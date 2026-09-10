Кръстиха новооткрита група насекоми на Тейлър Суифт (СНИМКИ)

Американската певица и автор на песни Тейлър Суифт получи необичайно научно признание, след като изследователи кръстиха на нейно име новооткрити видове растителноядни насекоми от Австралия.

Учени от Калифорнийския университет в Ривърсайд описаха общо 12 нови вида в изследване, публикувано в научното списание „Insect Systematics and Evolution“. Един от новите родове е получил името Swiftiephylus, което съчетава „Swiftie“, популярното название на феновете на Тейлър Суифт, и „Phylus“, термин, използван при тази група насекоми.

Четири от видовете носят имена, вдъхновени директно от певицата и нейни албуми: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum. Наименованията препращат съответно към Тейлър Суифт и заглавията „Lover“, „Fearless“ и „The Tortured Poets Department“.

Насекомите от рода Swiftiephylus са тясно свързани с австралийските дървета и храсти от групата she-oak. Тези растения са приспособени към разнообразни условия, от тропически гори и крайбрежни дюни до райони с много високи температури.

Идеята за имената е на докторантката по ентомология Сара Шрьодер, която е дългогодишен почитател на Тейлър Суифт. По думите ѝ изборът е начин едновременно да отдаде почит на музикалната звезда и да привлече внимание към огромното разнообразие от насекоми, които все още не са описани от науката.

Външният вид на новите видове също е изиграл роля. Насекомите са бледожълти с червени оттенъци, което според Сара Шрьодер напомня характерната визия на Тейлър Суифт с руса коса и червено червило.

Оцветяването вероятно служи и за камуфлаж сред цветовете на растенията, върху които насекомите живеят. Подобни кремави и червени нюанси са наблюдавани и при други, далечно сродни видове, обитаващи същите растения.

Новите насекоми принадлежат към семейство Miridae, най-голямото семейство сред същинските дървеници, което включва повече от 11 000 описани вида по света. Според учените те не представляват известна опасност за хора или животни.

Макар видовете да са нови за науката, самите екземпляри са събрани преди десетилетия. Те са част от мащабна програма за изследване на биоразнообразието в Австралия между 1995 и 2004 г., при която са събрани над 50 000 насекоми. Голяма част от тях все още преминават през продължителен процес на класифициране и описание.

„Таксономията е основата на опазването на природата. Ако не опишем даден вид, не знаем, че той съществува и не можем да го защитим“, посочва Сара Шрьодер.

Тейлър Суифт не е единствената световноизвестна личност, чието име е използвано от изследователи от Калифорнийския университет в Ривърсайд. През 2022 г. учените кръстиха и вид паразитен червей на американския актьор Джеф Даниълс.