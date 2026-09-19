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Илияна Йотова: Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат

Илияна Йотова: Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат

19 Септември, 2026 13:06 532 32

  • илияна йотова-
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  • премиер-
  • президент

Йотова определи казуса "Петрохан" като един от "най-кървящите рани на нас като общество".  "Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това?", попита още тя.

Илияна Йотова: Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев се справя много добре като премиер и не му трябва трети президентски мандат. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на БНТ по отношение на критиките на опозицията, че евентуална нейна победа на президентските избори на 25 октомври, означава трети президентски мандат на Румен Радев, цитирана от "Фокус".

Йотова допълни, че ако тя стане президент отношенията ѝ с Радев "ще бъдат такива, каквито през последните 9 години - отношения на взаимно уважение, изключително добър екип, много общи решения, отношения към това да се върнат законите в България".

"Но това, което виждам от началото на този кабинет повече говори за желание за сътрудничество, за това да видим заедно институциите каква е печелившата посока за развитието на България оттук нататък, правителството се радва на много сериозна подкрепа. Аз го виждам през хората".

По нейни думи дълги години е имало пропаст между институциите и хората.

"Ние с Радев ще говорим на един тон по теми, които се отнасят до правомощията на президента, на теми, които са в интерес на България".

Предизборната кампания за президентските избори

На въпрос каква е метафората на политическата кампания дотук държавният глава отговори:

"Аз ще правя кампанията за президентските избори такава, каквато аз и моят екип сме решили -позитивна, ще бъде разговор с хората по най-важните проблеми на страната. Затова аз съм непрекъснато между тях. Всеки може да дойде, да се допре до мен, да попита и това е най-пряката комуникация. А това, че някой е решил да води тази кална кампания затова, че е много лична, много брутална. Може би в нечии очи смазваща, нека да оставим този въпрос на специалисти, анализатори, на журналисти колеги да разсъждават защо това е така", каза тя в ефира на БНТ и допълни:

"Аз мога да споря с аргументи, мога да споря с доводи, мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи. Никога не съм го правила за целия си живот и нямам намерение да го правя".

Президентът заяви, че е имала предложение за компромати срещу политическите ѝ съперници.

"Само ще открехна малко вратата и ще кажа, че една част от екипа, който измисля тази кампания, преди много месеци дойде при мен, за да ми предложи да правя същата кампания за един от моите опоненти. Тогава той все още беше служебен министър-председател - аз отказах. А защо толкова лично се води тази кампания? Сигурно има и политически аргументи, има и чисто човешки и лични аргументи. Може би защото съм жена", каза тя.

Йотова каза още, че тя не е назначавала Георги Кандев за главен секретар на МВР.

"До последно служебният кабинет го държа като временно изпълняващ тази длъжност, точно за да няма мой подпис. Но аз не се оттеглям от добрите думи, които съм казала. За разлика от моите опоненти, които един ден говорят така, защото им изнася, а след това започват тази кампания срещу мен. Това си остава за тяхната съвест". Йотова сподели, че когато е назначавала Андрей Гюров за служебен премиер, една част политиците, които в момента го издигнаха за кандидат за президент, са против това той да бъде служебен премиер.

Няма да разговарям повече по тази тема, няма да казвам нищо. Знаете ли защо? Защото изключително силно в мен е чувството за държавност. Аз не искам българската държава да се излага. Не искам чуждите посолства да пишат навън за нищетата, в която в някакви моменти сме се почувствали всички ние като общество. Не искам да правя от лични проблеми на господин Гюров кампания. И това, което казах и ми предложиха да правя - точно такава кампания, аз отказах тогава още", допълни тя и припомня, че когато се водеше кампанията срещу него за това, че той има дело в Люксембург, тя е застанала на негова страна.

Казусът "Петрохан"

Йотова определи казуса "Петрохан" като един от "най-кървящите рани на нас като общество".

"Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва да стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    21 1 Отговор
    Са готови да продадат и майките си само и само да са на власт.

    Коментиран от #5

    13:10 19.09.2026

  • 2 Баба цоцолана и

    16 1 Отговор
    Патиланците.Само че не е смешно и дори не е тъжно,а страшно.Чака ни голяма тирания,хора!Ако още се намират такива.

    13:11 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛЮБЕН ГОЦЕВ

    17 2 Отговор
    Винаги е подпирал Илияна силно и страстно в гръб отзад.

