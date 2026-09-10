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Кръстиха новооткрита група насекоми на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Кръстиха новооткрита група насекоми на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

10 Септември, 2026 14:31 451 9

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  • австралия

Австралийските биолози се вдъхновили от феновете и творчеството на поп звездата

Кръстиха новооткрита група насекоми на Тейлър Суифт (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и автор на песни Тейлър Суифт получи необичайно научно признание, след като изследователи кръстиха на нейно име новооткрити видове растителноядни насекоми от Австралия.

Учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд описаха общо 12 нови вида в изследване, публикувано в научното списание „Insect Systematics and Evolution“. Един от новите родове е получил името Swiftiephylus, което съчетава „Swiftie“, популярното название на феновете на Тейлър Суифт, и „Phylus“, термин, използван при тази група насекоми.

Четири от видовете носят имена, вдъхновени директно от певицата и нейни албуми: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum. Наименованията препращат съответно към Тейлър Суифт и заглавията „Lover“, „Fearless“ и „The Tortured Poets Department“.

Насекомите от рода Swiftiephylus са тясно свързани с австралийските дървета и храсти от групата she-oak. Тези растения са приспособени към разнообразни условия, от тропически гори и крайбрежни дюни до райони с много високи температури.

Идеята за имената е на докторантката по ентомология Сара Шрьодер, която е дългогодишен почитател на Тейлър Суифт. По думите ѝ изборът е начин едновременно да отдаде почит на музикалната звезда и да привлече внимание към огромното разнообразие от насекоми, които все още не са описани от науката.

Външният вид на новите видове също е изиграл роля. Насекомите са бледожълти с червени оттенъци, което според Сара Шрьодер напомня характерната визия на Тейлър Суифт с руса коса и червено червило.

Оцветяването вероятно служи и за камуфлаж сред цветовете на растенията, върху които насекомите живеят. Подобни кремави и червени нюанси са наблюдавани и при други, далечно сродни видове, обитаващи същите растения.

Новите насекоми принадлежат към семейство Miridae, най-голямото семейство сред същинските дървеници, което включва повече от 11 000 описани вида по света. Според учените те не представляват известна опасност за хора или животни.

Макар видовете да са нови за науката, самите екземпляри са събрани преди десетилетия. Те са част от мащабна програма за изследване на биоразнообразието в Австралия между 1995 и 2004 г., при която са събрани над 50 000 насекоми. Голяма част от тях все още преминават през продължителен процес на класифициране и описание.

„Таксономията е основата на опазването на природата. Ако не опишем даден вид, не знаем, че той съществува и не можем да го защитим“, посочва Сара Шрьодер.

Тейлър Суифт не е единствената световноизвестна личност, чието име е използвано от изследователи от Калифорнийския университет в Ривърсайд. През 2022 г. учените кръстиха и вид паразитен червей на американския актьор Джеф Даниълс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Добър избор за име на насекоми.

    14:37 10.09.2026

  • 2 лют пипер

    4 1 Отговор
    А в Русия си имат град Шебекино.

    14:40 10.09.2026

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    Американската певица и авторКА на песни- Тейлър Суифт ...

    14:43 10.09.2026

  • 4 име

    4 0 Отговор
    Има една ирландка, @alimcforever и е канала в тубата, наскоро направи няколко видеа за тейлър сиуфт. Дедите и са италиански трафиконти на хора, които след "обединението" на Италия и отнемането на земята на бедните в южна Италия, подмамват хората с обещания за добе платена работа в САЩ, където ги прават роби, крадат им парите и ги експолатират. Така са натрупали пачки, а в днешно време обслужват ционистите. тейлър суифт е ционистки проект и финасиране, умишлено не заема позиция по ционистките престъпления в Палестина и говори празни приказки за индивидуално розвитие. А лари елисън изгони ирландката от тикток, щото много разконспирира ционистките схеми.

    14:50 10.09.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    Сара Шрьодер, която е дългогодишна почитателка на Тейлър Суифт.

    14:50 10.09.2026

  • 6 Събке, на теб трябва да

    2 1 Отговор
    кръстят вид мамути или моржове

    Коментиран от #7

    14:51 10.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Събке, на теб трябва да":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    15:07 10.09.2026

  • 8 Урсула фон дер Миндер

    0 0 Отговор
    Ще ги сготвим тия насекоми на едно Суйфтле!

    15:19 10.09.2026

  • 9 Въй

    0 0 Отговор
    Растителноядните насекоми от Австралия си хапват салатки и си пийват от напитките на Тайлор Свифт. После се забърсват с краченце и казват "Охаааа!".

    15:20 10.09.2026