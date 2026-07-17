Меган Маркъл „унизена“ след тайното пътуване до Лондон, превърнало се в кошмар

Дългоочакваното завръщане на Меган Маркъл и децата ѝ във Великобритания в началото на юли се е превърнало в истинско разочарование. Въпреки че херцозите на Съсекс успяха да уредят строго секретна среща с крал Чарлз III и кралица Камила в провинциалното имение Хайгроув, визитата бе помрачена от институционални скандали.
Източници разкриват, че Меган се е почувствала дълбоко унизена да стои „на заден план“, докато принц Хари води публични битки за сигурността на семейството си и за отнетата възможност да отседнат в Бъкингамския дворец.
Поради липсата на финансирана от данъкоплатците полиция, Меган и децата се върнаха в Лос Анджелис по-рано от предвиденото. Кралският кореспондент Ръсел Майърс потвърди пред Page Six (източник: pagesix.com), че пътуването, планирано като триумфално завръщане, се е превърнало в емоционален кошмар, оставяйки у Меган „много тъга“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #11, #16
14:27 17.07.2026
2 шаа
тези нали се отказаха от всичко кралско, защо драпат пак натам?
Коментиран от #12
14:29 17.07.2026
3 Кокошката🐔🐔🐔
14:41 17.07.2026
4 икономът
14:44 17.07.2026
5 Пиипо
14:47 17.07.2026
6 Ха, ся де...
14:50 17.07.2026
7 Баба Гошка
14:56 17.07.2026
8 абе другарко Маринова
15:00 17.07.2026
9 Цвете
15:04 17.07.2026
10 Знае
15:14 17.07.2026
11 Помни
До коментар #1 от "Без име":Ми тя теносаната краварска интригантка бутна шилата на малкия да забрачеят в САЩ, за да печелят пари от факта , че са кръвни роднини на короната . Да , ама сеирът омръзна на краваристанците и парата намаля . За това сега теносаната търси нови провокации , за да си прави реклама с нови сеири от които да печели пари .
15:19 17.07.2026
12 Знае
До коментар #2 от "шаа":Щото парата в свободен демократичен САЩ свърши , а знаеш ли колко сладко е да живееш на аванта ? В САЩ за кралски звания и титли не плащат !
15:21 17.07.2026
13 Тази се взе за принцеса
15:25 17.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не разбрах
15:30 17.07.2026
16 Предполагам
До коментар #1 от "Без име":Кралското семейство би си прибрало обратно Хараламби, ако му дойде акълът. И принцеса ще му намерят, ако той сам стигне до извода, че навремето е избързал да се бракува без да се замисли много. Но за теносаната снаха не искат и да чуят. Относно децата, сигурно ще изчакат те да пораснат, за да се прецени до каква степен приличат на майка си и чак след това ще решат какви кралски задължения да им възложат или пък ще предпочетат отдалеч да им пращат издръжка без да ги канят на посещения в Лондон.
15:35 17.07.2026