    13:13 19.09.2026

  • 5 ФАКТ Е

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    Според Уикенд, Йотова е взела 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар! Ще ги съди ли Йотова за Набеждаване???

    13:14 19.09.2026

  • 6 АКО НЕ Е ПОЛИТИКАТА

    18 1 Отговор
    Илияна какво ли може да работи?

    13:19 19.09.2026

  • 7 Попето

    21 1 Отговор
    Йотова си прави предизборната кампания без да е в отпуск, всеки ден е в новините, телевизора, разни мероприятия по села и паланки! Крайно нагло.

    13:19 19.09.2026

  • 8 Оставка!!!

    16 1 Отговор
    С кое се справя , доходите на българите се увеличиха ли , цените по магазините намаляха ли , има вкарани олигарси в затвора ли ????? В кое ???

    13:21 19.09.2026

  • 9 Браво на Йотова

    1 16 Отговор
    В пъти над други кандидати, но за тая кал по нея не трябва да има прошка

    13:21 19.09.2026

  • 10 РУМЕН Е ЛЪЖЛИВ МАСОН

    16 1 Отговор
    Никой няма да гласува за йотова. Лъжци и предатели на България.

    13:21 19.09.2026

  • 11 Голяма работа е Йотова

    1 18 Отговор
    Голяма работа е тая Йотова, и като поведение и мисъл, и като визия, но най-вече като държавник

    13:23 19.09.2026

  • 12 пффф

    17 1 Отговор
    Тез живеят в техен си розов балон , пропастта между тях и нормалния българин е бездна. За Петрохан се замислила , то го използвате само за политически удари.

    13:25 19.09.2026

  • 13 овчар

    16 1 Отговор
    Идиотова пак започна да плещи врели некипели!

    13:26 19.09.2026

  • 14 Аз не бих простил

    2 11 Отговор
    За плювачи, либерасти и хейтъри никаква прошка, а не е лошо да видим и тия с черния пиар

    13:26 19.09.2026

  • 15 госпожо Йотова

    9 1 Отговор
    засрамете се от действията и бездействията си
    пак ще сте си президент с кабинет още Сто години

    13:27 19.09.2026

  • 16 Пламен

    11 1 Отговор
    Толкова добре не сме били от времето на Жан. 😀

    13:27 19.09.2026

  • 17 Справя се само отчасти

    10 1 Отговор
    Мнозинството в НС му дава измамно спокойствие, което ще се промени.

    13:28 19.09.2026

  • 18 Въй

    8 1 Отговор
    Истествинно,че не му трябва трети президентски мандат на ген. Радев.Президентският мандат е за г-жа Йотова.

    13:30 19.09.2026

  • 19 Ванга го предрече

    1 15 Отговор
    Жена ще помогне на българите да тръгнат напред

    13:32 19.09.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 0 Отговор
    ИМА СИ ХАС, ПИГИ ДА КАЖЕ НЕЩО ДРУГО ..................... И ТЯ ZAПОЧВА ДА "ГОВОРИ" И С РЪЦЕ .................... ZA ДАБЪДЕ ПО УБЕДИТЕЛНА (КАТО ЧОРАПА) ..................... КОПИРАНЕТО Е ЕДНО КЪМ ЕДНО ..................... ФАКТ !

    13:34 19.09.2026

  • 21 НА БЪЛГАРИТЕ ИМ ОМРЪЗНА

    9 0 Отговор
    От лъжливи матони, пп пьодали, тамплиери и други измамници. За йотова ще гласуват само мургавите платени избиратели.

    13:37 19.09.2026

  • 22 Гггггг

    9 0 Отговор
    Тези прогресивни б.клуци трябва да ги изметем до зимата.Иначе жална ни м.айка.

    13:37 19.09.2026

  • 23 А на наркотрафиканти

    4 0 Отговор
    Би ли простил?

    13:39 19.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РУМЕН ЛЪЖЛИВИЯ МЯСОН И ИЛИЯНА

    5 0 Отговор
    Колкото повече излизат на светло, чрез реалната власт, толкова по-антипатични стават на всички.

    13:42 19.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гост европеец

    0 0 Отговор
    Не му трябва мандат! Една уфтсъ му стига! Засега ...

    13:44 19.09.2026

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Латино

    0 0 Отговор
    ИдиЙотова е доказателство за това колко правилно постъпи ген. Аугусто Пиночет, като НЕ допусна Чили да падне в ръцете на комунягите

    13:45 19.09.2026

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