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Меган Маркъл „унизена“ след тайното пътуване до Лондон, превърнало се в кошмар

Меган Маркъл „унизена“ след тайното пътуване до Лондон, превърнало се в кошмар

17 Юли, 2026 14:16 1 549 16

  • меган маркъл-
  • унизена-
  • лондон-
  • кошмар-
  • принц хари

Спорове за сигурност и липса на кралски имоти помрачиха визитата на Хари и Меган във Великобритания

Меган Маркъл „унизена“ след тайното пътуване до Лондон, превърнало се в кошмар - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дългоочакваното завръщане на Меган Маркъл и децата ѝ във Великобритания в началото на юли се е превърнало в истинско разочарование. Въпреки че херцозите на Съсекс успяха да уредят строго секретна среща с крал Чарлз III и кралица Камила в провинциалното имение Хайгроув, визитата бе помрачена от институционални скандали.

Източници разкриват, че Меган се е почувствала дълбоко унизена да стои „на заден план“, докато принц Хари води публични битки за сигурността на семейството си и за отнетата възможност да отседнат в Бъкингамския дворец.

Поради липсата на финансирана от данъкоплатците полиция, Меган и децата се върнаха в Лос Анджелис по-рано от предвиденото. Кралският кореспондент Ръсел Майърс потвърди пред Page Six (източник: pagesix.com), че пътуването, планирано като триумфално завръщане, се е превърнало в емоционален кошмар, оставяйки у Меган „много тъга“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    14 2 Отговор
    Дано най-после разберат, че не са желани в семейството.

    Коментиран от #11, #16

    14:27 17.07.2026

  • 2 шаа

    18 3 Отговор
    не разбрах, сега да се тревожа ли или да си отдъхна

    тези нали се отказаха от всичко кралско, защо драпат пак натам?

    Коментиран от #12

    14:29 17.07.2026

  • 3 Кокошката🐔🐔🐔

    17 1 Отговор
    Английски балъци, още си играят на крале, херцози, принцове и кралици

    14:41 17.07.2026

  • 4 икономът

    4 1 Отговор
    Черен гологан се не губи!

    14:44 17.07.2026

  • 5 Пиипо

    8 0 Отговор
    Отказаха се, писаха книги и излагаха семейна информация и т.н … с опит за парииии, ама то не става така, аристокрацията не обича да показваш мръсното бельо, то никой не обича, ъъъу само да питам парите свършиха ли на Меган чето и бизнеса ме върви , хахаха, друго нещо е Кейт

    14:47 17.07.2026

  • 6 Ха, ся де...

    12 0 Отговор
    Абе тази .... не разбра ли, че не е желана и никога няма да бъде приета от британската аристокрация??? Вместо да "търпи" унижения, да си стои у Щатите и Канада, и да участва в тамошните Тв Шоута.

    14:50 17.07.2026

  • 7 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Що беее? Нямало ли е място в Лондон зууу този път? Или на някое охранявано дърво в парка са можели да отседнат. Иска й се лукс на майй муу ната

    14:56 17.07.2026

  • 8 абе другарко Маринова

    6 1 Отговор
    не разбрах само кога да почвам да си разплитам чорапите от мъка?

    15:00 17.07.2026

  • 9 Цвете

    2 7 Отговор
    КАКВО ИМ ПРЕГРЕШЕНИЕТО ,ЧЕ СЕ ДЪРЖАТ ХЛАДНО С МЕГАН И ХАРИ? ВТОРИЯТ СИН Е НЕЖЕЛАН ЛИ? ГРОЗНО ИЗГЛЕЖДА ОТ СТРАНИ.ЗА ГОЛЕМИЯТ ВСИЧКО МОЖЕ, А ЗА МАЛКИЯ ТВЪРДЕ ЖЕСТОКО.

    15:04 17.07.2026

  • 10 Знае

    3 0 Отговор
    Какво ново в Англия , Джийвс ? Кранаристанска сигания до шия , сър !

    15:14 17.07.2026

  • 11 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Ми тя теносаната краварска интригантка бутна шилата на малкия да забрачеят в САЩ, за да печелят пари от факта , че са кръвни роднини на короната . Да , ама сеирът омръзна на краваристанците и парата намаля . За това сега теносаната търси нови провокации , за да си прави реклама с нови сеири от които да печели пари .

    15:19 17.07.2026

  • 12 Знае

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "шаа":

    Щото парата в свободен демократичен САЩ свърши , а знаеш ли колко сладко е да живееш на аванта ? В САЩ за кралски звания и титли не плащат !

    15:21 17.07.2026

  • 13 Тази се взе за принцеса

    3 0 Отговор
    С други думи меганката иска лично да се разправя с краля, настоявайки да я настанят в Бъкингамския дворец и да й плащат охраната от джоба на данъкоплатците. И как щеше да води този спор? С ръце на кръста ли, както са се разправяли нейните прабаби, когато са се карали с други като тях, работейки в плантациите на Юга?

    15:25 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не разбрах

    2 0 Отговор
    Липса на кралски имоти ли? Какво ще рече това? Да не би покойната кралица да им е подарила някои замъци, но сега да се е оказало, че те липсват? Как става това?

    15:30 17.07.2026

  • 16 Предполагам

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Кралското семейство би си прибрало обратно Хараламби, ако му дойде акълът. И принцеса ще му намерят, ако той сам стигне до извода, че навремето е избързал да се бракува без да се замисли много. Но за теносаната снаха не искат и да чуят. Относно децата, сигурно ще изчакат те да пораснат, за да се прецени до каква степен приличат на майка си и чак след това ще решат какви кралски задължения да им възложат или пък ще предпочетат отдалеч да им пращат издръжка без да ги канят на посещения в Лондон.

    15:35 17.07.2026