в някакви моменти сме се почувствали всички ние като общество. Не искам да правя от лични проблеми на господин Гюров кампания. И това, което казах и ми предложиха да правя - точно такава кампания, аз отказах тогава още", допълни тя и припомня, че когато се водеше кампанията срещу него за това, че той има дело в Люксембург, тя е застанала на негова страна.

Казусът "Петрохан"

Йотова определи казуса "Петрохан" като един от "най-кървящите рани на нас като общество".

"Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва да стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни".